10:06 07 мая

Тяжелая пуля против быстрой пули: кто победит?

Мэт с "Разрушительного ранчо" решил проверить, какая пуля нанесет больший урон: быстрая и "худая" или медленная и "толстая"?




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 09:14
    Мэт с "Разрушительного ранчо" решил проверить, какая пуля нанесет больший урон: быстрая и "худая" или медленная и "толстая"?
    Ответ то и так ясен победит : быстрая и "толстая".
    Пробивное и останавливающее действие пули - два взаимоисключающих свойства, чем выше одно, тем ниже другое. Если надо что пробить или достать за преградой, то больше должно быть пробивные качества, а значить и скорость, если надо что то "сломать", оглушить и остановить, то больше должно быть останавливающие качества.
    И конечно же многое означает сама конструкции пули у "оболочной" выше пробивные свойства, у "безоболочной" - останавливающее
    svp67
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