«Право голоса», Запад и Россия

Смотреть передачу «Право голоса» всё-таки интересно: бывает, услышишь некие цифры и прекрасные перлы. Особенно от наших польских, прибалтийских и иных западных «партнёров», как в передаче от 04.05.2017. Причём они не замечают, как при этом подставляются, а наши солидно-научные эксперты никогда не могут этим толком воспользоваться, что-то им всё мешает или чего-то не хватает. Выглядят наши эксперты всегда этакими котами Леопольдами, взывающими к совести наглецов и провокаторов.Взять хотя бы применяемый политологами-лимитрофами «политологический лом» «оккупации» их стран Советской Россией. Здесь можно заметить, что их «оккупация» произошла одновременно с разгромом фашистской Германии и освобождением занятых ею территорий. Но если они считают себя «оккупированными», то этим признают свои страны сателлитами фашистской Германии, и тогда Россия действительно оккупировала их по праву победителя, тем более что военные формирования прибалтов участвовали в войне на стороне фашистской Германии, и в карательных операциях против мирного русского населения. А Польши как страны вообще не было, это была германская провинция.Тогда «оккупация» — это результат Второй мировой войны, в которой Россия победила и имела право поступать с занятыми в результате боёв с противником территориями как считала нужным.А как нужно было поступить России-СССР, по мнению лимитрофов? Отдать территории, политые обильно солдатской кровью, под управление США? Это, кстати, и произошло, как только они освободились от «российской оккупации». Российские же эксперты ограничиваются упоминанием, что при освобождении Польши, например, погибли сотни тысяч русских солдат. На что лимитрофы гуманно улыбаются и молчат.Наши профессора стесняются почему-то сказать о распаде антигитлеровской коалиции и начавшемся противостоянии СССР и США, гонке ядерных вооружений, которые исключали абстрактную независимость стран-лимитрофов, а сегодня противостояние США и всего Запада с Россией, Китаем, и вообще незападным миром, исключает абстрактную независимость практически всех стран мира.Кстати, сегодня Запад, США и НАТО, точно так же оккупирует бывшие страны советского блока, с включением в свои экономические и военные структуры и размещением вооружений на их территории. Независимость стран-лимитрофов — это зависимость от США. Свобода лимитрофов — это свобода припасть к американской кормушке. Свобода продаться тому, кто богаче и кажется сильнее. США были богаче СССР, а припасть сразу к ним не удалось, независимости не было, вот в чём, кажется, невысказанная причина русофобии лимитрофов… Но сегодня они просчитались: западная оккупация на деле оказалась хуже российской.Если Россия вкладывалась в советские республики, то Запад экономически обескровливает свои новообретённые колонии: западная оккупация — это вам не российская благотворительность. Промышленность практически уничтожена, и население так быстро покидает "независимые" страны-лимитрофы, что уже вымирание замаячило.Другой постоянно употребляющийся перл: ситуацию в Европе изменила «аннексия Крыма», и вообще «агрессия» России на Украине, прибалтийкие страны и Польша, и Румыния почувствовали угрозу своей независимости, поэтому размещают на своей территории вооружения НАТО и США. Это притом, что военный бюджет России в 12 раз меньше бюджета НАТО, и сам по себе говорит, кто претендует на звание агрессора в Европе.Наши эксперты в ответ вспоминают иногда аннексию Косово Западом, однако, забывают сказать, зачем Запад забрал Косово? США сразу же построили там крупнейшую в регионе военную базу.Бандеровская Украина — это, по сути, второе Косово, только её США аннексировали госпереворотом, оторвав от России, а в Крыму они намеревались также развернуть военную базу: вице-президент США Джо Байден публично плакался, что Россия сорвала такой отличный план создания американской базы в Крыму. Наши эксперты не знают этого, или стесняются сказать? Разговоры об «аннексии Крыма» — это попытки всё-таки создать в Крыму базу США и НАТО, после передачи его бандеровской Украине. Россия в праве считать эти планы агрессией, а госпереворот в Киеве — аннексией Западом Украины.С другой стороны, лимитрофы оправдывают бандеровский режим, геноцид русскоязычного населения на Украине, Одесскую Хатынь, и становятся его пособниками, присоединяются к его антироссийской политике. И становятся недружественными для России странами, со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями. Впрочем, марши ваффен эсэсовцев в Риге говорят, что они, скорее всего, одного поля ягоды.Почему-то не учитывается, что лимитрофы не только члены блока НАТО, но и малозначительные вассалы США. Будет ли США защищать таких вассалов в случае их конфликта с Россией? Не факт, но и сами эти конфликты маловероятны, поскольку Россия противостоит всему Западу.Однако, в случае конфликта США и России военные объекты НАТО и США в пограничных России странах будут подвергнуты первоочередному удару со стороны России. Фактически, страны-лимитрофы — это военные форпосты США, страны-военные базы, военные объекты на их территории будут уничтожены Россией в первую очередь в случае глобального конфликта. Учитывая размеры этих стран, это будет иметь непоправимые последствия для их существования. Они станут полем боя… США это выгодно, поскольку сами они как бы страхуются от первого удара, но для лимитрофов это полная катастрофа.Вероятность конфликта с Россией у лимитрофов — 1%, а вероятность того, что они станут в глобальном конфликте объектом удара России — 99%. И кто после этого их элиты? Или предатели интересов своих стран, или американские управляющие, которые приуготовляют страны-лимитрофы к закланию в первые же дни войны.Какую-то надежду выжить в возможных мировых потрясениях странам-лимитрофам мог бы дать нейтральный статус, политика, которую проводят Швейцария, Финляндия, Швеция. Но, поскольку в действительности лимитрофы — колонии, у нет права влиять на свою судьбу по определению.Американские стратеги говорят периодически о превентивном обезоруживающем глобальном ударе, но много хуже, что эти планы подтверждаются созданием ПРО по периметру России и Китая. Если американская ПРО станет представлять реальную опасность для России и Китая, то есть глобальный обезоруживающий удар станет возможным, России и Китаю не останется ничего другого, как нанести самим превентивный обезоруживающий удар по американскому ПРО, и прочему потенциалу нападения США, который частично находится в странах-лимитрофах.Альтернативой может быть постановка вопроса о демонтаже ПРО американцами. По аналогии с Карибским кризисом, когда Россия-СССР убрала ракеты с Кубы. Но уберёт ли своё ПРО Вашингтон? Если нет, то новый Карибский кризис с непредсказуемым развитием и концом гарантирован.На форуме «ВО» ставили вопрос: какой смысл в западных и прозападных политологах на российских центральных каналах? Наверное, он есть. Нашему зрителю полезно воочию увидеть русофобов, полезно знать, как они выглядят. Как они прячут свою натуру за лживыми комплиментами, из-за которых всё равно выглядывают «красные фашисты», как бы они их ни прятали.С другой стороны, эти русофобы становятся частью «российской пропаганды» рядом с Романом Бабаяном. А для «российской пропаганды» они становятся свидетельством того, что она в действительности является свободной прессой. В то время как западные СМИ свободны писать только на заданную тему, и российских политологов там не увидишь.