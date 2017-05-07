18:42 07 мая

«Бессмертный полк» идет по миру

Акция "Бессмертный полк" проходит по всему миру. Только в Соединенных Штатах она состоялась в 20 городах. Бейрут, Кувейт, Сеул, Мехико, Рим, Мадрид также присоединились к шествию памяти героев Великой Отечественной войны, передает ТАСС .

«Бессмертный полк» идет по миру
Нью-Йорк, 7 мая.

Агентство напоминает, что впервые акция состоялась в Тюмени в 2007 году и называлась «Парад победителей». Именно тогда люди в первый раз вышли на марш памяти, неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.


Рим, Италия, 7 мая.

В 2015-ом мероприятие официально стало общероссийским. В день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн. человек. Теперь "Бессмертный полк" проходит и в других странах.

Сеул, Южная Корея, 7 мая.

Вашингтон, 7 мая.

Гавана, Куба, 7 мая.

Открытие "Стены памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" у российского посольства, Мехико, 7 мая.

Брисбен, Австралия, 7 мая.

Кувейт, 7 мая.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 39

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  1. Монос Сегодня, 16:54
    Того, кто первый предложил так помянуть солдат Победы, Бог в темечко поцеловал. Низкий ему поклон.
    Монос
    1. Pirogov Сегодня, 16:57
      Цитата: Монос
      Того, кто первый это предложил, Бог в темечко поцеловал.

      Согласен хорошая идея ,для детей и внуков правнукам память и напоминание о великих делах дедов.
      Pirogov
      1. Zibelew Сегодня, 17:04
        То что в Италии сто человек пришли на акцию под стены посольства, ну и ладно. А вот то, что в Узбекистане и Таджикистане запретили бессмертный полк, и Средняя Азия против акции, вот это реально волнует как индикатор отношения к России.
        Zibelew
        1. Inok10 Сегодня, 17:59
          Цитата: Zibelew
          А вот то, что в Узбекистане и Таджикистане запретили бессмертный полк

          ... там совсем причины другие нежели Вы пытаетесь подать ... безопасность ...
          Цитата: Zibelew
          Средняя Азия против акции, вот это реально волнует как индикатор отношения к России.

          ... забавно как Вы за всю Среднюю Азию расписались, а Киргизия и Туркменистан проводят как и прошлые года ...
          Inok10
          1. виктор н Сегодня, 18:23
            Память в мире осталась, это ободряет, что не только недруги, но и друзья есть. А Таджикистану и Узбекистану - минус. О безопасности - не все акции они отменяют, а выборочно. И выбрали именно эту. Понимаем. И учтём.
            виктор н
            1. Inok10 Сегодня, 18:41
              Цитата: виктор н
              А Таджикистану и Узбекистану - минус.

              ... не согласен ... плюс ...
              Цитата: виктор н
              О безопасности - не все акции они отменяют, а выборочно. И выбрали именно эту. Понимаем. И учтём.

              ... меня более всего забавляет тот факт, что в "неверности Дню Победы" нас пытаются убедить камрады с украинским флагом ... Запомните, Друг мой ... мне из Таджикистана всегда привезут ковер по первой просьбе, а из Ферганской долины Узбекистана у меня всегда в доме есть рис "Дивзира" для настоящего плова, пчак мой любимый кухонный нож ... и источники мои проверены годами прежней службы ... акция Бессмертный полк - слишком лакомый кусок для исламистов в виде медийности ... а, вот обеспечить безопасность, очень сложно ... зрить нужо в корень ... hi
              Inok10
        2. бaшкир Сегодня, 18:32
          Во первых это неофициальная акция.
          Почитайте устав движения.
          Никто не должен выходить на эту акцию. Я сам по долгу службы был обязан предоставить контингент для шествия. Блин. Я не против акции. Я против когда пытаются патриотическое движение заменить на административный ресурс. Я сам лично 9 мая выйду с фото моего деда. Вот только не надо это народное движение превращать в "идеологию". Что значит "если не проводят. Значит против России". Бред. Акция не руководится сверху. Если люди в Узбекистане и Таджикистане выйдут на акцию, то они молодцы. Нет - то никто не имеет права их осудить. Но мое мнение - манкурты.
          бaшкир
      2. Pete Mitchell Сегодня, 18:05
        Это еще отличная идея напомнить недругам, что в случае кипиша, этот народ не побежит отсиживаться по углам, и "партнеры", прости Господи, должны это знать.
        Pete Mitchell
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:06
      Цитата: Монос
      Того, кто первый предложил так помянуть солдат Победы, Бог в темечко поцеловал. Низкий ему поклон.

