Что представляет из себя новейший российский корвет "Бойкий" Сегодня, 14:39 Как устроен современный отечественный корвет "Бойкий". Военно-морская база в городе Балтийск. 1 Новейший корвет "Дерзкий" заложили на Северной верфи Петербурга Советская морская авиация в годы Великой Отечественной войны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти