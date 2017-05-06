15:35 06 мая

Четвертая дизельная подводная лодка "Краснодар" осуществляет переход c Балтийского на Черноморский флот

Четвертая по счету новейшая большая дизельная подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота осуществляет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв, передает "Интерфакс-АВН"

Подводная лодка следует в сопровождении морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий". Её прибытие к месту постоянной дислокации ожидается в июне
- сказал В.Трухачёв.

Четвертая дизельная подводная лодка "Краснодар" осуществляет переход c Балтийского на Черноморский флот



Он напомнил, что в 2015-2016 годах ЧФ пополнили подводные лодки того же типа: "Новороссийск, "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол".

"Краснодар" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, построенная на заводе "Адмиралтейские Верфи" в Санкт Петербурге специально для Черноморского флота.

Проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›"Краснодар"
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Комментарии 11

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  1. Ольгович Сегодня, 14:55
    Эх, КРАСОТА! good
    Ольгович
    1. Zibelew Сегодня, 15:01
      Краснодар сильно задержался на Балтике после навигационного происшествия. После столкновения с иностранным военным кораблем 20.04.2016 вернулась на базу "троллейбусом" с загнутыми выдвижными устройствами. Вчера ВМС Нидерландов провожали ее в Северном море.
      Zibelew
      1. Burbon Сегодня, 15:26
        Цитата: Zibelew
        После столкновения с иностранным военным кораблем 20.04.2016 вернулась на базу "троллейбусом" с загнутыми выдвижными устройствами.

        за сокрытие этого чп на балтфлоте много голов полетело и командующего сняли из-за того , что он не полетел в Москву на ковер.....
        Burbon
  2. oleg-gr Сегодня, 14:55
    ЧФ наращивает мускулы. Пока укровояки мечтают о подлодках, МО РФ увеличивает их численность и качество.
    oleg-gr
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:15
      Интересно, есть ли сейчас с турками паритет на чёрном море?
      DIVAN SOLDIER
      1. Burbon Сегодня, 15:28
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Интересно, есть ли сейчас с турками паритет на чёрном море?

        пока нет и даже когда еще 2 прийдут - не будет... мы там только авиацией можем уравнять шансы
        Burbon
      2. рич Сегодня, 15:30
        На Черном море у нас ракетный крейсер Москва. Весь военный флот Турции он выносит ракетами на недоступном для турецкого флота расстоянии. Плюс авиация СКВО поблизости.
        рич
    2. ЛукичЪ Сегодня, 15:29
      Цитата: oleg-gr
      ЧФ наращивает мускулы. Пока укровояки мечтают о подлодках, МО РФ увеличивает их численность и качество.

      представляю какая в укропии начнётся истерика laughing
      ЛукичЪ
  3. Приговор Сегодня, 15:04
    Конечно, с трудом удаётся терпеть выходки американцев. Но, пока так и надо, молча и упорно наращивать мускулы флота и армии. И не за горами то время, когда господам из-за большой лужи придётся таки заткнуться.
    Приговор
  4. Spartanez300 Сегодня, 15:12
    Удачного завершения похода к месту постоянной приписки .
    Spartanez300
  5. ВадимЖивов Сегодня, 15:29
    Ну вот и славненько,а то после происшествия про неё вообще тишина была. good hi
    ВадимЖивов
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