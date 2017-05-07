Захар Прилепин обратился к украинцам
Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом году ставший заместителем командира одного из подразделений ДНР, сообщил о потерях ВСУ под Горловкой и призвал украинцев не поступать на службу в армию, передает РИА Новости .
Он призвал молодых украинцев не ходить в армию.
Он также отметил, что у него есть фото- и видеодоказательства бегства украинской армии, но он не будет пока их выкладывать, чтобы не выдавать позиции своего подразделения.
О своем назначении на должность заместителя командира батальона и присвоении звания «майор» Прилепин сообщил в феврале, сообщив, что находится в Донбассе с декабря 2015-го.
Напомним, в начале недели представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин рассказал журналистам о многочисленных нарушениях режима тишины со стороны киевских силовиков.
Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой – значит, они вас разводят и лгут вам,написал в «Фейсбуке» Прилепин в субботу вечером.
Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника,говорится в сообщении писателя.
Он призвал молодых украинцев не ходить в армию.
Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя,написал Прилепин.
Он также отметил, что у него есть фото- и видеодоказательства бегства украинской армии, но он не будет пока их выкладывать, чтобы не выдавать позиции своего подразделения.
О своем назначении на должность заместителя командира батальона и присвоении звания «майор» Прилепин сообщил в феврале, сообщив, что находится в Донбассе с декабря 2015-го.
Напомним, в начале недели представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин рассказал журналистам о многочисленных нарушениях режима тишины со стороны киевских силовиков.
Использованы фотографии: https://news-front.info
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