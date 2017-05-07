Тяжелая пуля против быстрой пули: кто победит? Сегодня, 08:42 Мэт с "Разрушительного ранчо" решил проверить, какая пуля нанесет больший урон: быстрая и "худая" или медленная и "толстая"? 1 "Прокаченный" соревновательный дробовик Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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