      Это ангел хранитель России! Смотря на этим колонны , комок в горле и вообще песня в голове сразу..

      Не злите нас господа...
      Сестра моя помнится в прошлом году шла с портретом деда в колоне..Там многие плакали и в то же время песни пели ..Это что то было ! Комок в горле прям...Простите нас ветераны Бога ради!...
      ОТДЕЛ
    3. Аскет Сегодня, 17:57
      Цитата: Монос
      Того, кто первый предложил так помянуть солдат Победы, Бог в темечко поцеловал. Низкий ему поклон.

      Взято с сайта-Бессмертный полк России
      [i]С чего начался Бессмертный полк[/i]
      История Бессмертного полка началась в 2007 году. Накануне 9 мая удивительный сон приснился Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области. Он увидел своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной из площадей города. Заметка «Семейный альбом на параде», опубликованная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007, рассказала об этой акции, тогда еще безымянной. А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотографию своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронес ее по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей».Через два года такие парады прошли более чем в 20 регионах нашей страны. В Москве в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы — наши прадеды, деды!», на которую вышли с портретами своих дедов и прадедов московские школьники вместе с родителями. И наконец, в 2012 году в Томске тоже прошли с портретами солдат. Тогда-то акция и получила свое нынешнее название «Бессмертный полк».
      ссылка

      И ещё хочу добавить отношусь скептически к различного рода пророчествам и пресказанием,но уж больно в тему, якобы Ванга сказала,
      «Россия станет Великой Державой, когда мёртвые восстанут из могил и станут в один ряд с живыми».

      Пророчество сбылось 9 мая 2015 года в день 70 годовщины великого и священного праздника Дня Победы над фашистскими захватчиками.
      Аскет
      1. Монос Сегодня, 18:01
        Спасибо, Станислав! hi Теперь я буду знать имя этого достойного человека.
        Монос
    4. Genry Сегодня, 18:00
      Цитата: Монос
      Того, кто первый предложил так помянуть солдат Победы, Бог в темечко поцеловал. Низкий ему поклон.

      Помнить подвиг наших дедов и прадедов - это святое. Но нужно и самим бороться за свою страну и собственную нормальную жизнь в современном мире, в котором оружие поменялось но война на выживание осталась. Россию, после развала СССР поставили в позу раба (экономика офшорная, центробанк не принадлежит правительству, Конституция признает приоритетность зарубежных законов над своими, богатства страны не принадлежат народу). Необходимо восстановить свой суверенитет: политический, экономический, а для этого нужно только немного напрячься и заявить свою личную позицию, поддержав Путина в национально освободительном движении.
      Genry
    5. НЕКСУС Сегодня, 18:15
      Цитата: Монос
      Того, кто первый предложил так помянуть солдат Победы, Бог в темечко поцеловал. Низкий ему поклон.


      Это Сергей Лапенков...журналист из Томска.Он и придумал Бессмертный полк. hi
      НЕКСУС
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:55
    А,это на все времена!Бессмертный полк. hi
    Наблюдатель2014
    1. Монос Сегодня, 16:59
      hi
      Цитата: Наблюдатель2014
      А,это на все времена!Бессмертный полк. hi

      Пока жива память, живы и герои.
      Монос
  3. Irokez Сегодня, 17:00
    "Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения" (Ин. 5:28–29).
    Во истину так. Так оно и есть.
    Irokez
  4. Рабинович Сегодня, 17:03
    Хорошая акция, лишь бы гос-во не портило с чиновниками с портретами царей и распечатанными одинаковыми лицами.
    Рабинович
    1. Смог Сегодня, 17:10
      Цитата: Рабинович
      Хорошая акция, лишь бы гос-во не портило с чиновниками с портретами царей и распечатанными одинаковыми лицами.
      good За победу- drinks

      Смог
      1. Рабинович Сегодня, 17:14
        drinks
        Сейчас были солнечные дни в Беларуси, и только сегодня испортилась погода, говорят к 9 мая будут дожди. Все равно пойду гулять в парк на концерт.
        Рабинович
        1. Смог Сегодня, 17:19
          Цитата: Рабинович
          Сейчас были солнечные дни в Беларуси, и только сегодня испортилась погода

          Приветствую! soldier У нас тоже солнечно, но холодно, уже третий день! На 9 -е вообщк обещают ночью снег. Все равно схожу на митинг у себя в микрорайоне. А потом с детьми и внуками за Победу, за моего погибшего в 1941 году деда грамм по 150.
          Смог
          1. Рабинович Сегодня, 17:26
            А я хочу попробовать солдатской каши, вроде должны быть. Ну и выпить само собой.
            Один родственник погиб в первый день войны, так и не удалось выяснить подробности. Второй пропал без вести.

