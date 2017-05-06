19:50 06 мая

КНДР потребовало извинений от США за попытку покушения на Ким Чен Ына

Соединенные Штаты Америки должны принести официальные извинения и наказать людей, которые собирались устроить покушение на лидера КНДР. Такое заявление опубликовало официальное северокорейское агентство ЦТАК, передает РИА Новости

Пхеньян обвиняет США и Южную Корею в попытке изолировать и задушить республику. При этом Вашингтон в заявлении называется "закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания".




Министерство госбезопасности "сметет с лица земли" разведывательные организации США и Южной Кореи и уничтожит всех вражеских агентов в стране "до последнего человека", утверждает Пхеньян.

Ранее министерство госбезопасности КНДР объявило о срыве тайной совместной операции США и Южной Кореи. По данным ведомства, сотрудники разведки этих государств планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества и внедрили в КНДР своих людей.

В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать это заявление.

Обстановка вокруг Северной Кореи обострилась в последнее время на фоне ракетных пусков в КНДР и совместных учений США и Южной Кореи в Японском море. В Вашингтоне не исключают военного варианта действий против Пхеньяна, но заявляют, что приоритетом будут экономическое давление и санкции.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›КНДР
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Комментарии 17

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  1. Ecilop Сегодня, 18:55
    ПотребовалО. Ну епт...
    Ecilop
    1. рич Сегодня, 19:04
      В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать это заявление.

      Сказать в ответ нечего, или инструкций пока не получили?
      рич
      1. Pirogov Сегодня, 19:05
        Цитата: рич
        Сказать в ответ нечего, или инструкций пока не получили?

        Хакеры накрыли инструкторов ! Вот дядя и завис...
        Pirogov
      2. Yarric Сегодня, 19:17
        Ядерная сверхдержава, полностью контролирующая моря и океаны, с кучей авианосцев, крылатых ракет и солдат получает заявление, что карликовое как-бы-тоже-государство заявляет: "Министерство госбезопасности "сметет с лица земли" разведывательные организации США и Южной Кореи"... ну это всё равно что РФ получила бы такую ноту от какого-нибудь Приднестровья. Что уж тут скажешь.
        Yarric
        1. Никкола Мак Сегодня, 19:33
          Что уж тут скажешь.

          Вы зря это так себе представляете. В реальности спецслужбы США переодически об..я с охраной даже лиц высшего ранга. А у КНДР ещё с войны неплохой спецназ.
          И учитывая уровень демократии в Южной Корее, засланные ребята могут убрать достаточно много сотрудников спецслужб разными способами.А что, что - убивать и умирать они умеют!!!
          Никкола Мак
      3. Ecilop Сегодня, 19:21
        Да обычная игра. СК машет пусть небольшой, но ядерной дубинкой в ожидании денег..Как дадут- дубинка аккуратно прячется. По наезженной за многие года. И сейчас так будет. Просто в этот раз СМИ раздули.
        Ecilop
      4. ЛукичЪ Сегодня, 19:31
        Цитата: рич
        Сказать в ответ нечего, или инструкций пока не получили?

        в таких случаях обычно молчат
        ЛукичЪ
    2. ЛукичЪ Сегодня, 19:30
      Цитата: Ecilop
      ПотребовалО. Ну епт...

      аппетиты растут с каждым днём
      ЛукичЪ
      1. Смог Сегодня, 19:45
        Эх, его высокрпреосвященства романова нет на сайте! Спит поди! Он бы щас враз все за Ына рассказал. wassat
        Смог
  2. pjastolov Сегодня, 18:57
    Лучше бы пригрозили всех собак в штатах съесть am
    pjastolov
    1. Pirogov Сегодня, 19:06
      Цитата: pjastolov
      Лучше бы пригрозили всех собак в штатах съесть

      А Вы батенька живодёр однако. )))
      Pirogov
  3. _Ugene_ Сегодня, 18:58
    Обстановка вокруг Северной Кореи обострилась в последнее время на фоне ракетных пусков в КНДР

    Ракетные пуски и раньше были, Трампу нужна маленькая победоносная война, уж очень неважно он выглядит на своем посту, да и ВПК лоббирует по полной, военные действия в этом деле очень на руку. Только с кандидатом он промахнулся, КНДР на эту роль не пойдет, слишком много оружия накопили, в том числе ядерного.
    _Ugene_
    1. ЛукичЪ Сегодня, 19:35
      Цитата: _Ugene_
      Трампу нужна маленькая победоносная война

      так он уже отличился. дочка кулачком по столу стукнула, получи Сирия топоры. для войны нужен скандал с женой. с битьём посуды
      ЛукичЪ
  4. Рабинович Сегодня, 19:36
    Хомяк обнаглел совсем.
    https://youtube.com/watch?v=WHZxH0iSiB4
    Рабинович
    1. рич Сегодня, 19:48
      добрый вечер, давненько вас не было
      рич
    2. мордвин 3 Сегодня, 19:50
      Рабинович, может хватит про политику,а
      www.youtube.com/watch?v=BpZjfho_MY
      мордвин 3
  5. Саша Крымский Сегодня, 19:42
    Боюсь не дождётся он извенений, американцы не успеют, судя по фотке ,скоро вдребезги разорвёт парня от удовольствий жизни.
    Саша Крымский
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