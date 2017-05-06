Четвертая дизельная подводная лодка "Краснодар" осуществляет переход c Балтийского на Черноморский флот
Четвертая по счету новейшая большая дизельная подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота осуществляет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв, передает "Интерфакс-АВН"
Он напомнил, что в 2015-2016 годах ЧФ пополнили подводные лодки того же типа: "Новороссийск, "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол".
"Краснодар" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, построенная на заводе "Адмиралтейские Верфи" в Санкт Петербурге специально для Черноморского флота.
Проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.
Подводная лодка следует в сопровождении морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий". Её прибытие к месту постоянной дислокации ожидается в июне- сказал В.Трухачёв.
Он напомнил, что в 2015-2016 годах ЧФ пополнили подводные лодки того же типа: "Новороссийск, "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол".
"Краснодар" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, построенная на заводе "Адмиралтейские Верфи" в Санкт Петербурге специально для Черноморского флота.
Проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›"Краснодар"
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