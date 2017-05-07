13:15 07 мая

Террористы атаковали военную базу в Ираке, где размещены американские военные

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) напали на военную базу на севере Ирака, где размещаются военные советники из США, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

Террористы атаковали военную базу в Ираке, где размещены американские военные


По словам военного источника агентства, «два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук, еще трое нападавших были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга», которые контролируют близлежащую территорию.


Они были одеты в форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, и обрили бороды, чтобы выглядеть похожими на нас,
рассказал источник.

Сообщается, что в ходе нападения погибли два курда-ополченца и еще шесть получили ранения.

Напомним, в настоящее время правительственные силы Ирака при поддержке западной коалиции проводят операцию по освобождению западного Мосула. В марте иракские военные заявили о полном окружении города и разрыве коммуникаций террористов с другими формированиями ИГ, поставлявшими в осажденный город подкрепление и боеприпасы.

Использованы фотографии: РИА Новости . Рафаэль Даминов
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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 12:07
    Как то мало информации , понятно одно , что воевать умеют только пешмерга.
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:20
      Террористы атаковали военную базу в Ираке, где размещены американские военные

      Скорее всего ученики...! Не заплатили видать или фальшивыми долларами расплатились..
      Думаю скоро начнут переодеваться в форму российского спецназа! Хим атакам уже никто не верит в мире.. hi
      ОТДЕЛ
    2. pjastolov Сегодня, 12:23
      Так не зря же матрасы разрешили курдам воевать и вооружаться, даже против желания своего союзника - Турции, должен же кто то охранять самых крутых бойцов what
      pjastolov
      1. Pirogov Сегодня, 12:38
        Цитата: pjastolov
        Так не зря же матрасы разрешили курдам воевать и вооружаться, даже против желания своего союзника - Турции, должен же кто то охранять самых крутых бойцов

        Нонсенс : онижедети нападают ,на онажемама........
        Pirogov
  2. svp67 Сегодня, 12:08
    И западные СМИ заметили это нападение только потому, что чисто вероятно там могли погибнуть американцы.
    svp67
  3. iliitchitch Сегодня, 12:14
    Курды погибли , а как же америкагские драгоценные попки ? Не пострадали ли ? Похоже , нет , а то уже всемирный траур объявили бы на недельку , и по Ыну шарахнули . В рамках непримиримой борьбы с терроризмом . А что , это логично , как считают клинические болваны в пентагоне .
    iliitchitch
  4. Incvizitor Сегодня, 12:29
    Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) напали на военную базу на севере Ирака, где размещаются военные советники из США

    Пусть и тех и других минусанут побольше, когда террористы воюют с другими террористами весь мир от этого выигрывает.
    Incvizitor
  5. voyaka uh Сегодня, 12:38
    Там между курдским Киркуком и иракским Тикритом есть
    обширный (хотя и окруженный ) сельский район под контролем
    ИГИЛ. Городов в нем нет, но деревень много.
    Его, видимо, будут зачищать после окончания штурма Мосула.
    Оттуда ИГИЛовцы уже не первый раз делают кровавые вылазки
    в разные стороны.
    voyaka uh
  6. Вадим Голубков Сегодня, 12:50
    Это умеренная оппозиция была.
    Вадим Голубков
  7. Вас Влад Сегодня, 13:04
    Боец Красной армии Екатерина Спивак регулирует движение на улицах Берлина, 10.05.1945 г.

    Реконструкция исторических фото: Ольга Klimbim
    http://tiina.livejournal.com/6533419.html (tiina)
    Вас Влад
  8. Вадим Голубков Сегодня, 13:05
    Цитата: voyaka uh
    Там между курдским Киркуком и иракским Тикритом есть
    обширный (хотя и окруженный ) сельский район под контролем
    ИГИЛ. Городов в нем нет, но деревень много.
    Его, видимо, будут зачищать после окончания штурма Мосула.
    Оттуда ИГИЛовцы уже не первый раз делают кровавые вылазки
    в разные стороны.


    Вот скажи пожалуйста, что для Израиля лучше, Асад или Даиш с "умеренной оппозицией"? Если вы бомбите войска Асада, не Хезболлу, то по логике получается, что Израиль поддерживает Даиш и утырков, у вас в Израиле их тоже хватает, которые убивают в Израиле простых людей, евреев, туристов из разных стран.....Ведь при Асаде у вас войны то было, жили спокойно. А вот если побеждает Даиш и утырки, с левого бока Ливан и другие не довольные Израилем, но вы с ними справляетесь, а тут ещё с права беспокойный регион в лице утырков фанатиков? Иран как бы вы не любили и у нас история и с ними достаточно сложное взаимоотношение( Иран говорит, США большой сатана, Россия малый сатана) и как бы они вас не любили, Иран не будет воевать с Израилем...всё переплетено...Концепция Израиля в чём, что бомбят сирийскую армию, а Даиш не бомбят?
    Вадим Голубков
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