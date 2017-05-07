16:02 07 мая

Что представляет из себя новейший российский корвет "Бойкий"

Как устроен современный отечественный корвет "Бойкий". Военно-морская база в городе Балтийск.






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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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