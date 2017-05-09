06:25 09 мая

Слова о войне не под звуки парада

Слова о войне не под звуки парада


Вот как бывает, уважаемые читатели: общаешься с человеком, накоротке или нет, без разницы. И вдруг узнаешь, что-то новое. И не просто новое, а такое, что невольно заставляет в твоей душе шевелиться тем самым чувствам, которые не из плохих, а даже очень наоборот.

У нас есть люди, которые умеют писать и слагать стихи, это бесспорно. Но – много не бывает.


И сегодня, когда мы все отмечаем наш самый замечательный праздник, День Победы, я хочу представить вам работы одного человека.

Антон Горбунов.



Родился 4 декабря 1980 года в карельском городке Кондопога. Стихи пишет с 18 лет. Высшее образование, экономический факультет Петрозаводского государственного университета. Увлекается историей Великой Отечественной войны, военным флотом, охотой, рыбалкой и фехтованием в доспехах. Ведет свой канал на ютубе, где мы, собственно, и познакомились. Однозначно патриот и наш человек.

Хотел бы издать свои стихи, но сам к этому относится довольно скептически. «Это недешево и бесполезно. Стихи не покупают. Если только ветеранам и в школы раздать…»

А пишет Антон просто здорово. Оцените, впрочем, сами.

Дед внуку покупал билет



Дед внуку покупал билет,
Но не в кино и не на поезд,
А чтобы жизненная повесть
Того продлилась много лет.

И сам тот «дед» еще не стар,
И внука нет еще в помине.
Атака. Залп. Подрыв на мине.
Дыханья собственного пар…

Кто крайний до билетных касс,
Не знал парнишка из пехоты,
А в окна били пулеметы
Очередями дымных трасс.

Сошелся клином белый свет
На том простреленном вокзале,
Где насмерть «старики» стояли.
И покупали нам билет.

Полярные конвои



Холодный лед, тяжелая стена,
Срывает ветер волн верхушки с воем.
Пусть под ногами океан без дна -
Идут сквозь тьму полярные конвои.

Пусть внешне беззащитен караван
Перед торпедой с вражеской подлодки,
Уже приказ от флагмана отдан:
На дно ее – и разговор короткий.

От выстрела, окутавшись в дыму,
Орудия гремят на полубаке.
И чайкою взлетает на волну
Эсминец охранения в атаке.

И прячет субмарина перископ,
Не ожидая нападенья с тыла.
Но поздно! И стальной подводный гроб
Им остается братскою могилой!

Пусть под ногами океан без дна,
До неба горизонт опять спокоен
Туда, где их подмога так нужна,
Идут сквозь тьму полярные конвои.


Валентина



Я затемно вскочу с дивана,
На стуле ждет парадный китель.
Под ледяную воду встану
Привычно. Я же - истребитель.

И прогоню печали мимо.
Тогда на фронте было проще,
Когда я с девушкой любимой
Гулял березовою рощей...

Кольнуло глухо слева в спину,
Как перед тем последним боем.
Земля ей пухом. Валентина
Уже два года не со мною...

Но хватит! Любящие внуки
Сегодня видят деда бодрым,
И душу наполняют звуки -
"Славянки" грозные аккорды!

Пусть боевую песню эту
Они воспримут к сердцу близко.
Скачают на свои "планшеты"
С каким-то яблочным огрызком...

Салаги, с нас пример берите!
Пусть будет хлюпикам непросто.
И вы меня с собой сравните,
Когда вам будет девяносто!

Ну а сегодня, погляди-ко,
Со мною спозаранку вставши,
Мой правнук алую гвоздику
Несет к мемориалу павшим.

Письмо солдата



Землянка, свечка – весь уют.
И лист царапают чернила,
Я знаю, что уже не ждут,
Но, как неведомая сила,
Что помнит все наверняка,
И что выводит строки эти,
Течет бесплотная река,
Которой нет на этом свете.
Из самой дальней стороны,
Не слыша поступи вселенной,
Не чая смерти и вины…
Я вечный твой военнопленный.
Что потерялся в феврале
На тех полях, от крови красных,
Как уголь, тающий в золе.
Но знаю – жертва не напрасна.
Мы, века прошлого сыны,
Не замолчим вовеки, ибо
Есть вы, не знавшие войны.
Нас не забывшие. Спасибо.


Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:28
    Очень хорошо что в наше время еще есть люди пишущие с душой о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне .
    Spartanez300
    1. Maskom Сегодня, 06:04
      Вот самые пронзительные м правдивые строчки о войне недавно скончавшегося героя-танкиста Йона Лазаревича Дегена:


      Мой товарищ, в смертельной агонии
      Не зови понапрасну друзей.
      Дай-ка лучше согрею ладони я
      Над дымящейся кровью твоей.

      Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
      Ты не ранен, ты просто убит.
      Дай на память сниму с тебя валенки.
      Нам еще наступать предстоит.
      Maskom
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 05:48
    Хорошие стихи, плохой человек таких не напишет.
    С Праздником Великой Победы! love
    a.s.zzz888
  3. мичман Сегодня, 06:22
    Уважаемый Роман, Вы рассказали и представили удивительного человека. Мне он очень понравился. Я начинал свою трудовую жизнь с этих мест, где он живет. Но это было давно 1954 год, практика на вспомогательном корабле в составе БЧ-5. У меня помимо научных работ(их более 300) изданы и литературные произведения (их более 40). После публикации одной повести в журнале "Юность" была встреча с Патриархом. В итоге в Санкт-Петербурге в 2015 году установили памятник М.А. Милорадовичу. Антон обязательно должен публиковаться. Посоветуйте ему найти спонсоров. Стихи прекрасные.
    С Днем Победы. Честь имею.
    мичман
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