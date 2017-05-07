13:12 07 мая

Захар Прилепин обратился к украинцам

Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом году ставший заместителем командира одного из подразделений ДНР, сообщил о потерях ВСУ под Горловкой и призвал украинцев не поступать на службу в армию, передает РИА Новости .

Захар Прилепин обратился к украинцам


Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой – значит, они вас разводят и лгут вам,
написал в «Фейсбуке» Прилепин в субботу вечером.


Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника,
говорится в сообщении писателя.

Он призвал молодых украинцев не ходить в армию.

Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя,
написал Прилепин.

Он также отметил, что у него есть фото- и видеодоказательства бегства украинской армии, но он не будет пока их выкладывать, чтобы не выдавать позиции своего подразделения.

О своем назначении на должность заместителя командира батальона и присвоении звания «майор» Прилепин сообщил в феврале, сообщив, что находится в Донбассе с декабря 2015-го.

Напомним, в начале недели представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин рассказал журналистам о многочисленных нарушениях режима тишины со стороны киевских силовиков.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 33

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  1. svp67 Сегодня, 10:42
    Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника,
    А это объяснят "спрямлением линии фронта"..., ну есть же у кого учиться.
    svp67
    1. rrrd Сегодня, 10:46
      это просто была перегруппировка smile
      rrrd
      1. cniza Сегодня, 11:37
        Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя,
        написал Прилепин.


        Очень мудрые слова и наполнены боли и сострадания , спасибо Захар.
        cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:57
      Всегда с удовольствием читал Захара! Очень жизненно и правдиво пишет..Всегда под впечатлением от его произведений был..! Читаю альтернативу "с другой стороны окопов" ...Это небо и земля и злоба постоянно проскальзывает..! Советую мужики...
      ОТДЕЛ
      1. Burbon Сегодня, 11:03
        Цитата: ОТДЕЛ
        Всегда с удовольствием читал Захара!

        а что конкретно читал из Прилепина? посты в соцсетях? wassat
        Burbon
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:36
          Цитата: Burbon
          Цитата: ОТДЕЛ
          Всегда с удовольствием читал Захара!

          а что конкретно читал из Прилепина? посты в соцсетях? wassat

          Я люблю читать книги , я ведь рожден в СССР это прививали с детства еще..! Спасибо интернету , книги как таковые сложно найти ,да и дороговато ...Про войну обожаю , "Зов крови " видать, читаешь и как будто сам это пережил в прошлой жизни ! Во сне часто воюю..Не хочу войны , но видать опять придется..чую генами!
          ОТДЕЛ
        2. AleksUkr Сегодня, 11:52
          Цитата: Burbon
          Цитата: ОТДЕЛ
          Всегда с удовольствием читал Захара!

          а что конкретно читал из Прилепина? посты в соцсетях? wassat

          Цитата: Burbon
          а что конкретно читал из Прилепина? посты в соцсетях?


          Бурбон есть бурбон.Что еще можно добавить.
          Не ехидничей. Читай.Пригодится.
          Лауреат премий:
          2005: премия БРФ «Вдохнуть Париж»
          2005: премия издания «Литературная Россия»
          2006: премия «Роман-газеты» в номинации «Открытие»
          2007: всекитайская литературная премия «Лучший зарубежный роман года» - роман «Санькя»
          2007: премия «Эксклюзив года» сайта Назлобу.ру за политическую публицистику
          2007: премия «Ясная Поляна» «За выдающееся произведение современной литературы - роман «Санькя»
          2007: премия «России верные сыны» — за роман «Грех»
          2008: премия «Солдат Империи» - за прозу и публицистику
          2008: премия «Национальный бестселлер» — за роман «Грех»
          2012: премия «Бронзовая Улитка» — за роман «Черная обезьяна»
          2014: премия «Большая Книга» - за роман «Обитель»
          Кроме того французское издание книги Захара Прилепина "Патологии" получила во Франции престижную премию "Русофония" - за лучший перевод русской книги.

