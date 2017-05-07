Опубликовано видео с телефона украинских диверсантов, ликвидированных в ЛНР
Министерство госбезопасности Луганской республики опубликовало видео и фото, которые были отсняты на телефон военнослужащими ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию ЛНР. Об этом сообщает новостное агентство Харьков .
Уничтоженные в ЛНР киевские силовики, которые входили в диверсионно-разведывательную группу, снимали на телефон свои провокационные обстрелы территории республики. «Самое интересное то, что силовики вообще не целились, а стреляли куда попало», – говорится в комментарии агентства.
Бойцы на видео говорят, что не знают, куда они попали, но «еще немного поработают (постреляют)».
Эти кадры доказывают тот факт, что именно подразделения ВСУ нарушают «Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе», открывая огонь по мирным населенным пунктам из минометов, орудий и другого вооружения.
Агентство напоминает, что вчера в оперативном командовании ДНР сообщили о 55 фактах нарушения режима прекращения огня – украинские силовики за сутки обстреляли из артиллерии и минометов 17 прифронтовых населенных пунктов.
Уничтоженные в ЛНР киевские силовики, которые входили в диверсионно-разведывательную группу, снимали на телефон свои провокационные обстрелы территории республики. «Самое интересное то, что силовики вообще не целились, а стреляли куда попало», – говорится в комментарии агентства.
Бойцы на видео говорят, что не знают, куда они попали, но «еще немного поработают (постреляют)».
Эти кадры доказывают тот факт, что именно подразделения ВСУ нарушают «Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе», открывая огонь по мирным населенным пунктам из минометов, орудий и другого вооружения.
Агентство напоминает, что вчера в оперативном командовании ДНР сообщили о 55 фактах нарушения режима прекращения огня – украинские силовики за сутки обстреляли из артиллерии и минометов 17 прифронтовых населенных пунктов.
Использованы фотографии: http://donbass24.su
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