17:49 06 мая

Американский журнал сообщил о "новом секретном оружии" России в Сирии

С очередным "разоблачением" действий России в Сирии выступил вашингтонский журнал Foreign Policy , опубликовавший статью под громким названием: "Путин применил в Сирии новое секретное оружие: чеченцев"

Вмешательство России в сирийский конфликт издание признает в целом успешным, отмечая, что для усиления влияния президент Владимир Путин «применил в Сирии беспрецедентное российское оружие: несколько подразделений чеченских и ингушских коммандос родом из беспокойного северокавказского региона», отмечается в статье
До недавнего времени присутствие наземных российских войск в Сирии в основном ограничивались спецназом, военными советниками и артиллеристами, отмечает издание.




Но продолжающееся развертывание чеченской и ингушской бригад знаменует собой стратегический сдвиг для Кремля: у России теперь есть свой элитный наземный персонал, составленный из мусульман-суннитов. Это позволяет Кремлю активнее влиять на события на местах и работает на долгосрочные перспективы
- пишет автор статьи, отмечая, что присутствие чеченского спецназа поможет при необходимости даже купировать нежелательные для Москвы действия «режима Асада».

Численность чеченских подразделений издание оценивает в 500 человек, ингушских – в 300.

Ранее сообщалось об отправке на патрулирование Алеппо подразделений военной полиции, состоящей преимущественно из этнических чеченцев и ингушей. О целях и задачах работы чеченских бойцов рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Также о работе военной полиции в Алеппо был снят документальный фильм.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Военная полиция РФ в Алеппо
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Комментарии 8

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  1. самый главный Сегодня, 17:31
    Им бы лишь бы поделить всех..6 на сунитов, на шиитов, на алавитов. на....на....на.... Спрашиваю своих знакомых мусульман: вы кто? и НИ ОДИН не сказал, сто он сунит... они это просто не знают.
    самый главный
    1. Чёрный Сегодня, 17:33
      У нас ещё есть верблюды, которые плюются цианистым калием wassat
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 17:36
        А еще у русских есть самый секретный спецназ, Стройбат называется. Так вот им оружие вообще не выдают, настолько они суровы. smile
        Тралл
        1. Zibelew Сегодня, 17:40
          Цитата: Тралл
          А еще у русских есть самый секретный спецназ, Стройбат называется. Так вот им оружие вообще не выдают. smile

          Стройбат это берсерки. Они лопатами забивают.
          Zibelew
      2. V.ic Сегодня, 17:37
        Цитата: Чёрный
        У нас ещё есть верблюды, которые плюются цианистым калием

        ...специально разводятся для войны с саудитами?
        V.ic
    2. Zibelew Сегодня, 17:36
      А кого еще посылать, если все буряты воюют на Донбассе на украинском фронте.
      Zibelew
  2. Горный стрелок Сегодня, 17:42
    Вот и классно, они у нас есть. И Алеппо патрулируют. И успешно. А что говорит "Искусство войны" Сун Цзы. Если у тебя есть преимущество - используй его, не стесняйся. laughing
    Горный стрелок
  3. ГРАНАТ-19 Сегодня, 17:46
    В америке живут странные и сдвинутые люди...
    Они пишут всегда в нужном им контексте.
    То у РОССИИ слабая армия и они её порвут, то в Сирии спецназ из крутейших коммандос с Северного Кавказа. (который они сами ввергли в войну)
    Они лицемеры и лжецы...
    ГРАНАТ-19
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