          Список произведений:
          Terra Tartarara. Это касается лично меня
          Бабушка, осы, арбуз
          Белый квадрат
          Блядский рассказ
          Ботинки, полные горячей водки. Пацанские рассказы (сборник)
          Ботинки, полные горячей водкой
          Верочка
          Витек (в кн. Русские)
          Война (составитель сборника)
          Восьмерка
          Герой рок-н-ролла
          Грех (сборник)
          Грех
          Грех и другие рассказы (сборник)
          Десятка
          Допрос
          Дорога в декабре (сборник)
          Дочка
          Жилка
          Зима (в кн. Очарованный остров)
          Именины сердца
          Иными словами
          К нам едет Пересвет ( (сборник эссе)
          Какой случится день недели
          Карлсон
          Книгочет (сборник)
          Колеса
          Леонид Леонов
          Лес
          Ничего не будет
          О веселых дружбах
          Обитель
          Патологии
          Пацанский рассказ
          Письмо товарищу Сталину
          Подельник эпохи
          Похвала ханжеству
          Публицистика
          Рассказы
          Революция (составитель сборника)
          Санькя
          Сержант
          Славчук
          Смертная деревня
          Собачатина
          Убийца и его маленький друг
          Черная обезьяна
          Черт и другие
          Шесть сигарет и так далее
          Я пришел из России верхом на танке до Америки
          AleksUkr
  2. iliitchitch Сегодня, 10:48
    Вот Прилепину верю . самая сильная беспонтовая армия в мире драпает , кто бы сомневался . Когда это бандеры воинами были , но живучие , инсекты . Недобили их после Войны , опять расплодились "онижедети" .
    iliitchitch
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:51
    Завидую Захару. Молодой, может и так жизнь свою повернуть... А тут, только комментировать остаётся.
    Молодец. Посмотрим и почитаем, что напишет человек "изнутри" этого процесса, что сейчас происходит ТАМ. Мы же с удовольствием читаем Серафимовича, Фурманова, Бабеля - и других непосредственных участников.
    Горный стрелок
  4. yuriy55 Сегодня, 11:02
    Правильный человек, правильный стиль и нет никакой кровожадности...Успехов вам, братья!
    yuriy55
  5. iliitchitch Сегодня, 11:05
    Этим долбоящерам жизненно необходимы шайтан-джипы в четырьмя скоростями взад и одной вперёд( это чисто движуху обозначить перед траншем ) . По "данным наса" , what , через 8 лет надобно инопланетян ждать на тарелках , а этим медный таз над кумполом уже . Опять орать будут , что они первыми тарелку увидели .
    iliitchitch
    1. Лелёк Сегодня, 11:52
      Цитата: iliitchitch
      Этим долбоящерам жизненно необходимы шайтан-джипы в четырьмя скоростями взад и одной вперёд


      Привет.
      Прочитал Ваш пост и припомнился старый анекдот.
      Летят в лайнере звери на симпозиум. Лайнер вдруг начало бросать из стороны в сторону. Бегемотиху стошнило и она обратилась к слону: "Сходи в кабину, узнай в чём дело". Слон протиснулся в кабину, смотрит - в креслах никого, а на приборной консоли сидит ворона и долбит по кнопкам и тумблерам. "Ты чо старуха делаешь?" - спрашивает слон. "Выпендриваюсь." - отвечает носатая: "Хочешь со мной повыпендриваться? Начинай." Слон с размаху хоботом по пультам, лайнер переворачивается и разваливается на части и с 9000метров летят звери на землю. Ворона делает круги вокруг слона и хрипло спрашивает: "Слыш, шлангоносый, а ты чо летать не умеешь?" "Нееее" - протрубил слон. "А чо тогда выпендривался?" - спросила ворона и полетела по своим делам.
      Резюме - не умеешь делать дело, не выпендривайся. yes
      Лелёк
  6. ЧитаюНовости Сегодня, 11:26
    Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию


    Там тебе скажут "чё припёрся кастрюлеголовый? наскакал - теперь радуйся, своим специалистам работать негде" и вышлют в Украину (вариант через 90 дней вышлют в Украину), где уже открыто уголовное дело за уклонение от призыва "під час проведення АТО", что сейчас мигом переквалифицируют в измену родине и подрыв обороноспособности государства.

    Замечательно, всё хорошо продумал.
    ЧитаюНовости
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
      ЧитаюНовости
      Замечательно, всё хорошо продумал.


      ... а кто вам виноват? ...
      a.s.zzz888
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 11:39
        Цитата: a.s.zzz888
        ... а кто вам виноват? ...

