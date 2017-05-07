16:03 07 мая

В ФРГ прошли внезапные проверки казарм бундесвера на наличие нацистской символики

Главный инспектор Минобороны Германии постановил провести проверку всех зданий бундесвера на наличие в них нацисткой символики, передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».

В ФРГ прошли внезапные проверки казарм бундесвера на наличие нацистской символики


Генеральный инспектор бундесвера распорядился о проверке всех объектов собственности с тем, чтобы выявить, не представлена ли в них символика вермахта, и если представлена, удалить ее,
сказал агентству представитель военного ведомства.


Издание напоминает, что это решение было принято после задержания в апреле 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А., подозреваемого в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности ФРГ.

Ранее сообщалось, что офицер действовал из националистических убеждений и планировал теракт в отношении беженцев.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в связи с задержанием отменила свой визит в США и заявила, что лично будет курировать ход расследования. Она также лично побывала на базе в Илькирш-Граффенштадене, где нес службу подозреваемый.

По данным агентства, в ходе осмотра обнаружилось, что «на базе открыто представлена символика вермахта, которую никто не пытался убрать». Позднее гитлеровская символика была обнаружена на другой базе на юго-западе страны.

Использованы фотографии: http://m.dw.com
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Комментарии 29

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  1. adma Сегодня, 13:56
    в ходе осмотра обнаружилось, «на базе открыто представлена символика вермахта, которую никто не пытался убрать». Позднее гитлеровская символика была обнаружена на другой базе на юго-западе страны.

    Кто бы мог подумать?
    adma
    1. Pirogov Сегодня, 14:03
      Цитата: adma
      Кто бы мог подумать?

      Правильней сказать ,кто сомневался в том ,что в бундесвере полно фашистов.
      Pirogov
      1. sabakina Сегодня, 14:13
        Может пора т.Лаврову называть вещи своими именами, вермахт и т.д.?
        sabakina
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:30
        Pirogov
        ,кто сомневался в том ,что в бундесвере полно фашистов.
        Я,вас умолянто! Какие теперь фашизты?!Фашизм рождается сейчас среди ущемлённых наций.В среде гасторбайтеров на пример feel Или на человеческом языке.Там где собственная власть навязывает обществу, под любым предлогом, табун никчёмной людской массы, абсолютно чуждой культуры.
        Наблюдатель2014
      3. alexmach Сегодня, 15:47
        Я так понимаю речь шла о чем-то типа орлов или крестов на зданиях казармы.
        alexmach
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:07
      Цитата: adma
      Кто бы мог подумать?

      А что здесь такого...)))
      Все по классике...!

      Запрос из Израиля думаю пришел....
      ОТДЕЛ
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:11
        ФранКО случаем не родом из...... Сами знаете откуда))
        DIVAN SOLDIER
    3. сибиралт Сегодня, 14:09
      Это Путин в Сочи дал такое указание Меркель, не то будут ей "хаккеры" на выборы по самые немогу! bully
      сибиралт
    4. Red_Hamer Сегодня, 14:16
      в ходе осмотра обнаружилось
      laughing Какая "неожиданность"!
      Red_Hamer
      1. Red_Hamer Сегодня, 14:29
        в ходе осмотра обнаружилось
        Нечто коричневое! laughing
        Red_Hamer
      2. dorz Сегодня, 14:34
        Всех пойманных с поличным в Нюрнберг и к стенке. yes
        dorz
    5. olegfbi Сегодня, 15:37
      Кто бы мог подумать?

      Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
      - Фрау ...
      Господа, а чему мы все удивляемся? Спрашиваем о возрождении фашизма в Германии! Ну почему?
      А, на мой взгляд, всё просто. Великую Немецкую (не побоюсь так сказать) нацию глубоко достала политика всяких би\гомо и т.д ... Наличие во главе МО ФРГ фрау, оскорбляет нормального Немца.
      Отсюда и ностальгия по сильному государству и обществу, ближайший пример которого = гитлеровская германия.Это конечно плохо, но это жизнь ...
      ИМХО.
      olegfbi
  2. Farid05 Сегодня, 14:00
    когда твой начальник женщина, а ты работаешь солдатом, то значит армии в этой стране не существует, так как за Сталина умирать было не стыдно, но за Урсулу фон дер Ляйен....
    Farid05
    1. pjastolov Сегодня, 14:34
      Нууу, за супер маму....... wink
      pjastolov
  3. V.ic Сегодня, 14:01
    (С)Позднее гитлеровская символика была обнаружена на другой базе на юго-западе страны.

