17:48 06 мая

Очередное обострение ситуации в Луганской и Донецкой республиках

За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 54 обстрела, ранена женщина, сообщает в субботу Минобороны ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 54 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 16 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие
- сказал журналистам представитель Минобороны ДНР -
Сегодня в 10 утра в Петровском районе была ранена женщина 1969 года рождения, по этому району стреляли гранатометы. Вчера также в Петровском районе была ранена беременная женщина, она в тяжелом состоянии, её ребенка спасти не удалось


Об обострении обстановки сообщили и в ЛНР. В Луганской народной республике сообщили, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили почти 100 мин и гранат по территории ЛНР.


Ситуация в зоне ответственности народной милиции ЛНР имеет тенденции к обострению,
- заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Красный Яр, Веселогоровка, Калиновка и Желобок. "Всего по территории республики было выпущено 98 мин и гранат", - сообщил А.Марочко.




В свою очередь спикер министерства обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения силовой операции на юго-востоке Украины ранения получили пятеро украинских военнослужащих.
За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, никто из украинских военных не погиб, но пять воинов получили ранения
- сказал А.Лысенко на брифинге в Киеве

По его словам, за минувшие сутки позиции украинских военных обстреливались 63 раза, 19 из них - из тяжелого вооружения.
На донецком направлении в течение дня противники открывали огонь из легкого вооружения и боевой машины пехоты, а вечером применили минометы.
Как утверждают в Киеве, позиции украинских военных на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках обстреливались из тяжелого вооружения.

Кроме этого, несколько обстрелов было осуществлено в Станично-Луганском и Славяносербском районах.

В Киеве отмечают обострение обстановки на мариупольском направлении в Марьинском районе. По данным Минобороны Украины, накануне противник неоднократно применял бронетехнику, а также минометы на этих рубежах.
В Волновахском районе в Новотроицком, Новогригоровке и Богдановке в течение дня ополченцы осуществили якобы несколько провокаций с применением стрелкового оружия, утверждает он. По его словам, на юге ситуация по-прежнему напряженная.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ЛДНР
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:10
    Мы выражаем крайнее недовольство по этому поводу!
    GELEZNII_KAPUT
    1. Чёрный Сегодня, 17:21
      Видать волонтёоы очередную партию стекломоя а ошникам прмвезли.....
      Чёрный
      1. Смог Сегодня, 17:35
        Да они и без стекломоя "развлекаются" Так, чисто пострелять.

        А куда стрельнул?
        Смог
  2. soroKING Сегодня, 17:16
    по ходу до них (ВСУ) дошёл бацкин сахар и дрожжи angry
    soroKING
  3. Смог Сегодня, 17:20
    Извините, можно не много не по теме.
    Сейчас посмотрел запись митинга, сегодняшнего, на Болотной, в честь 5-ти летия Болотной. Дата, датища, нужно сказать.
    Лозунги, ну а что лозунги? Лозунги как всегда!
    Выступающие, ну что выступающие? Тоже как всегда! Лешика правда не было.Какой то "сорванец" с стягом территории 404 к трибуне проскользнул, но слова ему так и не дали.Хотя про "аннексию" Крыма говорили.
    Да про Крым говорили,про "политзаключенных" тоже, про невинно томящихся в наших кровавых застенках сенцова и еще какого то укропа тоже,но! Но! Ни одна па*л*, пардон, выступающий не поздравил собравшихся с приближающимся Днем Победы. Вот так!!!!! Не их это ПОБЕДА и не их ДЕНЬ! .
    Смог
    1. sabakina Сегодня, 17:38
      Константин, просто интересно, почему Вы взяли такой ник?
      sabakina
    2. Лелёк Сегодня, 17:42
      Цитата: Смог
      Смог


      Зато в самой Руине 9 мая будет отмечено. Власти под напором России и запада вынуждены будут охранять шествие и митинги от нациков.
      Лелёк
  4. Ирек Сегодня, 17:25
    Укропы не успокоятся , пока все там не окажутся. .. Ф
    Ирек
  5. samarin1969 Сегодня, 17:31
    Бедные русские люди Донбасса... Столица Белоруссии становится самым матерным словом...........................................
    ..................ст.282
    samarin1969
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:35
    К сожалению, обыденностью стали эти обстрелы, малоинтенсивные, по военной терминологии "беспокоящий огонь". И никак это не пресечь. Без реального разгрома Внакраины. Что, вообще, само по себе сложностей для нашей армии не представляет, а потом что? Разбираться с оравой ошалевших от нацистских идей майдаунов? Вешать себе на шею разрушенную почти до основания экономику Нэзалэжной? Чур меня, чур. Сама, сама... am
    Горный стрелок
Картина дня