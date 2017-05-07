16:05 07 мая

Минобороны РФ «изнутри» показало тренировку авиации к параду 9 мая

Российское военное ведомство на своем канале в YouTube опубликовало видео репетиции воздушной части Парада Победы в Москве, сообщает ТАСС .

Минобороны РФ «изнутри» показало тренировку авиации к параду 9 мая


В авиационной части парада задействованы 72 самолета и вертолета, которые в едином строю пролетают над Красной площадью.


«Накануне Дня Победы парадные тренировки достигают максимальной интенсивности, требуя от летчиков высокого мастерства, точности и слаженности действий, – говорится в комментарии.

Воздушный строй открывает самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним следуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Отмечается, что «"изюминкой" воздушного парада в этом году станет новое построение ударной группы из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь"».



Также на тренировке можно было увидеть бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Использованы фотографии: ТВ Центр
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Комментарии 18

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  1. Монос Сегодня, 13:21
    От Советского Информбюро:
    Монос
    1. Монос Сегодня, 13:31
      Городские пейзажи smile
      Монос
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:45
        удивительная закономерность-в Москве- Парад,на Урале -ненастье.. winked кто-нибудь ещё заметил? lol wink
        андрей юрьевич
        1. Монос Сегодня, 14:06
          Цитата: андрей юрьевич
          удивительная закономерность-в Москве- Парад,на Урале -ненастье.. winked кто-нибудь ещё заметил? lol wink

          smile Говорят, в этом году всё наоборот будет. Врут наверное. smile
          Монос
          1. андрей юрьевич Сегодня, 14:08
            Цитата: Монос
            Цитата: андрей юрьевич
            удивительная закономерность-в Москве- Парад,на Урале -ненастье.. winked кто-нибудь ещё заметил? lol wink

            smile Говорят, в этом году всё наоборот будет. Врут наверное. smile
            за бортом+2,снег с дождём,ветер... Урал,Екат. request разгонят? what
            андрей юрьевич
            1. Монос Сегодня, 14:14
              Цитата: андрей юрьевич
              за бортом+2,снег с дождём,ветер... Урал,Екат. разгонят?

              Сочувствую. Ну, вы там держитесь.... smile К нам это попозже придёт
              Монос
              1. андрей юрьевич Сегодня, 14:15
                Цитата: Монос
                Сочувствую. Ну, вы там держитесь..

                да...медведев говорил... yes
                андрей юрьевич
      2. ЛукичЪ Сегодня, 15:03
        Цитата: Монос
        Городские пейзажи

        такая гордость за Россию!!! soldier drinks
        ЛукичЪ
        1. Монос Сегодня, 15:14
          hi
          Цитата: ЛукичЪ
          такая гордость за Россию!!!

          "Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг!" А.В. Суворов. drinks
          Монос
      3. Doliva63 Сегодня, 15:27
        Класс!
        Как-то давно стою на 3-м этаже, курю, в окно пялюсь, а под окном 2 МиГ-23 проносятся - между домов, на уровне 2 этажа. Обыденно так. "Соседи" тренировались наш аэродром "бомбить". Во времена ИБА это было, эх! crying
        Doliva63
  2. pjastolov Сегодня, 13:21
    Молодцы, пропиарились soldier
    pjastolov
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:22
    Помнится ЕБН отменил парад на Красной площади..Такая безнадега была жуткая..!
    ОТДЕЛ
    1. Pirogov Сегодня, 13:30
      Цитата: ОТДЕЛ
      Помнится ЕБН отменил парад на Красной площади..Такая безнадега была жуткая..!

      На то он и ЕБН ,или просто алкаш.......
      Pirogov
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:46
      Цитата: ОТДЕЛ
      Помнится ЕБН отменил парад на Красной площади..Такая безнадега была жуткая..!

      когда сердюк с ведмедом сидели-тоже не радость..
      андрей юрьевич
    3. ЛукичЪ Сегодня, 14:38
      Цитата: ОТДЕЛ
      Помнится ЕБН отменил парад на Красной площади..Такая безнадега была жуткая..!

      не то слово. как будто кто то кусок хорошего из жизни забрал sad
      ЛукичЪ
  4. APASUS Сегодня, 13:57
    Могу наблюдать этот Парад из окна своей квартиры,они прямо над домом заходят и кто то в нашем районе формируют строй.
    APASUS
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:13
      Цитата: APASUS
      Могу наблюдать этот Парад из окна своей квартиры,они прямо над домом заходят и кто то в нашем районе формируют строй.
      "а из нашего окна,Площадь Красная видна..." а...
      андрей юрьевич
  5. Рабинович Сегодня, 14:52
    Новые самолёты покажут?
    Рабинович
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