        Тот же кто и вам.
        ЧитаюНовости
      2. avg-mgn Сегодня, 11:48
        Если нет активной позиции призывника - пойдет как баран на убой. Вопрос не в том, где скрыться от призыва (Россия, Польша, Беларусь ЛДНР или Гондурас, ...), а в том, что надо в принципе. Хватит смелости или нет - зависит от индивидуума.
        avg-mgn
        1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:04
          Вы сейчас совершаете принципиальную ошибку рассматривая на месте украинского призывника гражданина России.
          То есть подразумевается, что призывнику не 25-45 лет. Что ему по 75-и каналам уже 4 года не рассказывают о Родине которая страдает от войны. Что ему не надо бросить работу, жильё семью. Что к жене на работу и к детям в школу, к родителям домой не придут "поговорить за жизнь". Что соседи не будут косо смотреть "все нормальные защищают страну от российской агрессии, а этот трус и предатель".
          Вы пытаетесь рассмотреть абстрактного призывника полностью вырванного из среды. а это в корне не верный подход.
          ЧитаюНовости
          1. iliitchitch Сегодня, 12:27
            Цитата: ЧитаюНовости
            Вы пытаетесь рассмотреть абстрактного призывника полностью вырванного из среды. а это в корне не верный подход.


            А не будем и не хотим рассматривать , и это в корне верный подход . Если боится , что "за жизнь придут поговорить" , так чего , по Донецку по ночам "Градами" хреначить надо ? "А я чё , я ничё ..." . Во логика . А ведь потом донецкие придут , за жизнь поговорить , если раньше не грохнут на поле боя . И если об этом не думается , то нахрен таких обитателей "Обитаемого острова" . Русские , что ли , за них думать будут ? По такой логике , аж ДОЛЖНЫ думать .
            iliitchitch
            1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:31
              Мы сейчас говорим про призывников или про тех кто ", по Донецку по ночам "Градами" хреначить"?
              И раз уж вы об этом начали, то донецкие - тоже украинцы, и хватает их по обе стороны.
              ЧитаюНовости
    2. APASUS Сегодня, 11:47
      Цитата: ЧитаюНовости
      Там тебе скажут "чё припёрся кастрюлеголовый? наскакал - теперь радуйся, своим специалистам работать негде" и вышлют в Украину (вариант через 90 дней вышлют в Украину)

      Хватит басни рассказывать!
      У нас на территории москвичи арендуют кусок,занимаются производством подстанций,так там весь коллектив из Запорожья .Местные пробовали устроиться ,так не берут.
      APASUS
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 11:55
        Далеко даже ходить не надо. Форум почитайте, тут реакция на украинский флажок начинает зашкаливать. Причём не интересуют ни взгляды человека, ни национальность, ни происхождение, ни причина по которой у него флажёк такого цвета, ни даже написанное сообщение.
        Я конечно допускаю мысль что это всё массово пишут "дочери офицеров", тогда это действительно не срез общества. Но тогда это говорит о теперешнем уровне форума. И это тоже печально.
        ЧитаюНовости
        1. Смог Сегодня, 12:06
          Цитата: ЧитаюНовости
          Я конечно допускаю мысль что это всё массово пишут "дочери офицеров", тогда это действительно не срез общества. Но тогда это говорит о теперешнем уровне форума. И это тоже печально.

          А Вы то не дочь офицера? А если нет, то что делаете на форуме где все не так и все не адекватны. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. soldier
          Смог
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:12
            пока еще не
            Цитата: Смог
            все не так

            но тенденция прослеживается и если раньше только упоротые кастрюлеголовые кричали "москаляку на гиллку", то сейчас уже и с российской стороны всё активнее раздаются такие же голоса. Это скверный признак. Стравливают изо всех сил. И народ ведётся.
            А на форуме я что делаю? Ну... очевидно захожу новости почитать, с форумчанами пообщаться.
            ЧитаюНовости
            1. DenZ Сегодня, 13:01
              Цитата: ЧитаюНовости
              если раньше только упоротые кастрюлеголовые кричали "москаляку на гиллку", то сейчас уже и с российской стороны всё активнее раздаются такие же голоса. Это скверный признак. Стравливают изо всех сил. И народ ведётся
              Согласен полностью, у нас тоже полудурков хватает.
              DenZ
      2. ЧитаюНовости Сегодня, 12:35
        Вот смотрите, APASUS. Прямо сейчас iliitchitch пишет о том что если человек украинец то он , по Донецку по ночам "Градами" хреначит.
        Не возникает у вас от этого какой-то гносеологический диссонанс?
        ЧитаюНовости
    3. SergeBS Сегодня, 12:36
      Цитата: ЧитаюНовости
      Там тебе скажут "чё припёрся кастрюлеголовый? наскакал - теперь радуйся, своим специалистам работать негде" и вышлют в Украину

