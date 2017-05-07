В Баку арестована группа военных, подозреваемых в работе на армянские спецслужбы

В результате мер, принятых на основе полученных данных о готовящихся органами спецслужб Армении широкомасштабных провокациях против подразделений Министерства обороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было выявлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц привлечена к тайному сотрудничеству с разведкой противника и в различное время передавала ей сведения, составляющие военную тайну,

Государственная служба безопасности Азербайджана задержала группу военнослужащих и гражданских лиц страны, подозреваемых в активном сотрудничестве со спецслужбами Армении, передает ТАСС сообщение силового ведомства.– говорится в релизе.Сообщается также, что «в результате проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий была предотвращена планируемая диверсионная и террористическая деятельность в общественных местах Баку».Азербайджанская военная прокуратура возбудило уголовное дело, все задержанные арестованы.«Группа военнослужащих и гражданских лиц привлечена к уголовной ответственности, против них избрана мера пресечения в виде ареста», добавили в ведомстве.