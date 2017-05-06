Очередное обострение ситуации в Луганской и Донецкой республиках

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 54 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 16 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие

Сегодня в 10 утра в Петровском районе была ранена женщина 1969 года рождения, по этому району стреляли гранатометы. Вчера также в Петровском районе была ранена беременная женщина, она в тяжелом состоянии, её ребенка спасти не удалось

Ситуация в зоне ответственности народной милиции ЛНР имеет тенденции к обострению,

За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, никто из украинских военных не погиб, но пять воинов получили ранения

За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 54 обстрела, ранена женщина, сообщает в субботу Минобороны ДНР- сказал журналистам представитель Минобороны ДНР -Об обострении обстановки сообщили и в ЛНР. В Луганской народной республике сообщили, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили почти 100 мин и гранат по территории ЛНР.- заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей МарочкоПо его словам, за прошедшие сутки украинские военные семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Красный Яр, Веселогоровка, Калиновка и Желобок. "Всего по территории республики было выпущено 98 мин и гранат", - сообщил А.Марочко.В свою очередь спикер министерства обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения силовой операции на юго-востоке Украины ранения получили пятеро украинских военнослужащих.- сказал А.Лысенко на брифинге в КиевеПо его словам, за минувшие сутки позиции украинских военных обстреливались 63 раза, 19 из них - из тяжелого вооружения.На донецком направлении в течение дня противники открывали огонь из легкого вооружения и боевой машины пехоты, а вечером применили минометы.Как утверждают в Киеве, позиции украинских военных на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках обстреливались из тяжелого вооружения.Кроме этого, несколько обстрелов было осуществлено в Станично-Луганском и Славяносербском районах.В Киеве отмечают обострение обстановки на мариупольском направлении в Марьинском районе. По данным Минобороны Украины, накануне противник неоднократно применял бронетехнику, а также минометы на этих рубежах.В Волновахском районе в Новотроицком, Новогригоровке и Богдановке в течение дня ополченцы осуществили якобы несколько провокаций с применением стрелкового оружия, утверждает он. По его словам, на юге ситуация по-прежнему напряженная.