      Ой беда...
      Только "маленькая поправка": высылать не будут. Если не состоишь в списке "особоактивных вышиванщиков", то попробуй РАБОТАТЬ. И работу САМ ищи. Сопельки подтирать и шаровары с салом та горилкой дарить никто не будет.
      Чтобы понятно было: "по странному стечению обстоятельств" в РФ из 404 "заробитчан" - больше, чем во всех прочих странах. В том числе и ЕС - вспомним "кружевные труселя." laughing
      ты, Иван из 404. Захотел "гидности" - получил "нэзалэжность" ( на погост рядами и колоннами нэзалэжно). Нафиг вы в ЕС не нужны. Им ваши земли (чернозем), и т.п. нужны. Чтобы любой бюргер поимел не садик в 100 м2, а фазенду в 100 га, да еще и с холопами (вспоминай поляцкие замашки, например).
      SergeBS
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:42
        Цитата: SergeBS
        высылать не будут

        Вы это серьёзно? Знаете сколько бойцов ЛНР ДНР выслали "в континентальную" Украину?
        ЧитаюНовости
      2. ЧитаюНовости Сегодня, 12:43
        Цитата: SergeBS
        "по странному стечению обстоятельств

        с примерно 850 до 1991-го это была одна страна
        ЧитаюНовости
    4. Бензорез Сегодня, 13:07
      Совершенно в дырочку. Лозунги это конечно здорово, реальность это ещё здоровее.
      Бензорез
  7. мичман Сегодня, 11:43
    Спасибо Захар за Ваши заметки. По поводу бандеровцев можно сделать вывод: "Они сохраняются и размножаются с попустительства власти. Это аналогично хулиганству и бандитизму. Если власть строгая и в интересах народа, в стране будет порядок. Если экономика во благо людей не будет практически бедных". Мне пришлось один раз посмотреть материалы по безбилетникам в одной стране. Не привожу страну. Там долго боролись с этим явлением. Пока не сделали простую вещь. Остановили пригородный поезд, вывели безбилетников и расстреляли. Так поступили три дня. После этого все ездили с билетами. Честь имею.
    мичман
  8. anton.appukhami2016 Сегодня, 11:52
    Рекомендую тем кто не читал книгу Прилепина "Патологии" , очень серьёзная и правдивая книга о войне и людях...
    anton.appukhami2016
  9. victorrat Сегодня, 12:02
    Жаль, что среди наших писателей нашёлся только один нормальный человек. Среди поэтов молчу. совсем. Готовы за американские деньги Родину продать с потрохами. И детей воспитали таких же, как Собчак. Усадьбы в Испании, Италии, квартиры в Лондоне. У кого из губернаторов и их замов дети не заграницей? Громадные зарплаты, воровство, взятки. А Захар наплевал на это, поехал воевать с бандеровцами. Честь ему и хвала!
    victorrat
  10. Вас Влад Сегодня, 12:54
    Мария Долина
    Гвардии капитан, заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии Мария Долина у самолета Пе-2. Родилась в Омской области, окончила авиационную школу (для того, чтобы поступить в неё, Долина прибавила к своему возрасту лишних 2 года). С июля 1941 года - в действующей армии. К концу войны совершила 72 успешных (зафиксированных фотосъёмкой) боевых вылета. После войны продолжила службу в ВВС, была заместителем командира бомбардировочного авиационного полка. Жила в городе Шяуляй, затем в Риге, с 1983 года жила в Киеве. Ушла из жизни 3 марта 2010 года похоронена на Байковом кладбище.

    Мария Долина на пикирующем бомбардировщике Пе-2 сбросила на противника 45 тонн бомб. В шести воздушных боях сбила 3 истребителя противника (в группе). 18 августа 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагом, ей было присвоено звание Героя Советского Союза.
    http://tiina.livejournal.com/6533419.html (tiina)
    Вас Влад
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