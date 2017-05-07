Террористы атаковали военную базу в Ираке, где размещены американские военные

Они были одеты в форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, и обрили бороды, чтобы выглядеть похожими на нас,

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) напали на военную базу на севере Ирака, где размещаются военные советники из США, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».По словам военного источника агентства, «два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук, еще трое нападавших были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга», которые контролируют близлежащую территорию.рассказал источник.Сообщается, что в ходе нападения погибли два курда-ополченца и еще шесть получили ранения.Напомним, в настоящее время правительственные силы Ирака при поддержке западной коалиции проводят операцию по освобождению западного Мосула. В марте иракские военные заявили о полном окружении города и разрыве коммуникаций террористов с другими формированиями ИГ, поставлявшими в осажденный город подкрепление и боеприпасы.