    Урок не впрок...Забыли за 72 года.
    V.ic
    1. sabakina Сегодня, 14:11
      Что Вы хотите? Полтора поколения прошло. Они как брехатые собаки, пока сапогом в них не кинуть, не заткнутся.
      sabakina
  4. dr.star75 Сегодня, 14:01
    Ну всё по плану, готовимся к "идем не восток". Надеюсь наши штабисты знают что делают.
    dr.star75
    1. Farid05 Сегодня, 14:03
      в смысле? вы о чем?
      Farid05
  5. KIBL Сегодня, 14:03
    Опаньки!!!!А как быть с горячей поддержкой Германии украинского режима.От нацисткой символики в её рядах как гражданских так и вооруженнных структурах аж в глазах рябит!!!!!
    KIBL
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:05
    Сколько времени требуется, чтобы из относительно мирной и напрочь разоренной страны создать железную машину, захватившую всю Европу? История знает ответ на этот вопрос - 6 лет! С 1933 года, когда Гитлер стал канцлером, до 1939-го когда уже началась, весьма удачно для Германии, ВМВ. Объединение Германии - это, ИМХО, был первый шаг к 4-му Рейху. ЕС - попытка его мирной организации. Если не выйдет, ждём другого исхода wassat
    Горный стрелок
  7. sabakina Сегодня, 14:08
    не представлена ли в них символика вермахта, и если представлена, удалить ее,

    Я надеюсь, вместе с носителями оной?
    sabakina
  8. APASUS Сегодня, 14:12
    И действительно странная ситуация,кто бы мог подумать? Неее, в казармах Бундесвера хотели найти знаки Майя ,а нашли нацистские ,вот же парадокс............
    APASUS
  9. Аскет Сегодня, 14:18
    Ностальгия понятна...каков был вермахт и что такое бундесвер?
    Тем ценнее для нас ПОБЕДА одержанная советским народом над сильнейшим военным противником в мировой истории.
    Читал воспоминания бывшего немецкого солдата по прозвищу "Шрам" ( шрам у него во все лицо от саперной лопатки) Вкратце в 1941 г их часть при поддержке танков и артиллерии атаковала одну из русских деревень на Смоленщине,понесла большие потери в живой силе и технике и уже при поддержке авиации когда рубежи обороны стерли с лица земли они вошли на наши позиции не встречая сопротивления..и тут им навстречу выбежал обнаженный по пояс солдат с саперной лопаткой и успел положить пяток захватчиков пока его не убили...этим солдатом оказался советский лейтенант,которого похоронили с воинскими почестями немцы...Ну и нашему "герою" досталосьл что называется по фейсу...Он считает теперь что этот русский лейтенант спас ему жизнь,ибо в дальнейшем его часть была полностью перемолота,а он провалявшись в госпиталях в дальнейшем служил в тылу обозником...Теперь глядя в баре на гееев и мигрантов задается вопросом...За что мы друг друга убивали?
    Аскет
  10. LÄRZ Сегодня, 14:34
    Таки я шото не понял
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в связи с задержанием отменила свой визит в США и заявила, что лично будет курировать ход расследования. Решение было принято после задержания в апреле 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А.
    А шо? Летёху повязали, стопудовая "отмаза" для отмены своего визита в США. Ну красава! good laughing
    LÄRZ
  11. Вадим Голубков Сегодня, 14:43
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: adma
    Кто бы мог подумать?

    А что здесь такого...)))
    Все по классике...!

    Запрос из Израиля думаю пришел....


    Нут это глупо, это кино....
    Вадим Голубков
  12. инженерный Сегодня, 14:51
    Генеральный инспектор бундесвера распорядился о проверке всех объектов собственности с тем, чтобы выявить, не представлена ли в них символика вермахта, и если представлена, удалить ее,

    Не хотят Гансы, чтобы в четвертый раз, а он может оказаться для них и последним, Русские сапоги Германскую землю топтали.
    инженерный
  13. san4es Сегодня, 14:59
    Как-бы бундесверу мозги проверить, на наличие нацисткой символики? what
    san4es
  14. Рабинович Сегодня, 15:16
    Каждый год в центре Москвы ходят с такой символикой "Русский марш" . Зигуют и с крестами. Никто не запрещает и не трогает их.

    Это вам не против коррупции митинг, на который нельзя выйти.
    Рабинович
  15. faterdom Сегодня, 16:02
    Я бы на месте наших организовал бы НКО по воссозданию ГДР. И финансировал бы их активную деятельность. Думаю, сторонников в Германии миллионов двадцать будет, и Меркель шило в одно место, чтоб ее Крым меньше заботил.
    faterdom
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