В ФРГ прошли внезапные проверки казарм бундесвера на наличие нацистской символики

Генеральный инспектор бундесвера распорядился о проверке всех объектов собственности с тем, чтобы выявить, не представлена ли в них символика вермахта, и если представлена, удалить ее,

Главный инспектор Минобороны Германии постановил провести проверку всех зданий бундесвера на наличие в них нацисткой символики, передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».сказал агентству представитель военного ведомства.Издание напоминает, что это решение было принято после задержания в апреле 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А., подозреваемого в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности ФРГ.Ранее сообщалось, что офицер действовал из националистических убеждений и планировал теракт в отношении беженцев.Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в связи с задержанием отменила свой визит в США и заявила, что лично будет курировать ход расследования. Она также лично побывала на базе в Илькирш-Граффенштадене, где нес службу подозреваемый.По данным агентства, в ходе осмотра обнаружилось, что «на базе открыто представлена символика вермахта, которую никто не пытался убрать». Позднее гитлеровская символика была обнаружена на другой базе на юго-западе страны.