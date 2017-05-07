16:09 07 мая

В Баку арестована группа военных, подозреваемых в работе на армянские спецслужбы

Государственная служба безопасности Азербайджана задержала группу военнослужащих и гражданских лиц страны, подозреваемых в активном сотрудничестве со спецслужбами Армении, передает ТАСС сообщение силового ведомства.



В результате мер, принятых на основе полученных данных о готовящихся органами спецслужб Армении широкомасштабных провокациях против подразделений Министерства обороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было выявлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц привлечена к тайному сотрудничеству с разведкой противника и в различное время передавала ей сведения, составляющие военную тайну,
– говорится в релизе.


Сообщается также, что «в результате проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий была предотвращена планируемая диверсионная и террористическая деятельность в общественных местах Баку».

Азербайджанская военная прокуратура возбудило уголовное дело, все задержанные арестованы.

«Группа военнослужащих и гражданских лиц привлечена к уголовной ответственности, против них избрана мера пресечения в виде ареста», добавили в ведомстве.

Использованы фотографии: Sputnik / Murad Orujov
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Комментарии 11

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  1. Холуай Сегодня, 15:39
    Да вы что? Не верю...
    Холуай
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:49
      В Баку арестована группа военных, подозреваемых в работе на армянские спецслужбы
      Арестуйте, всех кто в Сочи работает на армянские строй службы!!!!!!! am Дайте русским в России работать!!!!
      Наблюдатель2014
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:55
      Цитата: Холуай
      Да вы что? Не верю...

      Израиль там у них "работает" уже давно..Можете пинать ,но я чую "запах" bully
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 15:58
        Цитата: ОТДЕЛ
        Израиль там у них "работает" уже давно..Можете пинать ,но я чую "запах"

        Каким то антисемитизмом попахивает .))) Нарываетесь батенька ,как набегут богом избранные мало не покажется. )))
        Pirogov
  2. Холуай Сегодня, 15:40
    Интересно а азербайджанцы среди иголовцев есть?
    Холуай
    1. Сергей уи Сегодня, 15:46
      У них там все есть, разве только из Ватикана пока никого нет laughing
      Сергей уи
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:58
      Цитата: Холуай
      Интересно а азербайджанцы среди иголовцев есть?

      Есть, но игиловцы их гонят обычно...! Иначе вместо боеприпасов помидоры и гвоздики получат..)))
      ОТДЕЛ
  3. pjastolov Сегодня, 15:41
    В результате мер, принятых на основе полученных данных о готовящихся органами спецслужб Армении широкомасштабных провокациях против подразделений Министерства обороны Азербайджана и населенных пунктов

    Армянское радио сказало.... lol
    pjastolov
  4. iliitchitch Сегодня, 15:51
    Широкомасштабные провокации . Армяне готовили . Собственно , а зачем им это ? Чего-то сомнительно .
    iliitchitch
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:02
      Цитата: iliitchitch
      Широкомасштабные провокации . Армяне готовили . Собственно , а зачем им это ? Чего-то сомнительно .

      Алиев (псле покупки 100 танков ) у России обещал Карабах захватить, ! Армяне заждались уже.. wassat Вот разведку пустили..)))
      ОТДЕЛ
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:02
    А при СССР не смели в открытую резать друг друга. Так, на бытовой почве... А сейчас - полноценная войнушка, и нет никакой возможности разрешить конфликт в короткий срок. Уже и шпиономания заработала.
    Горный стрелок
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