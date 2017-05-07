13:17 07 мая

Опубликовано видео с телефона украинских диверсантов, ликвидированных в ЛНР

Министерство госбезопасности Луганской республики опубликовало видео и фото, которые были отсняты на телефон военнослужащими ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию ЛНР. Об этом сообщает новостное агентство Харьков .



Уничтоженные в ЛНР киевские силовики, которые входили в диверсионно-разведывательную группу, снимали на телефон свои провокационные обстрелы территории республики. «Самое интересное то, что силовики вообще не целились, а стреляли куда попало», – говорится в комментарии агентства.


Бойцы на видео говорят, что не знают, куда они попали, но «еще немного поработают (постреляют)».



Эти кадры доказывают тот факт, что именно подразделения ВСУ нарушают «Комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе», открывая огонь по мирным населенным пунктам из минометов, орудий и другого вооружения.

Агентство напоминает, что вчера в оперативном командовании ДНР сообщили о 55 фактах нарушения режима прекращения огня – украинские силовики за сутки обстреляли из артиллерии и минометов 17 прифронтовых населенных пунктов.

Использованы фотографии: http://donbass24.su
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Комментарии 24

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  1. svp67 Сегодня, 11:30
    лишнее доказательство того КАК ВСУ соблюдают Минские соглашения.... Все равно это ни кто не увидит и не примет, в качестве доказательств
    svp67
    1. cniza Сегодня, 11:33
      Называется куда Бог пошлет , но ничего за все ответите и никому ничего не надо доказывать , главное что ЛДНР знает.
      cniza
      1. Аскет Сегодня, 11:47
        Цитата: cniza
        Называется куда Бог пошлет ,

        Это называется "беспокоящий огонь" правда в украинском исполнении тактический смысл теряется...наверное боеприпасов до хрена таким образом списывают на боевые действия и продают оптом
        Аскет
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:47
        Цитата: cniza
        Называется куда Бог пошлет , но ничего за все ответите и никому ничего не надо доказывать , главное что ЛДНР знает.

        Мы все знаем для чего все это затеяно..! Нам главное не озлобиться на украинцев , ведь этого запад добивается..? В этом есть и наша вина..
        СМЕРШ такую нужно структуру создавать(спецы еще остались живы и многое могут посоветовать..) и архивы подымать, думаю там много старых знакомых выявится..! Этими фактами можно весь интернет завалить, там и фото и списки и т.д...Хватит уже умалчивать и надеяться авось одумаются!
        ОТДЕЛ
        1. yuriy55 Сегодня, 11:58
          Цитата: ОТДЕЛ
          Нам главное не озлобиться на украинцев , ведь этого запад добивается..? В этом есть и наша вина..