            В Минск не поеду, буду в маленьком городке. Тут все скромно, техники не будет, но это и не важно для меня.

            А парад потом посмотрю на компьютере в записи. Московский и минский.
            Рабинович
            1. Смог Сегодня, 18:02
              Мы тоже не знаем подробностей гибели деда. Его друг рассказывал моему бате, что в августе они пошли в контр.атаку. Перебирались через какую то речушку. Сказал, что в воду заходили вместе а потом он деда уже и не видел. Так что дед у меня тоже числится пропавшим без.вести. Такие вот дела.А бате было тогда 10 лет. Пацан, ничего толком не расспросил. А друг тоже погиб после отпуска. Так толком ничего и не знаем.
              Парад по телику посмотрим. У нас в городе тоже парадить некому.Тоже скромно все.
              Ну а выпить, в такой день, это святое. drinks soldier
              Смог
          2. Околоточный Сегодня, 18:37
            Костя, Привет. Сегодня по Ватсапу кума прислала ролик за песню "Десантный батальон". Песню поют дети из бывших Республик СССР. Смотришь ролик - мурашки по коже. Камрады, всем советую посмотреть. Это поют дети, которых многие называют Жертвы ЕГЭ".
            Околоточный
        2. vasilev Сегодня, 17:43
          У нас на 9 мая каждый год обязательно бывает дождь,будто небо оплакивает погибших.Кто-то говорит что это потому что в столице на параде разгоняют тучи и они сюда приходят,но врятли их гонят аж до Южного Урала.
          vasilev
          1. рич Сегодня, 18:04
            vasilev:У нас на 9 мая каждый год обязательно бывает дождь,будто небо оплакивает погибших

            Во многих местах России в этот день подобное. Невольно такие мысли сами собой приходят
            рич
      2. pjastolov Сегодня, 18:26
        Поддерживаю = за победу drinks
        pjastolov
        1. Смог Сегодня, 18:31
          Цитата: pjastolov
          Поддерживаю = за победу drinks

          Смог
  5. костя андреев Сегодня, 17:04
    Два дня назад моей жене принесли фотографию, что бы сделать фото для Бессмертного полка. На фотографии был изображён боец, молодой, очень красивый солдат. Из истории его жизни, которая известна: он приписал себе год, что бы попасть пораньше в армию, пропал без вести в Бресте или под Брестом! звали его Пантелеймон! Всё! больше о нем ни чего не известно, ни фамилии, ни откуда он, кто его родители, где он принял последний бой! НИЧЕГО! тетя его которая что то знала, давно умерла! Когда жена рассказывала мне, я думал: это страшно когда ты погиб, а о тебе никто не знает, а сейчас посторонние люди возьмут его портрет и другие люди увидят его лицо и узнают его имя! Вот и комментаторы прочитают мой комментарий и тоже узнают о том, что жил когда-то молодой солдат Пантелеймон, который погиб в 41!!!
    История этого солдата наверно и есть небытие, когда о тебе никто не знает и не помнит!!!
    костя андреев
  6. Арон Заави Сегодня, 17:07
    У нас каждый город отдельно проводит эти вахты памяти. Хайфа открыла вахту памяти 5 мая .


