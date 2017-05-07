13:13 07 мая

Военно-морской парад в Петербурге отменён не будет

Военно-морской парад, проведение которого запланировано в Санкт-Петербурге, состоится, однако в нем будет задействовано меньшее количество кораблей, передает РИА Новости сообщение своего источника.

Военно-морской парад в Петербурге отменён не будет


Ранее некоторые российские издания сообщили, что парад кораблей ВМФ в Петербурге в честь Дня Победы якобы будет отменен «из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара».


Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца,
сказал источник агентства.

При этом собеседник отказался назвать причину сокращения парадного строя, но подчеркнул, что в параде традиционно примут участие до 10-ти боевых кораблей, как и в предыдущие годы.

Использованы фотографии: РИА Новости . Алексей Даничев
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 12:13
    Я с утра про парад писал, а мне не верили. Писали что я курил. По факту 6 кораблей сняли с парада из за эсминца Карни, в том числе подлодку Колпино и корвет Стойкий. Потому что Карни с томагавками, и поэтому руководство Балтфлота на шухере. Еще вчера на фонтанке было 150 комментариев питерцев об уходе кораблей из Невы. День победы не зря порохом пропах, расслабляться нельзя.
    Zibelew
    1. cniza Сегодня, 12:15
      Все лазят , вынюхивают не думаю . что решатся на какие то провокации.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 12:36
        Цитата: cniza
        Все лазят , вынюхивают не думаю . что решатся на какие то провокации.

        Имея такие ВМС как у матрасов и не контролировать Балтику ,как то странно бы выглядело ,тем более в нынешнее время.
        Pirogov
    2. Аскет Сегодня, 12:16
      Цитата: Zibelew
      Я с утра про парад писал, а мне не верили.

      Да верили и проверили...мин нет laughing
      Этот фейк запущен одним из укроСМИ с липовой ссылкой на Фонтанку.ру
      Аскет
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:24
        Цитата: Аскет
        Цитата: Zibelew
        Я с утра про парад писал, а мне не верили.

        Да верили и проверили...мин нет laughing
        Этот фейк запущен одним из укроСМИ с липовой ссылкой на Фонтанку.ру

        Сейчас эти фейк начнут идти один за одним..А еще есть опасность крупного терракта, надеюсь наши спецслужбы четко сработают..!
        ОТДЕЛ
        1. voyaka uh Сегодня, 12:46
          Как, "Комсомольской Правде" можно доверять? Комсомольцы не врут! wink

          https://www.spb.kp.ru/online/news/2737863/

          "Еще накануне между Дворцовым и Благовещенским мостами на Неве стояли боевые корабли Балтийского флота. Они пришли в город для участия в военном параде. Но сегодня акватория Невы опустела.
          Между тем, корабли ЛенВМБ в Кронштадте тоже покинули причалы. Вместе с ними ушли корвет "Стойкий" и ракетный катер "Моршанск", которые не успели войти в Петербург.
          Куда ушли корабли, неизвестно. Но вероятнее всего, к военному параду они еще вернутся."///
          voyaka uh
      2. opus Сегодня, 12:54
        Нет не фейк. Ушли.
        Кааклы не при чем. Фонтанка писала
        http://m.fontanka.ru/2017/05/06/078/
        Фонтанка сама фейкометная газетенка.

        А МО РФ И БАЛТФЛОТ : олухи.
        Сделали бы официалку или сразу бы потопили американскую калошу.
        И не было бы проблем.
        Корабли покидают рейд наши Утырки молчат.
        Вот и все
        opus
  2. новичок Сегодня, 12:23
    надо бы этим гадам отплатить, по полной, 4 июля.
    новичок
  3. gm9019 Сегодня, 12:25
    Да, как-то тревожно.. Мы привыкли к кораблям и лодкам на Неве в праздники. Туда пускают народ, дети лазают, молодёжь фотографируется - красота. Но нынче всё не так, первый раз. Ощущение, как будто всё далеко, всё не с нами.
    А вот корабли и лодка - ушли...