          На немцев же не озлобились. Наоборот, дали возможность воссоединиться...А здесь озлобляться на нелюдей...Захарченко дал им совет...Не уймутся, все полягут или на коленях будут прыгать...
          yuriy55
        2. Orionvit Сегодня, 12:19
          Любой человек, который называет себя украинцем, всячески поддерживает нынешний режим (даже если им недоволен), и ненавидит Россию. Так что не надо иллюзий, это враги.
          Orionvit
      3. LostCoast Сегодня, 12:07
        Приехали убивать,а уехали в мешках для мусора...
        LostCoast
  2. Pivot Сегодня, 11:32
    Как дети, это же война, пусть вспомнят историю, мы с фашистами перемирия не устраивали, тут надо рубиться на смерть, а так враг просто возьмёт в плотное кольцо и раздолбит республики до последнего сопротивляющегося.
    Pivot
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
    ... укрохутовская босота... angry
    a.s.zzz888
    1. Хагалаз Сегодня, 11:39
      И то, что эта босота воюет с удовольствием, действительно бесит!
      Хагалаз
      1. pjastolov Сегодня, 12:16
        А лицо его видели? Весьма интеллектуальное wassat Так что вот она воспитанная нация "великих укров" crying
        pjastolov
  4. Spartanez300 Сегодня, 11:34
    Давить и еще раз давить эту нечисть , терминов соблюдение и соглашение нет в словарном запасе этих "людей ".
    Spartanez300
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:46
    Гопота обыкновенная. Дали оружие, и сказали, делайте что хотите, вас за это только похвалят. Куражатся, ...обещал, что мы его ещё встретим. Телефон с трупа сняли? Поделом...
    Горный стрелок
  6. Spartanez300 Сегодня, 11:54
    Влепил бы снайпер этой гадине кусок свинца между глаз когда он в бинокль смотрел .
    Spartanez300
  7. iliitchitch Сегодня, 12:04
    Когда этот курятник разгонят , это ж сколько прокуроров потом понадобится ? И ор начнётся по знакомому сценарию , хаага нарисуется с крысами брюссельскими , и америга , само собой . Действительно , "скучно,девочки" . Утилизировать надо этот генетический мусор уже сейчас , когда уже команда будет ? Не , всё жуём сопли . am
    iliitchitch
    1. Orionvit Сегодня, 12:22
      Начать утилизировать сейчас, то есть если будет команда, тогда начнётся ещё больший вой, чего они в общем и добиваются. А насчёт прокуроров, будут платить сверхурочные.
      Orionvit
  8. Alexaner Arier Сегодня, 12:14
    юзеры россии всё таки тоже поражают своим невеженством и степенью одурачивания пропагандой.
    какие то дискуссии о братьях, о предательстве. полное непонимание ситуации и кто эту ситуацию создаёт. российская пропаганда предстваляет интересы не русского народа а кучки моралных уродов лопающихся от деннег.
    на украине два совершенно разных народа, с разными языками, религиями, культурами и историей.
    один народ во второй мировой победил а другой народ, ставший союзником гитлера, потерпер поражение. сегодня при поддержки сша и англии бандеровцы проводят реванш и пытаются уничтожить этнических русских украины составляющих большую часть населени территории украина.
    извесно и высказывание яроша, - бандеровцы перешли днепр.
    зачем российская пропаганда постоянно предстваляет украину как какой то цельный и враждебный россии народ, предавший россию. на украине происходит этническая и религиозная война по уничтожению русского населения.
    Alexaner Arier
    1. ML-334 Сегодня, 12:58
      Вы мне мозги не выносите,общался с двоюродной сестрой в "одноклассниках"до майдана и после майдана-два разных человека-народ хочет халявы и много но мешают "ватники" от того и ненависть,а ещё мешает кастрюлька на голове.
      ML-334
    2. Curious Сегодня, 13:04
      Это не юзеры. Это хомячки. Целая социальная прослойка, для прокорма которой и создаются такие новости. Притом по обе стороны. Поддерживается сказка о борьбе сил света против легионов тьмы, и под эту сурдинку зарабатываются деньги, для чего мероприятие и организовано. Самое странное, что хомячек - существо вне возраста. Могут быть и пубертатного возраста и климактерического. Идут на ряд ключевых слов, поэтому и кучкуются в соответствующих местах. Как только сверху грянет другая музыка, хомячки рвонут в противополдожную сторону. Такие они.
      Curious
  9. Вадим Голубков Сегодня, 12:41
    Вы меня звиняйте, но диверсантов я тут не увидел...Тела например..как доказательство что их уничтожили. Сидят солдаты на позициях...дурью маются.
    Я вот этому больше верю
    Вадим Голубков
  10. kot28.ru Сегодня, 12:48
    Это же какая ....уродила такого ушлепка? belay
    И говорит и по-русски и по-хохляцки belay
    Вот так их гонят на войну?Так оно тащится от того,что делает! angry
    kot28.ru
  11. Вас Влад Сегодня, 13:00
    Антонина Лебедева
    Летчик-истребитель Антонина Лебедева. Родилась в 1916 году Тверской области, поступила на заочное отделение биологического факультета МГУ, стала курсантом Дзержинского аэроклуба Москвы. С первых дней Великой Отечественной войны настойчиво добивалась и добилась направления в действующую авиационную часть, воевала в составе звена девушек-лётчиц. Во время ожесточённых воздушных боев на Орловском направлении делала по 2-3 боевых вылета в день. 17 июля 1943 года в неравном бою четвёрки наших лётчиков с 30 вражескими самолётами Антонина Лебедева была сбита, её судьба долгое время оставалась неизвестной. Только в 1982 году группа орловских следопытов участвовала в раскопках самолёта, упавшего летом 1943 года возле села Бетово Болховского района Орловской области. В ходе раскопок были извлечены останки лётчика, его парашют, пистолет, нож и документы. Среди прочих, в документах были полётная и медицинская книжки, где чётко было прописано имя обладателя: Лебедева Антонина Васильевна.

    Антонина Лебедева
    http://tiina.livejournal.com/6533419.html (tiina)
    Вас Влад
  12. KIBL Сегодня, 13:06
    Грохнули этих отморозков туда им и дорога!За 27 лет таких на Украине взростили,что хватит на ближайшие 3-4 поколения! Все Украина для России закрыта на долго,если, конечно не произойдет не возможное и украинский народ признает,что маловероятно.И я не имею ввиду Малороссию.А про Одессу могу сказать одно,у вас пожгли живьём людей а вы сидите и молчите в тряпочку!Город с миллионным населением,город-герой и тишина!Самим не стыдно?
    KIBL
  13. jetfors_84 Сегодня, 13:13
    Крысеныш. И ведет себя как крыса.
    jetfors_84
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