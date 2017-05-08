12:58 08 мая

Балтфлот. Серия 1

От покраски корпуса корабля до отработки тактических приёмов боевых действий – моряки Балтфлота должны уметь всё. А уровень подготовки команды покажут боевые учения. По сценарию в схватку вступят корвет «Сообразительный», на стороне которого вся мощь современных вооружений, и подлодка «Магнитогорск» – её сильными сторонами являются способность действовать скрытно и опытный, прошедший десятки погружений экипаж.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Бензорез Сегодня, 10:45
    Чего "Зубр" на фото?!
    Бензорез
Картина дня