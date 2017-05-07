«Бессмертный полк» идет по миру
Акция "Бессмертный полк" проходит по всему миру. Только в Соединенных Штатах она состоялась в 20 городах. Бейрут, Кувейт, Сеул, Мехико, Рим, Мадрид также присоединились к шествию памяти героев Великой Отечественной войны, передает ТАСС .
Нью-Йорк, 7 мая.
Агентство напоминает, что впервые акция состоялась в Тюмени в 2007 году и называлась «Парад победителей». Именно тогда люди в первый раз вышли на марш памяти, неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Рим, Италия, 7 мая.
В 2015-ом мероприятие официально стало общероссийским. В день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн. человек. Теперь "Бессмертный полк" проходит и в других странах.
Сеул, Южная Корея, 7 мая.
Вашингтон, 7 мая.
Гавана, Куба, 7 мая.
Открытие "Стены памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" у российского посольства, Мехико, 7 мая.
Брисбен, Австралия, 7 мая.
Кувейт, 7 мая.
Агентство напоминает, что впервые акция состоялась в Тюмени в 2007 году и называлась «Парад победителей». Именно тогда люди в первый раз вышли на марш памяти, неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В 2015-ом мероприятие официально стало общероссийским. В день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн. человек. Теперь "Бессмертный полк" проходит и в других странах.
Использованы фотографии: ТАСС
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