    Ашкелоне парад ветеранов состоится 8 мая: участники торжественного шествия собираются к 9 часам на территории Центра общественных организаций (ул. Каценельсон, 4; рядом с каньоном "Хоцот"). Ровно в 9 часов утра колонна начнет движение к памятнику неизвестному воину-еврею на проспекте Бен-Гуриона, где и пройдет торжественная церемония в честь 72-й годовщины Победы, возложение венков к памятнику, а затем для ветеранов и их близких состоится праздничный концерт.
    В Ашдоде парад ветеранов также пройдет 8 мая. Поздравить ветеранов ВОВ, проживающих в этом южном городе, приедут министр алии и интеграции Софа Ландвер и мэр города Йехиэль Ласри. Праздничное шествие ветеранов начнется в 9:00 и пройдет по ул. Вайцмана до парка им. Бен-Гуриона, где состоится торжественный митинг в честь Дня победы и концерт.
    8 мая торжественные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут и в Бат-Яме: в 10 часов утра начнется парад ветеранов и участников ВОВ (сбор участников – у дома № 39 по улице Бальфур). В 11.00 в сквере на пересечении улиц Бальфур и Ацмаут, у памятника воинам – евреям, павшим в годы Второй мировой войны, состоится торжественная церемония, а затем – концерт.
    Главный Парад Победы традиционно пройдет в Иерусалиме: 9 мая, во вторник, в торжественном шествии по улицам Иерусалима примут участие около 800 ветеранов и участников войны из самых разных городов Израиля, их друзья и родственники, солдаты Армии обороны Израиля, представители общественных и молодежных организаций, гости столицы.
    Сбор ветеранов и участников парада начнется в 10:00 утра на площади Бор Шивер, возле здания старого "Машбира" (на пересечении улиц Мелех Джордж и Гилель). Начало парада - 11:00. Вместе с ветеранами торжественным маршем по улицам столицы Израиля пройдут министр алии и интеграции, депутат Софа Ландвер, председатель всеизраильского Союза ветеранов Авраам Гринзайд, мэр Иерусалима Нир Баркат. Парад завершится праздничным митингом на площади у зала "Гармония" (ул. Гилель, 27). А в 14:00 в Зале Памяти мемориального комплекса жертв Холокоста "Яд ва-Шем" состоится торжественная церемония поминовения памяти евреев, погибших от рук нацистов.
    В Ришон ле-Ционе, где проживает много ветеранов Второй мировой войны, также состоятся торжественные памятные мероприятия. В них примут участие ветераны и их семьи, молодежь и подростки.
    9 мая в 16.00 на ул. Ротшильд 24 начнется парад ветеранов, он пройдет от старого здания муниципалитета по пальмовой аллее в парке в сторону ул. Кармель 20. В 17.00 ветераны и все участники праздничных мероприятий соберутся на церемонию возле монумента борцам с нацизмом в парке Памяти, бульвар Хасидей Умот ха-Олям.
    На следующий день, 10 мая, в 19.00 во Дворце культуры по адресу: ул. Жаботинский 16, пройдет праздничный концерт "Песни военных лет". Для гостей прозвучат мелодии той поры и документальные отрывки воспоминаний ветеранов-жителей Ришон ле-Циона. Мероприятие только для ветеранов и членов их семей (вход по пригласительным билетам).
    Торжественные мероприятия по случаю 72-ой годовщины Победы над фашизмом пройдут и в небольших городах Израиля.
    Арон Заави
    1. APASUS Сегодня, 17:33
      Евреев не надо убеждать, что такое фашизм и кто победитель .В этом плане они конечно молодцы
      APASUS
    2. pjastolov Сегодня, 18:29
      Молодцы, удачи Вам!!!! hi
      pjastolov
  7. мыслитель Сегодня, 17:31
    Если кто не в курсе, есть сайт-помощник
    мыслитель
    1. костя андреев Сегодня, 18:22
      Реклама движитель торговли!!!
      Это не сайт помощник! помощь это когда бесплатно, а когда за деньги то это уже бизнес!!!!
      В этом нет ни чего зазорного, или плохого, каждый зарабатывает как может! просто нужно вещи называть своими именами, а то люди вводятся в заблуждение!!!! И таких "помощников" в каждом городе толпа, только не занимаются попрошайничеством, на развитие и поддержку !!!!
      Ребята пользуются моментом и делают деньги!!!
      костя андреев
  8. LÄRZ Сегодня, 17:48
    Мой отец отвоевал и пережил блокаду Ленинграда. Его самая ценная медаль была "За оборону Ленинграда". Он жил на улице Рабинштейна... Да что там сейчас обо всём этом здесь вспоминать...
    Несмотря на антироссийскую истерию, тысячи немцев отдают дань памяти советскому солдату, победившему фашизм Начало шествия берлинского Бессмертного полка от Бранденбургских ворот (9 мая 2016 года) (Фото: Инна Ларченко)
    В этом году «Бессмертный полк» выйдет на улицы больших и малых городов Германии страны в условиях зашкаливающей антироссийской истерии, нагнетаемой немецкими СМИ тысячи живущих в Германии наших соотечественников полны решимости выйти 9 мая и с гордо поднятой головой пройти торжественным маршем в колоннах «Бессмертного полка» по улицам городов почти всех федеральных земель — по Мюнхену, Аугсбургу и Дахау в Баварии (Дахау это не только название бывшего нацистского лагеря смерти — это имя 47-тысячного старинного и ныне весьма симпатичного городка в Верхней Баварии), по финансовой столице Германии Франкфурту-на-Майне, по Раунхайму в Гессене, по тюрингскому Эрфурту, по рейнланд-пфальцскому Майнцу, по восточногерманскому Магдебургу, что в Саксонии-Анхальт, по столицам земель Шлезвиг-Гольштейн, Саарланд и Нижняя Саксония — Килю, Саарбрюккену и Ганноверу, а также по Гамбургу и Бремену.По Берлину «Бессмертный полк» пройдёт уже в третий раз. Первое шествие состоялось 9 мая 2015 года. Тогда около 500 человек прошли колонной по аллеям Трептов-парка — крупнейшего за пределами бывшего СССР советского воинского мемориала, известного всему миру памятником советскому солдату, рассекающего мечом свастику, и со спасённым ребёнком на руке.

