На Украине причислили УПА к победителям над нацизмом
Институт Национальной памяти Украины выпустил плакат ко Дню памяти и примирения с фотографией, на которой офицер Красной армии, ветеран Великой Отечественной войны жмет руку бойцу Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ), передает РИА Новости .
Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, который отвечает за декоммунизацию в стране, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора".
Таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.
В качестве визуальной иллюстрации институт изготовил плакат, который будет размещен в украинских городах, с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. При этом под фотографией размещена надпись: "Победители над нацизмом".
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
УПА* - запрещена в России
Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, который отвечает за декоммунизацию в стране, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора".
Таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.
В качестве визуальной иллюстрации институт изготовил плакат, который будет размещен в украинских городах, с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. При этом под фотографией размещена надпись: "Победители над нацизмом".
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
УПА* - запрещена в России
Использованы фотографии: http://antifashist.com/
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