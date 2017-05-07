7 мая в России отмечается День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ

7 мая свой профессиональный праздник отмечают связисты и специалисты радиотехнической службы (РТС) ВМФ России. Впервые данный праздник отметили в России в 1996 году, после того как Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации установил своим приказом перечень праздников и профессиональных дней для ВМФ России. Символичным является тот факт, что моряки-связисты и специалисты РТС военно-морского флота отмечают свой праздник в День радио, который ежегодно 7 мая отмечают работники всех отраслей связи.Начало подготовки радиоспециалистов для российского флота можно отнести к 1900 году, во многом оно было связано с деятельностью известного российского ученого-изобретателя А. С. Попова. Уже в те годы начала проявляться задача не просто массового оснащения кораблей средствами связи, но также возникла закономерная необходимость обучения личного состава боевому применению новых средств связи, их правильной эксплуатации и ремонту. По указанию Главного морского штаба России в Кронштадте при Минном офицерском классе появились первые двухнедельные курсы по беспроволочной телеграфии. Программа обучения данных курсов, в которую были включены лекции и практические занятия, была составлена лично А. С. Поповым.Большую помощь Попову не только в выпуске первых российских образцов радиоаппаратуры и оснащении ими боевых кораблей, но также и в подготовке специалистов для флота оказал главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал С. О. Макаров. С именем этого человека связано также совершенствование тактики использования радиосвязи, а также зарождение в нашей стране радиоразведки, радиопеленгования и радиоперехвата. Русско-японская война 1904-1905 годов полностью подтвердила необходимость наличия радиосвязи на флоте, показав, что одной из причин поражений русского флота стало отсутствие полноценной организации боевого управления кораблями. Неслучайно, что уже в конце 1907 года в Морском ведомстве было введено Положение о радиотелеграфной части, а в 1909 году в России была создана Служба связи, которая была в состоянии эффективно обеспечивать управление силами флота. Подтверждением этому стали события уже Первой мировой войны.В то время телеграфистов для Балтийского флота, Амурской и Сибирской флотилий готовила Кронштадтская Минная школа, а для Черноморского флота – Севастопольская. Первое на русском флоте самостоятельное учебное заведение, предназначенное для подготовки радиоспециалистов – Радиотехническая школа была открыта осенью 1916 года на Белом море. К моменту начала революции школа успела подготовить всего 48 радиотелеграфистов как для кораблей Северного Ледовитого океана, так и для береговой службы. В годы гражданской войны в России подготовка радиотехнических специалистов всех уровней для нужд флота была практически полностью свернута.С завершением гражданской войны и возрождением военно-морского флота, теперь уже СССР, в стране снова началась подготовка рядовых специалистов радиосвязи. В 1921-1922 годах их готовили в Учебно-минном отряде Балтийского флота в Кронштадте, который с 1922 года был переименован в Электроминную школу, а также во Второй объединенной школе Учебного отряда Черноморского флота, расположенной в Севастополе. За достигнутые успехи и заслуги в деле подготовки радиоспециалистов для нужд советского флота Кронштадской Электроминной школе в 1925 году было присвоено имя прославленного русского физика, электротехника, изобретателя Александра Степановича Попова. В 1937 году данная школа перестала заниматься подготовкой специалистов по минному делу, перейдя на обучение исключительно радиоспециалистов различного профиля для всех флотилий и флотов Советского Союза.Многие выпускники данной школы мужественно прошли все испытания Великой Отечественной войны, сражаясь с противником на Балтийском и Черноморском флотах, неся вахту на судах, которые встречали караваны союзников в Баренцевом море. В годы войны центром подготовки младших специалистов радиотехнической службы стал Дальний Восток, который был удален от театра военных действий. Здесь была создана Школа связи Тихоокеанского флота, которая занималась подготовкой связистов для нужд всех действующих флотов и флотилий Советского Союза.Главными задачами радиотехнической службы ВМФ являются организация и руководство системой освещения обстановки на флоте и проведение мероприятий по ее развитию, подготовка предложений по усовершенствованию информационного обеспечения процессов управления силами флота, созданию и обеспечению бесперебойного функционирования единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО). Радиотехническая служба ВМФ России выполняет также и другие задачи, которые предусмотрены нормативными актами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, директивами и приказами Верховного главнокомандующего ВС РФ, директивами и приказами министра обороны РФ, директивами Генерального штаба ВС РФ, а также приказами и директивными указаниями главного командования военно-морского флота.Роль связи трудно переоценить в современных вооруженных силах, в особенности, на флоте, где от того, насколько точно и оперативно будет произведен обмен необходимой информацией, очень часто может зависеть успех выполнения поставленной боевой задачи. При этом расстояния между кораблями в открытом океане могут составлять тысячи миль. Слаженность действий любого соединения боевых кораблей во многом обеспечивается именно благодаря наличию устойчивой связи и надежности работы установленного на современных боевых кораблях сложного радиотехнического оборудования. Особая важность роли связи и радиотехнической аппаратуры в современном мире подчеркивается также тем, что одной из задач этой и других служб военно-морского флота сегодня является защита собственных радиотехнических систем и каналов от воздействия извне, а также одновременные усилия, направленные на то, чтобы нарушить бесперебойную работу аналогичных систем у потенциального противника. В целях совершенствования деятельности радиотехнической службы ВМФ России регулярно проводит сборы и учения имеющихся радиотехнических подразделений.До 2010 года в Петергофе (Ленинградская область) располагалось высшее военное учебное заведение, которое занималось подготовкой специалистов по радиоэлектронике для нужд ВМФ России – Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова. Данное высшее учебное заведение стало первым самостоятельным военным вузом в нашей стране, занимающимся подготовкой высококлассных специалистов по связи и радиотехнике для российского флота. 1 июля 2012 года после объединения Военно-морского инженерного института с Военно-морским институтом радиоэлектроники имени А. С. Попова был образован Военно-морской политехнический институт, корпуса которого расположены в Петергофе и Пушкине.В этот день «Военное обозрение» поздравляет всех связистов и специалистов радиотехнических служб (РТС) ВМФ СССР и России. Всех, кто когда-то был связан с этими специальностями и тех, кто и сегодня несет свою службу на российском военно-морском флоте.