    В прошлом году, несмотря на то, что 9-е мая пришлось на рабочий день, в шествии участвовали уже около тысячи человек. Держа строй, они прошли по центру столицы от Бранденбургских ворот — символа Берлина, до мемориала в Тиргартене, возведённом в 1945 году в память о 75?000 советских солдат, погибших во время штурма столицы Третьего рейха.Хочу обратить внимание российского читателя на то, что в шествии участвуют не только наши соотечественники, живущие в Берлине, но и те, кто проживает в других городах Германии, где такие акции не проводятся. А также выходцы из стран постсоветского пространства и даже других государств — Нидерландов, Италии, Кипра, Испании, Прибалтики.

    Представляете — люди за собственные деньги купили билеты, сели в самолёты и прилетели на один день в Берлин для участия в шествии!..

    И ещё: в наших колоннах вот уже третий год пойдут и потомки российских немцев-переселенцев — представителей народа, репрессированного во времена СССР периода 1941?1955 годов.

    Они не понесут фотографий своих предков, погибших в ходе Великой Отечественной войны. С началом военных действий их — давно пустивших в России глубокие корни, в одночасье объявили неблагонадёжными, сняли с фронтов действующей армии, загнали со всеми семьями в сибирские и казахстанские спецпоселения, где держали на «правах» заключённых ГУЛАГа только по факту принадлежности к «неугодной» национальности.

    Но российские немцы были даже в рядах защитников Брестской крепости! И гибли там!

    Сегодня потомки этих жертв сталинского режима приходят к нам и говорят: «Мы с вами. Мы хотим идти вместе с вами. У нас нет фотографий. Но мы с вами по духу. В ваших колоннах мы чувствуем себя среди своих».

    И ещё один душу рвущий факт: в прошлом году в наших колоннах шли и коренные немцы-берлинцы!

    Это были родственники погибших и ушедших из жизни по возрасту немцев-антифашистов. Наряду с тем, что в Германии, как и в прочих странах Европы и других континентов, день окончания Второй мировой войны отмечают 8 мая, потомки немецких антифашистов считают своим праздником и 9-мая!И ещё: во время прохождения колонны никогда мы не слышали ни единого враждебного выкрика в наш адрес со стороны многочисленных прохожих — ведь мы идём по самому центру города, а «коричневых» в Федеративной Республике не мало. И во властных структурах нам никогда не чинили никаких препятствий — в берлинской полиции, например, нашу заявку на шествие утверждают без вопросов.
    Источник:http://tehnowar.ru/62418-bessmertnyy-pol
    k-v-germanii-na-berlin.html
    LÄRZ
  9. Ирек Сегодня, 17:52
    Даже эти присоеденились... Ф
    Ирек
    1. pjastolov Сегодня, 18:32
      Афигеть, точно в лесу гризли сдох request
      pjastolov
  10. mitrich Сегодня, 18:06
    Молодцы наши соотечественники, и за бугром отстаивают светлую память о победителях и правду о войне.
    mitrich
  11. Евгений Стрыгин Сегодня, 18:24
    лишь бы количество идиотов с иконами и изображениями царей не росло.
    Евгений Стрыгин
  12. Incvizitor Сегодня, 18:26
    Ух сколько сепаров, хох.лам надо срочно санкции вводить laughing
    Incvizitor
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