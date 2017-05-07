Военно-морской парад в Петербурге отменён не будет

Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца,

Военно-морской парад, проведение которого запланировано в Санкт-Петербурге, состоится, однако в нем будет задействовано меньшее количество кораблей, передает РИА Новости сообщение своего источника.Ранее некоторые российские издания сообщили, что парад кораблей ВМФ в Петербурге в честь Дня Победы якобы будет отменен «из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара».сказал источник агентства.При этом собеседник отказался назвать причину сокращения парадного строя, но подчеркнул, что в параде традиционно примут участие до 10-ти боевых кораблей, как и в предыдущие годы.