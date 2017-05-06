21:45 06 мая

На Украине причислили УПА к победителям над нацизмом

Институт Национальной памяти Украины выпустил плакат ко Дню памяти и примирения с фотографией, на которой офицер Красной армии, ветеран Великой Отечественной войны жмет руку бойцу Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ), передает РИА Новости .

Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, который отвечает за декоммунизацию в стране, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора".

Таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.


В качестве визуальной иллюстрации институт изготовил плакат, который будет размещен в украинских городах, с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. При этом под фотографией размещена надпись: "Победители над нацизмом".

На Украине причислили УПА к победителям над нацизмом


Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

УПА* - запрещена в России

Использованы фотографии: http://antifashist.com/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dedBoroded Сегодня, 20:46
    Свиноухие крысы , а не победители!
    dedBoroded
    1. maxim947 Сегодня, 21:03
      Украину лишили общей памяти, общих достижений и общих подвигов и этим разорвали связующие нити с Россией. И что самое обидное - они этому были очень рады...
      Все что хорошее было сделано вна украине утопили во лжи и клевете, т.к. это было Советское время и оставили мифические "достижения" о великих украх))))). Долбаки блин.
      Вспомнил: Но притворитесь! Этот взгляд
      Всё может выразить так чудно!
      Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!
      maxim947
    2. Комментарий был удален.
    3. ЛукичЪ Сегодня, 21:06
      Цитата: dedBoroded
      Свиноухие крысы , а не победители!

      это надо же, ждали 70 лет, чтобы примазаться к победителям. я вот не пойму куда матрасня, британия и франция смотрят...
      ЛукичЪ
      1. Монос Сегодня, 21:12
        Цитата: ЛукичЪ
        я вот не пойму куда матрасня, британия и франция смотрят...

        Они же их и укрывали у себя в канадах. Укрывали, использовали и используют сейчас. Это их побратимы, так сказать. sad
        Монос
      2. stas Сегодня, 21:12
        Херои Руины свинячат, а потом кричат Сало хероям.
        stas
      3. Pirogov Сегодня, 21:36
        Цитата: ЛукичЪ
        это надо же, ждали 70 лет, чтобы примазаться к победителям. я вот не пойму куда матрасня, британия и франция смотрят...

        Да наглость и беспринципность поражает.
        Pirogov
  2. Андрей К Сегодня, 20:46
    УПА боролось с нацизмом - использовало вооружение и боеприпасы Вермахта против населения оставшегося на оккупированных территориях, состояло на довольствии у нацистов...
    Нацистам меньше доставалось...
    Борцуны хреновы, кол им в дышло и их продолжателям...
    Андрей К
  3. Zulu_S Сегодня, 20:49
    Единственный возможный способ для УПА оказаться среди победителей нацизма - поголовно ЗАСТРЕЛИТЬСЯ. Можно 8 мая, вместе с цеэуропой.
    Zulu_S
  4. Gipfel Сегодня, 20:51
    м-да-как говорили наши солдаты-герои которые стреляли только в спину и убивали в деревнях мирных жителей-зачастую изуверским способом. По этим то уже поди каждому на заказ черти сковородки отлили-именные
    Gipfel
  5. APASUS Сегодня, 20:55
    Специально сохранил,очень познавательный документ.
    APASUS
  6. Рабинович Сегодня, 20:57
    Уничтожить.
    Рабинович
    1. костя андреев Сегодня, 21:39
      согласен
      Цитата: Рабинович
      Уничтожить.
      Ну во первых это не толерантно, все таки европейская страна. И во вторых: как будете уничтожать Ваших соплеменников, которых много у власти на Украине,! по идеи они должны бы знать, чем могут закончиться игры с нацистами ведь перечисленные в статье герои УПА , много сделали для сокращения еврейского населения!!
      Буду ждать плаката, как выживший еврей из Бабьего Яра братается с полицаем украинцем!
      костя андреев
  7. новичок Сегодня, 21:00
    да уж, прочитал новость, долго думал: что это_ безумство животных, или животное безумие? нет слов.
    новичок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 21:41
      Цитата: новичок
      нет слов.

      есть
      ЛукичЪ
  8. san4es Сегодня, 21:02
    Всё попутали...черти б

    ..."Холокост - кабаре" в Киеве am
    san4es
    1. ЛукичЪ Сегодня, 21:22
      Цитата: san4es
      ..."Холокост - кабаре" в Киеве

      нация окончательно всбесилась
      ЛукичЪ
  9. мармеладный Сегодня, 21:06
    хряки.....хрю хрю бандерахрю
    мармеладный
  10. костя андреев Сегодня, 21:07
    интересно, что это за ветеран жмёт руку недобитку? или уже так обработали. что по барабану?
    костя андреев
    1. ЛукичЪ Сегодня, 21:20
      Цитата: костя андреев
      интересно, что это за ветеран жмёт руку недобитку? или уже так обработали. что по барабану?

      да может монтаж
      ЛукичЪ
    2. san4es Сегодня, 21:22
      Дедушка старый - ему всё равно
      san4es
  11. Громобой Сегодня, 21:29
    Плакат о "примирении и дружбе" есть полная ложь.
    Советская армия с тяжёлыми боями продвигалась на запад не для того,чтобы обниматься с охвостьем Гитлера.И подготовленную оборону на р.Днепр преодолевали ,чтобы!!!А-ХА-ХА!!!---стыдно в этом признаться в современной-то Украине,но сквозь завесу огня и свинца войска форсировали Днепр,чтобы...!!!Зажмурьте ваши ушки,нацики!!!...уничтожать фашистов!И у дедов получилось,ради нас,в большом смысле получается.
    Громобой
  12. gurzuf Сегодня, 21:29
    Как сказал бы Макарыч - в ставке вальцмана все малохольные!https://youtu.be/dQW8UI1MvdQ
    gurzuf
Картина дня