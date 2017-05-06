17:53 06 мая

Как стреляет автоматическая пушка MK44 Bushmaster II

Предлагаем вашему вниманию демонстрацию стрельбы автоматической пушки MK44 Bushmaster II в калибрах 30мм и 40мм. Особенно интересна работа противопехотных снарядов с дистанционным подрывом.




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Комментарии 2

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  1. Брови Брежнева Сегодня, 16:35
    Не плохо, но под таким углом полета снаряда, большая часть осколков уйдет вверх и по сторонам. Другое дело мина lol
    Брови Брежнева
    1. ЮБОРГ Сегодня, 17:25
      Что понравилось, так это то что ствол как вкопанный, в отличие от наших, от сюда и лучшая кучность. Но на сколько можно судить, там дальность 100 м, отсюда и кучность, хотелось бы посмотреть на дальности 500 и 1000 м(калибр то позволяет). А то показали автоматную дистанцию, но таком расстояние этот сарай "Муха" разнесёт в металлолом.
      ЮБОРГ
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