Слова о войне не под звуки парада

Вот как бывает, уважаемые читатели: общаешься с человеком, накоротке или нет, без разницы. И вдруг узнаешь, что-то новое. И не просто новое, а такое, что невольно заставляет в твоей душе шевелиться тем самым чувствам, которые не из плохих, а даже очень наоборот.У нас есть люди, которые умеют писать и слагать стихи, это бесспорно. Но – много не бывает.И сегодня, когда мы все отмечаем наш самый замечательный праздник, День Победы, я хочу представить вам работы одного человека.Антон Горбунов.Родился 4 декабря 1980 года в карельском городке Кондопога. Стихи пишет с 18 лет. Высшее образование, экономический факультет Петрозаводского государственного университета. Увлекается историей Великой Отечественной войны, военным флотом, охотой, рыбалкой и фехтованием в доспехах. Ведет свой канал на ютубе, где мы, собственно, и познакомились. Однозначно патриот и наш человек.Хотел бы издать свои стихи, но сам к этому относится довольно скептически. «Это недешево и бесполезно. Стихи не покупают. Если только ветеранам и в школы раздать…»А пишет Антон просто здорово. Оцените, впрочем, сами.Дед внуку покупал билет,Но не в кино и не на поезд,А чтобы жизненная повестьТого продлилась много лет.И сам тот «дед» еще не стар,И внука нет еще в помине.Атака. Залп. Подрыв на мине.Дыханья собственного пар…Кто крайний до билетных касс,Не знал парнишка из пехоты,А в окна били пулеметыОчередями дымных трасс.Сошелся клином белый светНа том простреленном вокзале,Где насмерть «старики» стояли.И покупали нам билет.Холодный лед, тяжелая стена,Срывает ветер волн верхушки с воем.Пусть под ногами океан без дна -Идут сквозь тьму полярные конвои.Пусть внешне беззащитен караванПеред торпедой с вражеской подлодки,Уже приказ от флагмана отдан:На дно ее – и разговор короткий.От выстрела, окутавшись в дыму,Орудия гремят на полубаке.И чайкою взлетает на волнуЭсминец охранения в атаке.И прячет субмарина перископ,Не ожидая нападенья с тыла.Но поздно! И стальной подводный гробИм остается братскою могилой!Пусть под ногами океан без дна,До неба горизонт опять спокоенТуда, где их подмога так нужна,Идут сквозь тьму полярные конвои.Я затемно вскочу с дивана,На стуле ждет парадный китель.Под ледяную воду встануПривычно. Я же - истребитель.И прогоню печали мимо.Тогда на фронте было проще,Когда я с девушкой любимойГулял березовою рощей...Кольнуло глухо слева в спину,Как перед тем последним боем.Земля ей пухом. ВалентинаУже два года не со мною...Но хватит! Любящие внукиСегодня видят деда бодрым,И душу наполняют звуки -"Славянки" грозные аккорды!Пусть боевую песню этуОни воспримут к сердцу близко.Скачают на свои "планшеты"С каким-то яблочным огрызком...Салаги, с нас пример берите!Пусть будет хлюпикам непросто.И вы меня с собой сравните,Когда вам будет девяносто!Ну а сегодня, погляди-ко,Со мною спозаранку вставши,Мой правнук алую гвоздикуНесет к мемориалу павшим.Землянка, свечка – весь уют.И лист царапают чернила,Я знаю, что уже не ждут,Но, как неведомая сила,Что помнит все наверняка,И что выводит строки эти,Течет бесплотная река,Которой нет на этом свете.Из самой дальней стороны,Не слыша поступи вселенной,Не чая смерти и вины…Я вечный твой военнопленный.Что потерялся в февралеНа тех полях, от крови красных,Как уголь, тающий в золе.Но знаю – жертва не напрасна.Мы, века прошлого сыны,Не замолчим вовеки, ибоЕсть вы, не знавшие войны.Нас не забывшие. Спасибо.