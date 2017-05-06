Американский журнал сообщил о "новом секретном оружии" России в Сирии

Но продолжающееся развертывание чеченской и ингушской бригад знаменует собой стратегический сдвиг для Кремля: у России теперь есть свой элитный наземный персонал, составленный из мусульман-суннитов. Это позволяет Кремлю активнее влиять на события на местах и работает на долгосрочные перспективы

С очередным "разоблачением" действий России в Сирии выступил вашингтонский журнал Foreign Policy , опубликовавший статью под громким названием: "Путин применил в Сирии новое секретное оружие: чеченцев"Вмешательство России в сирийский конфликт издание признает в целом успешным, отмечая, что для усиления влияния президент Владимир Путин «применил в Сирии беспрецедентное российское оружие: несколько подразделений чеченских и ингушских коммандос родом из беспокойного северокавказского региона», отмечается в статьеДо недавнего времени присутствие наземных российских войск в Сирии в основном ограничивались спецназом, военными советниками и артиллеристами, отмечает издание.- пишет автор статьи, отмечая, что присутствие чеченского спецназа поможет при необходимости даже купировать нежелательные для Москвы действия «режима Асада».Численность чеченских подразделений издание оценивает в 500 человек, ингушских – в 300.Ранее сообщалось об отправке на патрулирование Алеппо подразделений военной полиции, состоящей преимущественно из этнических чеченцев и ингушей. О целях и задачах работы чеченских бойцов рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Также о работе военной полиции в Алеппо был снят документальный фильм.