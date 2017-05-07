10:04 07 мая

Со дна Керченского пролива подняли советский истребитель

Со дна Черного моря в районе строящегося моста через Керченский пролив поднят советский истребитель времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».



«Самолет Р-40 Kittyhawk американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу, обнаружили в шести километрах от таманского берега. Нашла машину поисковая экспедиция "Большой десант – 2017"», – говорится в сообщении.


По словам руководителя группы Александра Елкина, «самолет подбили в районе Эльтигена во время Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году». Летчик пытался дотянуть до своего аэродрома в Тамани, однако ему это не удалось.

Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил,
сказал Елкин, отметив, что поисковикам не удалось обнаружить спасательного плота.

Он добавил также, что члены экспедиция попытаются выяснить, кто летал на этом самолете.

После того как местоположение Р-40 было установлено, поисковики попросили строителей Крымского моста поднять истребитель со дна пролива.

Вся наша команда, все до единого откликнулись… Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге,
сказал капитан плавучего крана Игорь Демьяненко.



В будущем самолет планируют разместить на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР. Пока же машина будет храниться в Керченской крепости.

Использованы фотографии: Инфоцентр "Крымский мост"
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Комментарии 11

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  1. svp67 Сегодня, 09:29
    Со дна Керченского пролива подняли советский истребитель
    американского производства. Когда мы вместе боролись с нацизмом...
    А интересный факт его боевого применения:
    В целом «Томагауки», как и «Киттихауки», летчикам понравились, особенно своей живучестью и дальностью полета. Прочность 5-лонжеронного крыла самолета стала легендарной после воздушного боя 8 апреля 1942 г., когда командир звена л-т Алексей Хлобыстов дважды таранил немецкие истребители! Первому «Мессершмитту» он отрубил хвостовое оперение на догонном курсе, второму — часть крыла на встречном, причем оба раза таранил правой консолью. «Мессершмитты» разбились, а «Киттихаук» благополучно сел на своем аэродроме, и его успешно отремонтировали. Хлобыстов, у которого врачи не обнаружили даже царапин, был представлен к званию ГСС и получил денежную выплату в 2000 рублей за два уничтоженных вражеских истребителя.

    svp67
    1. 210окв Сегодня, 09:33
      Дело не в этом..Просто честь и хвала нашим летчикам..Конечно хотелось узнать судьбу воина.Самолет не разрушен-скорее всего совершал посадку и может быть выжил..
      Цитата: svp67
      Со дна Керченского пролива подняли советский истребитель
      американского производства. Когда мы вместе боролись с нацизмом...
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 09:40
        Цитата: 210окв
        Дело не в этом..

        Не в этом? Это не чём?
        svp67
    2. василий50 Сегодня, 09:39
      67
      Вы неправы. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ воевал с нацизмом и их союзниками. САСШ воевали за сохранение европейского рынка сбыта. Американцы поставляли товары, в том числе и военного назначения в Германию вплоть до 1945 года через нейтральные страны. В САСШ после войны оказалось нацистских преступников как бы не больше чем во всех странах Южной Америки.
      василий50
      1. yuriy55 Сегодня, 09:57
        Цитата: svp67
        Когда мы вместе боролись с нацизмом...

        Ничего общего между нашей борьбой и их бизнесом. Мы боролись с нацизмом, а они боролись с тем, чтобы мы его не до конца уничтожили... belay Победили США, ещё и 10 млрд. $ за свою помощь с СССР вытребовали, а договор был о безвозмездной помощи...
        Хорошо, что достали самолёт. Авось и судьба лётчика станет известна...Не надо, чтобы мост проходил над такими останками войны.
        yuriy55
      2. svp67 Сегодня, 10:00
        Цитата: василий50
        Вы неправы. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ воевал с нацизмом и их союзниками. САСШ воевали за сохранение европейского рынка сбыта.

        Уже думал, что советские учебники Истории ни кто не читает, оказывается ошибся. А не скажите, был ли СССР полностью бескорыстен, в плане того, а не преследовал ли и он СВОИ интересы в той войне.
        Цитата: василий50
        Американцы поставляли товары, в том числе и военного назначения в Германию вплоть до 1945 года через нейтральные страны.

        Список товаров и кто это делал? А СССР зерно, металл и нефть Германии поставлял, уже когда та развязала войну, а до этого помогал обучать немецких летчиков, танкистов и химиков и ЧТО? Каждая страна преследует в первую очередь СВОИ интересы.
        svp67
      3. Dr Dron Сегодня, 10:02
        Ну вот, теперь по всем телеканалам мира покажут, что доблестные американцы освобождали крым.
        Dr Dron
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:42
    Поклон поисковым отрядам , поднимающих останки людей и технику времен ВОВ .
    Spartanez300
  3. APASUS Сегодня, 09:49
    Да,сколько еще работы,скольких еще не подняли.Я думал там все дно просеяно через сито ,а там еще можно найти самолеты,суда и города
    APASUS
  4. Kot3713 Сегодня, 10:04
    Цитата: svp67
    Со дна Керченского пролива подняли советский истребитель
    американского производства. Когда мы вместе боролись с нацизмом...
    А интересный факт его боевого применения:
    В целом «Томагауки», как и «Киттихауки», летчикам понравились, особенно своей живучестью и дальностью полета. Прочность 5-лонжеронного крыла самолета стала легендарной после воздушного боя 8 апреля 1942 г., когда командир звена л-т Алексей Хлобыстов дважды таранил немецкие истребители! Первому «Мессершмитту» он отрубил хвостовое оперение на догонном курсе, второму — часть крыла на встречном, причем оба раза таранил правой консолью. «Мессершмитты» разбились, а «Киттихаук» благополучно сел на своем аэродроме, и его успешно отремонтировали. Хлобыстов, у которого врачи не обнаружили даже царапин, был представлен к званию ГСС и получил денежную выплату в 2000 рублей за два уничтоженных вражеских истребителя.


    Одна проблема у них была мотор очень маленький ресурс, плохая работа при отрицательных температурах и отсутствие запчастей.
    Kot3713
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:04
    Шесть крупнокалиберных пулеметов, прочная и живучая машина с большой дальностью полёта. Не "Айркобра" Покрышкина с 37 мм пушкой, но тоже хорош. Отреставрируют, будет на что посмотреть.
    Собираюсь объездить Крым. На паром, а потом по всем местам. Может, караваном пойдём, с сыном и его семьей.
    Горный стрелок
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