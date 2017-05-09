Слова о войне не под звуки парада
Вот как бывает, уважаемые читатели: общаешься с человеком, накоротке или нет, без разницы. И вдруг узнаешь, что-то новое. И не просто новое, а такое, что невольно заставляет в твоей душе шевелиться тем самым чувствам, которые не из плохих, а даже очень наоборот.
У нас есть люди, которые умеют писать и слагать стихи, это бесспорно. Но – много не бывает.
И сегодня, когда мы все отмечаем наш самый замечательный праздник, День Победы, я хочу представить вам работы одного человека.
Антон Горбунов.
Родился 4 декабря 1980 года в карельском городке Кондопога. Стихи пишет с 18 лет. Высшее образование, экономический факультет Петрозаводского государственного университета. Увлекается историей Великой Отечественной войны, военным флотом, охотой, рыбалкой и фехтованием в доспехах. Ведет свой канал на ютубе, где мы, собственно, и познакомились. Однозначно патриот и наш человек.
Хотел бы издать свои стихи, но сам к этому относится довольно скептически. «Это недешево и бесполезно. Стихи не покупают. Если только ветеранам и в школы раздать…»
А пишет Антон просто здорово. Оцените, впрочем, сами.
Дед внуку покупал билет
Дед внуку покупал билет,
Но не в кино и не на поезд,
А чтобы жизненная повесть
Того продлилась много лет.
И сам тот «дед» еще не стар,
И внука нет еще в помине.
Атака. Залп. Подрыв на мине.
Дыханья собственного пар…
Кто крайний до билетных касс,
Не знал парнишка из пехоты,
А в окна били пулеметы
Очередями дымных трасс.
Сошелся клином белый свет
На том простреленном вокзале,
Где насмерть «старики» стояли.
И покупали нам билет.
Полярные конвои
Холодный лед, тяжелая стена,
Срывает ветер волн верхушки с воем.
Пусть под ногами океан без дна -
Идут сквозь тьму полярные конвои.
Пусть внешне беззащитен караван
Перед торпедой с вражеской подлодки,
Уже приказ от флагмана отдан:
На дно ее – и разговор короткий.
От выстрела, окутавшись в дыму,
Орудия гремят на полубаке.
И чайкою взлетает на волну
Эсминец охранения в атаке.
И прячет субмарина перископ,
Не ожидая нападенья с тыла.
Но поздно! И стальной подводный гроб
Им остается братскою могилой!
Пусть под ногами океан без дна,
До неба горизонт опять спокоен
Туда, где их подмога так нужна,
Идут сквозь тьму полярные конвои.
Валентина
Я затемно вскочу с дивана,
На стуле ждет парадный китель.
Под ледяную воду встану
Привычно. Я же - истребитель.
И прогоню печали мимо.
Тогда на фронте было проще,
Когда я с девушкой любимой
Гулял березовою рощей...
Кольнуло глухо слева в спину,
Как перед тем последним боем.
Земля ей пухом. Валентина
Уже два года не со мною...
Но хватит! Любящие внуки
Сегодня видят деда бодрым,
И душу наполняют звуки -
"Славянки" грозные аккорды!
Пусть боевую песню эту
Они воспримут к сердцу близко.
Скачают на свои "планшеты"
С каким-то яблочным огрызком...
Салаги, с нас пример берите!
Пусть будет хлюпикам непросто.
И вы меня с собой сравните,
Когда вам будет девяносто!
Ну а сегодня, погляди-ко,
Со мною спозаранку вставши,
Мой правнук алую гвоздику
Несет к мемориалу павшим.
Письмо солдата
Землянка, свечка – весь уют.
И лист царапают чернила,
Я знаю, что уже не ждут,
Но, как неведомая сила,
Что помнит все наверняка,
И что выводит строки эти,
Течет бесплотная река,
Которой нет на этом свете.
Из самой дальней стороны,
Не слыша поступи вселенной,
Не чая смерти и вины…
Я вечный твой военнопленный.
Что потерялся в феврале
На тех полях, от крови красных,
Как уголь, тающий в золе.
Но знаю – жертва не напрасна.
Мы, века прошлого сыны,
Не замолчим вовеки, ибо
Есть вы, не знавшие войны.
Нас не забывшие. Спасибо.
Автор: Роман Скоморохов
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