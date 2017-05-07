Минобороны: В САР проведены постановочные съемки последствий обстрелов со стороны правительственных сил
На прошлой неделе в Сирии прошли постановочные съемки последствий обстрелов и авиаударов с участием операторов, снимающих сюжеты для телеканала Al Jazeera, передает ТАСС сообщение российского Центра по примирению сторон.
«По информации ряда источников из местных жителей и формирований оппозиции, в н. п. Серакаб и Джиср-эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ". При этом среди "консультантов" у "видеобригад" местными жителями были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала Al Jazeera», – говорится в сообщении.
В Центре подчеркнули, что «российские специалисты поддерживают необходимые контакты для исключения любых провокаций террористов, направленных на срыв выполнения меморандума».
Ранее источник в САР сообщил, что «стрингеры телеканала сделали постановочные кадры якобы очередного применения химоружия сирийской армией, которые будут распространены до воскресенья, 7 мая».
По его словам, «в постановках были задействованы около 70 жителей провинции Идлиб с детьми, привезенными из лагеря беженцев». За участие в съемках «артистам» выплатили по тысяче сирийских фунтов и выдали продуктовые наборы.
«По информации ряда источников из местных жителей и формирований оппозиции, в н. п. Серакаб и Джиср-эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ". При этом среди "консультантов" у "видеобригад" местными жителями были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала Al Jazeera», – говорится в сообщении.
В Центре подчеркнули, что «российские специалисты поддерживают необходимые контакты для исключения любых провокаций террористов, направленных на срыв выполнения меморандума».
Ранее источник в САР сообщил, что «стрингеры телеканала сделали постановочные кадры якобы очередного применения химоружия сирийской армией, которые будут распространены до воскресенья, 7 мая».
По его словам, «в постановках были задействованы около 70 жителей провинции Идлиб с детьми, привезенными из лагеря беженцев». За участие в съемках «артистам» выплатили по тысяче сирийских фунтов и выдали продуктовые наборы.
Использованы фотографии: РИА Новости . Михаил Воскресенский
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