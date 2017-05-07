Со дна Керченского пролива подняли советский истребитель

Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил,

Вся наша команда, все до единого откликнулись… Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге,