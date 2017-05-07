Несущийся на всех парах БМП-1 словила ракету TOW в Хаме

На видеозаписи видно, как ракета, управляемая оператором, нагоняет быстро движущийся БМП и попадает ему в слабозащищенный борт. Прямое попадание не оставило шанса машине. Страшный взрыв, летящие в сторону куски обшивки и последующий пожар, сопровождающийся подрывом уцелевшего боекомплекта, позволяют предположить, что экипаж БМП не пережил атаки.