18:45 07 мая

Несущийся на всех парах БМП-1 словила ракету TOW в Хаме

На видеозаписи видно, как ракета, управляемая оператором, нагоняет быстро движущийся БМП и попадает ему в слабозащищенный борт. Прямое попадание не оставило шанса машине. Страшный взрыв, летящие в сторону куски обшивки и последующий пожар, сопровождающийся подрывом уцелевшего боекомплекта, позволяют предположить, что экипаж БМП не пережил атаки.




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Комментарии 2

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  1. yuriy55 Сегодня, 17:44
    Вот она американская помощь по ленд-лизу...Интересно, прямые поставки для ИГИЛ или маскируют в обход? Пора использовать что-то помощнее, чтобы разогнать этот "бар" вместе с "барменами"... am
    yuriy55
  2. капрал Сегодня, 18:20
    Привет всем апологетам картонных БМП-1, 2, 3 БТР - 60, 70, 80, 90 и прочих повозок смерти.
    Смейтесь дальше над ТБТР с установленным КАЗ-ом, и кричите, что дорого.
    капрал
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