    По данным "Фонтанки", внезапные маневры связаны с тем, что американский эсминец USS Carney (DDG-64) вошел в Гданьский залив. Офицер Балтфлота объяснил изданию, что рассредоточение боевых кораблей в море - обычная тактика военно-морского флота в случае угрозы нанесения внезапного ракетного удара. Идя на парад в Неву, корабли всегда выгружают в Кронштадте боезапас, поэтому утром на причалах Ленинградской военно-морской базы и кипела "авральная работа". На корабли и подводные лодки в спешном темпе грузили ракеты, снаряды и торпеды и дозаправляли их топливом.

    Главное ударное вооружение американского эсминца составляют две пусковые системы "Иджис" на 90 крылатых ракет. Часть из этих ракет могут быть "Томагавками", полагает "Фонтанка". В начале апреля однотипный с Carney эсминец Porter запустил такие ракеты по Сирии.

    Из открытых источников следует, что накануне Carney принял участие в Joint Warrior - масштабных учениях НАТО, проходивших в апреле у берегов Британии. На официальной странице эсминца в Facebook 3 марта сообщалось, что корабль покинул гостеприимный Амстердам и приступает к патрулированию европейских вод в интересах национальной безопасности США.

    Подробнее: http://www.newsru.com/russia/07may2017/piterships
    .html
    gm9019
    1. Аскет Сегодня, 12:45
      Цитата: gm9019
      Подробнее: http://www.newsru.com/russia/07may2017/piterships
      .html

      Опять же израильский ресурс со ссылкой на ту же Фонтанку. Больше источников нет...странно что Вестник Мордовии молчит laughing
      Фонтанка это городская сплетница не более того. На сайте Минобороны и на Звезде ничего подобного нет
      Аскет
  4. ser-pov Сегодня, 12:34
    Цитата: Zibelew
    Я с утра про парад писал, а мне не верили. Писали что я курил. По факту 6 кораблей сняли с парада из за эсминца Карни, в том числе подлодку Колпино и корвет Стойкий. Потому что Карни с томагавками, и поэтому руководство Балтфлота на шухере. Еще вчера на фонтанке было 150 комментариев питерцев об уходе кораблей из Невы. День победы не зря порохом пропах, расслабляться нельзя.

    Так надо было выпустить пару Сушек, что погоняли его по Балтике... Ну совсем обнаглели...
    ser-pov
    1. Zibelew Сегодня, 12:41
      Джигитовка на сушках перед Иджис эминцем с 90 пусковых установок не лучшее решение.
      Zibelew
      1. ser-pov Сегодня, 12:46
        Джигитовка не джигитовка, но они должны себя чувствовать не уютно возле наших берегов... Это же явно провокация, чтобы нам праздник сорвать... am
        ser-pov
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:37
    Посчитаем на параде. То, что якобы корабли из Невы надо уводить из-за жалкой амеровской лоханки, за которой и с береговых комплексов, и с воздуха следят. Фига ещё для этого корабли нужны? Да ещё с парада. В Балтийске не нашлось? Им там куда ближе wassat
    Горный стрелок
  6. Седой Сегодня, 12:45
    Как говорил Феликс ЭдмундОвич Дзержинский- Лучше перебздеть, чем недобздеть! laughing
    Седой
  7. Аспид 57 Сегодня, 12:50
    Позорище! А если американцев будет два, вообще парад отменят? У ВВС флота и береговых ракетных частей возможностей перетопить, все что плавает на Балтике выше крыши!
    Аспид 57
    1. donavi49 Сегодня, 13:00
      Ну, здравое зерно есть. Вот например - он + лось с Топорами дадут залпы, а в 2 линии ядро балтфлота, в фактически из всех живых НК + буксирный Настойчивый. И подлетное время там десяток минут.

      Если же корабли рассредоточены - то их и обстрелять сложнее и боевая устойчивость у них выше.

      Напротив МО молодцом. Из Су-24 и Шайрата сделали выводы.
      donavi49
  8. Вас Влад Сегодня, 13:12
    Знайте Советские люди, что вы потомки воинов бесстрашных!
    Знайте, Советские люди, что кровь в вас течет великих героев,
    отдавших за Родину жизни, не помыслив о благах!
    Знайте и чтите Советские люди подвиги дедов, отцов!

    http://tiina.livejournal.com/6533419.html
    Вас Влад
Картина дня