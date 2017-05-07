Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой – значит, они вас разводят и лгут вам,

Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника,

Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя,