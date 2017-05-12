F-35A и новый облик Хель Хаавир. Громкое завявление Нетаньяху «спотыкается» о мощь современной ПВО Ирана

F-35A "Adir" и F-16I "Sufa"

Всевысотный обнаружитель 96Л6Е, приданный одному из закупленных Ираном зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2

Радиолокационный комплекс «Najm 802»

Одним из самых неприятных для операторов F-35A технических моментов можно считать круглое сечение сопла двигателя, которое абсолютно не способствует уменьшению инфракрасной сигнатуры факела двигателя при ракурсе обзора в переднюю полусферу ±20-30º от курсового направления (когда факел не перекрывается корпусом истребителя). На фотографии виден 15-17-метровый факел высокотемпературного турбореактивного двухконтурного двигателя «Pratt & Whitney F135-100» истребителя F-35A на форсажном режиме. Он примерно в 2 раза больше факела, выходящего из ТРДДФ «F119-PW-100» истребителя F-22A, оснащённого плоскими соплами с вертикальным ОВТ. При воздушном столкновении даже со старыми иранскими МиГ-29А (не говоря уже о новых машинах типа МиГ-35 или Су-35С, которые будут закуплены в будущем), высокое ИК-излучение из сопел двигателей «Адиров» будет высрывать их местонахождение для ОЭПрНК-29/ОЛС-УЭМ

Источники информации:

https://www.aerotime.aero/ru/vpk/18472-vvs-izrailya-poluchili-tri-istrebitelya-f-35a-lightning-2

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3863102

http://www.airwar.ru/enc/fighter/x35.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-805.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16844

Всё больше и больше новостей приходит относительно продвижения малозаметных многофункциональных истребителей семейств F-35A/B/C на американском и евразийском рынках вооружений, а также на рынке вооружений Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на все известные тактико-технические недостатки данных машин (среди них отмечаются низкая угловая скорость разворота, малый боевой радиус действия в 800-1100 км, максимальная скорость до 1,65М и сверхзвуковая крейсерская скорость всего в 1300 км/ч), «Lightning-II» продолжают уверенно занимать важнейшие оперативно-тактические сектора в военно-воздушных силах дружественных американскому режиму стран. Так, к примеру, британское подразделение компании MBDA при поддержке «Lockheed Martin» проводит работы по интеграции УРВВ «Meteor» и другого перспективного ракетно-бомбового вооружения в программное обеспечение Block 4, которое к 2024 году получат F-35B Королевского ВМФ Великобритании, развёрнутые на авианосце «Queen Elizabeth».В Штатах же основной объём испытательных мероприятий по F-35A/B уже выполнен, и ВМС сфокусировали внимание на доводке до совершенства основной палубной версии F-35C, отличающейся большими площадью крыла, маневренностью, радиусом действия, но худшими скоростными показателями. F-35C предназначен исключительно для флота и Корпуса морской пехоты США и на экспорт не поступает. К примеру, в конце апреля этого года было отработано уничтожение движущегося автомобиля 500-фунтовой управляемой авиабомбой GBU-12 «Paveway II». Испытания будут продолжены.Такие заказчики, как минобороны Австралии, Японии, Турции, Нидерландов, Дании и т. д., просто дожидаются выполнения контрактов на поставку «Молний» модификации F-35A, рассчитывая на многократное усиление боевого потенциала своих ВВС. Исключением является Италия, где F-35A/B серийно производятся как для национальных ВВС, так и для ВВС Нидерландов. Сборочные мощности совместного подразделения "Leonardo/Lockheed Martin" находятся на объекте МО Италии в Камери.Ещё в середине и конце первого десятилетия XXI века интерес к машинам данного типа был вызван мощным американским лобби по линии министерств обороны стран-союзников Вашингтона, в то же время сегодня этот интерес начал подкрепляться ещё и снижением стоимости F-35A. Удешевление данных истребителей было вызвано резкой критикой со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении «неконтролируемости» цены за единицу, что значительно снижало конкурентоспособность целого семейства «Лайтнингов». После высказываний главы Белого дома стоимость акций «Локхид Мартин» снизилась на 4,2%, что, по данным штаб-квартиры компании, подведёт стоимость F-35A к отметке в 85 млн. долларов.Что же, вполне приемлемо для того, чтобы опрошенные «Газетой.Ru» эксперты как под копирку начали бездумно прогнозировать падение конкурентоспособности наших многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-35С и МиГ-35С на фоне «дешевых и крутых» F-35A. Но не всё здесь так просто: F-35A вовсе не такие лютые, какими их хотят сделать, да и лютость эта совсем не соответствует аж 85 миллионам долларов. Очень хорошо это просматривается на примере пополнения состава Военно-воздушных сил Израиля (Хель Хаавир) истребителями F-35A «Adir». Первая пара машин для обучения лётчиков и обслуживающего персонала была перегнана из США на израильскую авиабазу «Неватим» ещё 12 декабря 2016-го года. Затем, уже 23 апреля 2017-го года, на эту же АвБ были переброшены ещё 3 «Адира», увеличивших авиапарк израильских «Лайтнингов-II» до 5 единиц. Всего по условиям трёх контрактов общей стоимостью в 8,5 млрд. долларов, заключённых с октября 2010 года по ноябрь 2016 года, к 2021 году авиабаза «Неватим» будет укомплектована авиакрылом из 50 F-35A.В ходе декабрьской торжественной церемонии встречи двух первых «Адиров» присутствующий премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поспешил возвести значимость принятия на вооружение F-35A до уровня стратегической победы, заявив, что «Израиль получит превосходство на всех без исключения театрах военных действий, включая морской, наземный и воздушный». На фоне кардинально модернизирующейся противовоздушной/противоракетной обороны Исламской Республики Иран это заявление выглядит не просто неубедительно, а сродни настоящим «басням» израильского руководства. Это вполне легко обосновать, сопоставляя тактико-технические характеристики F-35A с географическими особенностями Передней Азии и параметрами средств ПВО и РТР Ирана, а также отталкиваясь от факта, что нынешнему лётному составу ВВС Израиля (в соответствии с издержками «Большой игры» и договорённостью с РФ) ещё не доводилось сойтись в реальном бою с новейшими средствами противовоздушной обороны от «Концерна ВКО «Алмаз-Антей», которые прикрывают наши объекты в Тартусе и Хмеймиме. Единственной наиболее успешной военной акцией Хель Хаавир можно считать лишь давнюю операцию под названием «Опера». 6 июня 1981 года точечным авиаударом 8 израильских F-16A «Netz» был разрушен иракский ядерный реактор «Озирак», расположенный в 19 км юго-восточней Багдада. Операция была продумана до мелочей, а полёт 2-х звеньев F-16A порой проходил на высоте 45-70 м.Тем не менее, считать исход этой операций чем-то сверхуникальным совсем не приходится. Реактор прикрывали: дивизион зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора» (3 батареи), 5 батарей ЗРДН «Квадрат», несколько ЗРСК «Roland», а также ЗУ С-60 и ЗУ-23-2. Самоходные антенные посты разведки и наведения 1С91 комплексов «Квадрат» и станции наведения СНР-125 комплексов «Печора» имели низкую помехозащищённость и абсолютно не смогли работать в помеховой обстановке, которая была создана станциями радиоэлектронной борьбы истребителей F-15A, входящих в 133-ю эскадрилью. Это подтверждается информацией от присутствующего на ПБУ «Квадрата» советского офицера Валерия Еременко, позднее рассказавшего, что при приближении эскадрильи «Иглов» индикатор обзорной РЛС стал отображать лишь белую пелену помех. Очевидно, что из-за внезапности удара операторы «Квадратов» и «Печор» не успели воспользоваться и вспомогательными оптико-электронными прицелами с ТВ-каналом сопровождения. Более того, не на руку расчётам иракских ЗРДН играло и заходящее со стороны приближения израильского ударного авиакрыла солнце, которое осложняло работу телевизионно-оптическим системам. Сложилась такая ситуация, что высокотехнологичной авиагруппе Хель Хаавир была противопоставлена устаревшая система ПВО Ирака на советской элементной базе начала 70-х гг. Подобная выходка ВВС Израиля против иранских стратегических объектов превратится для первых в настоящий кошмар. И F-35A не являются здесь исключением. Ни о каком «тотальном превосходстве» Хель Хаавир в воздушном пространстве ИРИ не может быть и речи.Все стратегически важные военно-промышленные объекты Ирана, портовые города на побережье Персидского залива, научно-исследовательские центры, включая центр ядерных исследований в Эсфахане, сегодня прикрываются недавно поставленными российскими ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» в составе 4-х дивизионов. Дивизионы оптимально распределены для защиты воздушного пространства над Бендер-Аббасом, Буширом, Эсфаханом и Тегераном. Также они интегрированы в созданную и модернизируемую автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО Ирана, которая посредством тропосферной радиосвязи обеспечивает обмен информацией о тактической воздушной обстановке между 5 известными оперативными центрами ПВО, включающими в общей сложности 28 групп ПВО. Зашифрованные радиоканалы связи с ППРЧ обеспечивают более-менее должную безопасность при передаче данных как между ОПЦ ПВО-ПРО, так и с центральным штабом войск ПВО ИРИ.Источниками радиолокационной информации для этой АСУ являются как десятки отдельных комплексов радиотехнической разведки различных классов, работающих в разных диапазонах волн, так и приданные зенитно-ракетным комплексам радиолокационные обнаружители. Все эти средства в большинстве своём размещаются на возвышенностях и южных подгорьях мощнейшей горной системы Ирана Загрос, а радиусы и сектора их обзора зачастую «перекрываются», причём далеко не на максимальной дальности действия. Это формирует в воздушном пространстве Ирана (включая ракетоопасные низковысотные участки в горах) надёжное радиолокационное поле, не пропускающее даже самые малоразмерные средства высокоточного оружия, не говоря уже о таких объектах, как F-35A «Adir», F-16I «Sufa» и «стратегический актив» Хель Хаавир — тактический истребитель F-15I «Ra`am». Арсенала из современных зенитных управляемых ракет 48Н6Е2, SD2M и «Bavar-373» хватит для уничтожения достойного количества израильских истребителей.Так, на вооружении радиотехнических подразделений иранской ПВО состоят метровые РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 1Л119 «Небо-СВУ». При круговом обзоре в дежурном режиме данный радар может обнаруживать цель типа F-35A (ЭПР 0,2-0,3 м2) на удалении до 120-150 км на средней и большой высоте, стандартная цели типа F-16I может быть обнаружена на удалении 330-340 км (высота полёта около 15000 м). Высота обнаружения достигает 40 км. В режиме «завязки трасс целей» (сопровождения) высотность работы может доходить до низкоорбитальных участков в 140 км, а угол возвышения луча до 45 градусов, благодаря чему «Небо-СВУ» может участвовать в системе территориальной противоракетной обороны в качестве средства раннего оповещения.Одной из важнейших деталей, указывающих на высочайшую информационную освещённость иранских оперативных центров противовоздушной обороны, является придание зенитно-ракетным комплексам большой дальности С-300ПМУ-2 «Фаворит» всевысотных радиолокационных комплексов ДРЛО 96Л6Е. Об этом стало известно 4 марта 2017-го года, когда по ближневосточному и российскому Интернету со ссылкой на ресурс www.iribnews распространились фотографии первых испытаний «Фаворита» в структуре иранской ПВО. Технической особенностью ВВО 96Л6Е, играющей явно не в пользу израильских F-35A и управляемых планирующих авиабомб «Spice-250», является сантиметровый С-диапазон работы (от 4 до 8 ГГц при диапазоне длин волн от 7,5 до 3,75 см). На данных частотах обычно работают высокоточные многофункциональные РЛС подсвета и наведения ЗРК, к примеру, AN/MPQ-53 комплексов «Patriot», позволяющие с высокой точностью определять местоположение цели и подсвечивать её ракетам с ПАРГСН. 96Л6Е способен обнаруживать средства воздушно-космического нападения на высотах до 100 км и имеет 3 основных режима работы.К первому, собственно, относится всевысотное обнаружение. В этом режиме диаграмма направленности охватывает угломестный сектор от -3 до 20º, при этом, могут обнаруживаться малоразмерные цели, двигающиеся со скоростью 4320 км/ч. Отрицательный угол принижения луча в -3º указывает на отличные возможности по сопровождению низковысотных целей с больших возвышенностей в качестве НВО (увеличивается расстояние радиогоризонта по низколетящим тактической авиации и крылатым ракетам). Ко второму режиму относится секторное обнаружение. В данном случае зона сканирования воздушного пространства ограничивается азимутальным сектором в 120º и угломестным сектором от 0 до 60º. Могут быть обнаружены гиперзвуковые КР, аэробаллистические и баллистические объекты со скоростями до 10100 км/ч; в списке целей: противорадиолокационные ракеты, ракеты «воздух-воздух», ЗУР, управляемые авиабомбы, малозаметная тактическая авиация, БПЛА. Третий режим — низковысотный. С помощью него обнаруживается большинство известных СВН, «крадущихся» к целям в режиме огибания рельефа местности. Скоростной лимит обнаружения здесь 4320 км/ч, а сектор сканирования — от 0 до 1,5 град. Преимуществом этого режима является более высокий темп обновления информации в 6 секунд. Дальность обнаружения цели с ЭПР 0,1 м2 для ВВО составляет примерно 125 км, с ЭПР 3 м2 — около 300 км.В архитектуре комплекса С-300ПМУ-2 всевысотный обнаружитель 96Л6Е минимизирует время реакции по малоразмерным целям в сложной помеховой обстановке, его основное назначение сходно с РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь» в составе дивизионов войсковых С-300В4. Более того, если Иран приобретёт АСУ семейства «Байкал» и унифицированные батарейные командные пункты «Ранжир», появится возможность выдачи целеуказания с 96Л6Е на состоящие на вооружении ЗРСК «Тор-М1», что в итоге увеличит живучесть всей системы ПВО ИРИ. Для планов Тель-Авива «всевысотники» в составе «Фаворитов» можно считать настоящей головной болью.Не менее совершенной РЛС считается РЛС с твердотельной активной ФАР «Najm 802». Конструкция полотна её АФАР имеет большое сходство с РЛС 67Н6Е «Гамма-ДЕ». Визуально можно насчитать примерно 4608 приёмо-передающих модулей (по 2304 ППМ в каждом сегменте складной конструкции «книжного» типа), это в 3,6 раза больше, нежели у «Гаммы-ДЕ», что может свидетельствовать о лучшей разрешающей способности «Najm 802». Частота её работы может варьироваться в пределах от 1 до 2-4 ГГц (L — S-диапазоны), за счёт чего станция способна выдавать целеуказание для зенитных ракет с активными радиолокационными головками самонаведения, естественно, при соответственной аппаратной и программной поддержке для синхронизации с ЗРК. Помехозащищённость этого изделия также находится на достойном уровне, так как АФАР может формировать «провалы» в диаграмме направленности в узком или широком секторе работы источника постановки помех. Как известно, это идеальный метод защиты от современнейших средств РЭБ, носителями которых являются F-35A и F/A-18G «Growler». Оказать большое содействие иранским специалистам в проектировании «Najr 802» могли китайцы, не без помощи которых в составе ПВО Ирана появились комплексы «Bavar-373», «Sayyad-2», а также усовершенствованные ЗРК «Hawk».