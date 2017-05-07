Со дна Керченского пролива подняли советский истребитель
Со дна Черного моря в районе строящегося моста через Керченский пролив поднят советский истребитель времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
«Самолет Р-40 Kittyhawk американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу, обнаружили в шести километрах от таманского берега. Нашла машину поисковая экспедиция "Большой десант – 2017"», – говорится в сообщении.
По словам руководителя группы Александра Елкина, «самолет подбили в районе Эльтигена во время Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году». Летчик пытался дотянуть до своего аэродрома в Тамани, однако ему это не удалось.
Он добавил также, что члены экспедиция попытаются выяснить, кто летал на этом самолете.
После того как местоположение Р-40 было установлено, поисковики попросили строителей Крымского моста поднять истребитель со дна пролива.
В будущем самолет планируют разместить на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР. Пока же машина будет храниться в Керченской крепости.
«Самолет Р-40 Kittyhawk американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу, обнаружили в шести километрах от таманского берега. Нашла машину поисковая экспедиция "Большой десант – 2017"», – говорится в сообщении.
По словам руководителя группы Александра Елкина, «самолет подбили в районе Эльтигена во время Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году». Летчик пытался дотянуть до своего аэродрома в Тамани, однако ему это не удалось.
Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил,сказал Елкин, отметив, что поисковикам не удалось обнаружить спасательного плота.
Он добавил также, что члены экспедиция попытаются выяснить, кто летал на этом самолете.
После того как местоположение Р-40 было установлено, поисковики попросили строителей Крымского моста поднять истребитель со дна пролива.
Вся наша команда, все до единого откликнулись… Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге,сказал капитан плавучего крана Игорь Демьяненко.
В будущем самолет планируют разместить на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР. Пока же машина будет храниться в Керченской крепости.
Использованы фотографии: Инфоцентр "Крымский мост"
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