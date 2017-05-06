Как стреляет автоматическая пушка MK44 Bushmaster II Сегодня, 15:36 Предлагаем вашему вниманию демонстрацию стрельбы автоматической пушки MK44 Bushmaster II в калибрах 30мм и 40мм. Особенно интересна работа противопехотных снарядов с дистанционным подрывом. 1 Знаменитая «Трехдюймовка» 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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