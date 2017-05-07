10:09 07 мая

Минобороны: В САР проведены постановочные съемки последствий обстрелов со стороны правительственных сил

На прошлой неделе в Сирии прошли постановочные съемки последствий обстрелов и авиаударов с участием операторов, снимающих сюжеты для телеканала Al Jazeera, передает ТАСС сообщение российского Центра по примирению сторон.

Минобороны: В САР проведены постановочные съемки последствий обстрелов со стороны правительственных сил


«По информации ряда источников из местных жителей и формирований оппозиции, в н. п. Серакаб и Джиср-эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ". При этом среди "консультантов" у "видеобригад" местными жителями были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала Al Jazeera», – говорится в сообщении.


В Центре подчеркнули, что «российские специалисты поддерживают необходимые контакты для исключения любых провокаций террористов, направленных на срыв выполнения меморандума».

Ранее источник в САР сообщил, что «стрингеры телеканала сделали постановочные кадры якобы очередного применения химоружия сирийской армией, которые будут распространены до воскресенья, 7 мая».

По его словам, «в постановках были задействованы около 70 жителей провинции Идлиб с детьми, привезенными из лагеря беженцев». За участие в съемках «артистам» выплатили по тысяче сирийских фунтов и выдали продуктовые наборы.

Использованы фотографии: РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Комментарии 9

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  1. Svarog51 Сегодня, 08:32
    Информация на опережение - это радует. Давно бы так. good
    Svarog51
    1. oleg-gr Сегодня, 08:34
      Там, где военные принуждают противников к миру, а внешние силы против - к делу привлекаются режиссёры и актеры.
      oleg-gr
      1. Тралл Сегодня, 08:51
        Оскара в зад забить фейкометам, желательно крупного калибра smile
        Тралл
        1. novobranets Сегодня, 09:12
          Цитата: Тралл
          Оскара в зад забить фейкометам, желательно крупного калибра

          А Оскара сделать из колючей проволоки. Ну, что бы не выпал случайно, и не потеряли.
          novobranets
    2. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 08:47
      Россия начинает ваыигрыват в информационных войнах.Наконец то!
      Мальчиш Кибальчиш
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:43
    Ну ведь опытным путём доказано, что подобные съемки могут быть ОРУЖИЕМ, причём весьма действенным. Поэтому будут продолжать, не обращая внимания ни на какие разоблачения. Недорого ведь стоит. Цифровая камера, и статисты дешевые... Ролик в сети... И удар крылатыми ракетами стоимостью почти 100 млн $ получился!
    Теперь несколько лет пробовать будут. Это Восток. Там другая логика.
    Горный стрелок
  4. soroKING Сегодня, 08:50
    голливуд отдыхает recourse
    soroKING
  5. samarin1969 Сегодня, 09:07
    Беда в том, что Россия стала нервно дёргаться и оправдываться на эти вбросы. Американцы провели полную "реновацию" Мосула, турки в труху выносят целые курдские "славянски". Воплями жертв забит весь эфир. И что? И ничего: дальше бомбят, стреляют, наступают....Пусть наши военные спокойно решают свои задачи.
    samarin1969
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:20
    специальными "видеобригадами"

    Вот кто подлежит такому же уничтожению как и боевики. Еще не забыть "белые каски".
    rotmistr60
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