Но не только благодаря вышеуказанным средствам радиотехнической поддержки активного типа ПВО Ирана обладает отличным потенциалом в обнаружении и уничтожении израильской тактической авиации (включая разрекламированные «Адиры») и высокоточного оружия. Для этих целей в распоряжении войск ПВО Ирана имеются и закупленные у РФ комплексы исполнительной радиотехнической разведки пассивного типа 1Л222 «Автобаза». Работают они по принципу пеленгации радиоизлучающих воздушных целей на расстоянии, зависящем от мощности передающего устройства на воздушном носителе противника (будь то БРЛС или радиовысотомер). Инструментальная дальность ограничивается 150 км.Вполне логично представить следующую ситуацию. Рано или поздно руководство Израиля таки решается на проведение «маленькой и победоносной» воздушной операции по уничтожению иранских ядерной и ракетостроительной инфраструктур, находящихся далеко в глубине территории ИРИ. Естественно, для проведения точечных ударов командование Хель Хаавир привлечёт 1 или 2 эскадрильи (12 или 24 ед.) малозаметных истребителей F-35A, действующих под прикрытием таких машин, как «Суфа» и «Раам». Задача последних будет сводиться к превосходству в воздухе над иранской истребительной авиацией в районе Персидского залива, а также в подавлении рубежей ПВО Ирана в западной части горной системы Загрос с помощью десятков противорадиолокационных ракет «HARM», планирующих авиабомб типа «Spice-250». Учитывая, что и на западном ВН Ирана развёрнуты С-300ПМУ-2 и «Бавар-373», задача хоть и будет выполнена, но с приличными потерями для израильтян.В этот момент основной ударный эшелон малозаметных F-35A «Adir» скорее всего сможет найти «непросматриваемую» иранскими радарами «лазейку» между горными хребтами Загроса, после чего устремится к боевому полю. Дальнейшие 200 или более километров полёта в воздушном пространстве Ирана станут для израильских лётчиков огромной проблемой, ведь все основные военно-промышленные объекты будут прикрыты современнейшими средствами ПВО ещё на дальних подступах (там и «Фаворит», и «Тор-М1», и десятки других комплексов повстречаются). Миновать их по хитрым траекториям с огибанием рельефа местности у «Адиров» не будет возможности из-за небольшого радиуса действия на малой высоте (менее 700 — 800 км), а поэтому машины будут обнаружены и атакованы современными иранскими ЗРК как раз в непосредственной близости от целей. При таком раскладе большая часть «ударного кулака» израильских F-35A будет уничтожена. При этом могут частично пострадать некоторые иранские объекты, поскольку часть «Адиров» всё же успеет, до своего поражения, выпустить смертоносное высокоточное снаряжение по намеченным целям.Во втором случае израильские F-35A могут быть обнаружены иранскими РЛО типа «Небо-СВУ», «Najr 802» или «Kashef-2» ещё задолго до сближения с целевым районом. Здесь уместно предположить, что на перехват будут направлены все имеющиеся тактические истребители ВВС Ирана (возможно и новые, которые будут закуплены в ближайшие годы), развёрнутые на 6 авиабазах в северной части государства. «Адирам» придётся вступить в воздушный бой средней дальности, что означает включение на излучение бортовой РЛС AN/APG-81. Именно в этот момент свою роль могут сыграть комплексы 1Л222 «Автобаза». Работают они в Х и Ku-диапазонах сантиметровых волн (от 8 до 15,544 ГГц), в которых и лежат частоты AN/APG-81, а это значит, что после включения своих бортовых РЛС, израильские F-35A станут ещё более «видимыми» и возможность выхода на рубежи запуска ракетно-бомбового вооружения снизится до минимумума. Подобный сценарий выглядит чрезвычайно правдоподобно, а поэтому можно смело заявлять о невозможности применения тактики «Озирака» к такому государству, как Иран.Вне всяких сомнений, развёртывание на авиабазе «Неватим» двух усиленных эскадрилий из 50 F-35A «Adir» значительно усилит боевой потенциал Военно-воздушных сил Израиля. В частности, благодаря мощному бортовому радару с АФАР AN/APG-81 и малой радиолокационной сигнатуре в 0,2-0,3 м2, «Адиры» обеспечат «Хель Хаавир» некоторые преимущества в выполнении задач по завоеванию превосходства в воздухе на отдельных воздушных направлениях, а также во внезапных скрытных ударных операциях. В тот же момент «тотального господства», озвученного Нетаньяху, израильским ВВС не видать как своих ушей. Более того, для полноценного оперирования во всём Переднеазиатском регионе эскадрильи «Адиров» потребуется постоянная поддержка со стороны воздушных танкеров KC-707 «Saknai», ведь боевой радиус F-35A в 1,5 раза меньше, чем у оснащённого конформными топливными баками F-16I «Sufa». Тель-Авив же дорос лишь до точечных авиаударов исподтишка по подразделениям «Хезболлы», оказывающим огромную поддержку в уничтожении ИГИЛ на сирийской земле.