18:39 07 мая

Ненашев объяснил сокращение количества кораблей на военно-морском параде в Петербурге

Руководитель Движения поддержки флота Михаил Ненашев заявил, что сокращение кораблей на параде в Санкт-Петербурге никоим образом не связано с появлением американского эсминца USS Carney.

Ненашев объяснил сокращение количества кораблей на военно-морском параде в Петербурге


Напомним, ранее некоторые издания сообщили об отмене военно-морского парада «из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара».


Затем РИА Новости опубликовало сообщение своего источника, который пояснил, что военно-морской парад состоится, однако количество участвующих кораблей в нем уменьшено.

Подобное сообщение (об отмене парада) является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника,
сказал Ненашев агентству.

Что касается сокращения парадного расчета, то связано оно с организационными вопросами.

Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки,
сказал собеседник. Поэтому, «число участников парада будет традиционным – до 10 кораблей».

Больше кораблей можно будет увидеть на День Военно-морского флота в июле,
добавил Ненашев.

Использованы фотографии: РИА Новости/Людмила Попова
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Комментарии 14

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  1. Владимир Постников Сегодня, 18:02
    Мне казалось, что пиариться научились. Выясняется, что научились пиариться, но только тупо, в расчете на идиотов, которых много.
    Вот почему "это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца"? Не знаю.
    Даже если это и не связано напрямую, то почему не продемонстрировать публично, что связано? Показать всему миру, что Россия воспринимает заход эсминца США с ракетным оружием на борту в Балтийское море, как серьезную угрозу. Чтобы весь мир задумался над вопросом, а что делает эсминец США в закрытом Балтийском море, да еще накануне праздника Победы?
    Только и умеют, что пиариться на заслугах коммунистов, стараясь стереть из истории, что это именно заслуги коммунистов.
    Пиарят последнее время, как Медведев заботится о жителях России. Как будто богатейшего благотворительного фонда "Дар", который тоже о ком-то заботится (и кто же этот шалунишка?), и не существовало никогда.
    Ну что тут скажешь? Разве что, вы там как-нибудь уж сами держитесь. С наступающим праздником Победы!
    Владимир Постников
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:19
      Пиариться - это единственное, чем власть у нас научилась заниматься, к сожалению, и таких на кого такой пиар действует аж 48% .
      Владимир 38
      1. Zibelew Сегодня, 18:23
        Эсминец оттянул таки на себя Варшавянку и корвет. Нужно пригласить на парад яхты адмиралов Абрамовича, Усманова и Мельниченко для подьема патриотизма. А сидим с голой ...ой, как после Цусимы.
        Zibelew
    2. Монархист Сегодня, 18:22
      Владимир,1)пиариться все любят, помните как"папа Зю"старался,это как моровая зараза.
      2) если появился американский в Балтийском море ,что же поднимать весь флот "в ружье"? "Показать всему миру,что Россия воспринимает заход эсминца США ракетным оружием на борту в Балтийское море,как серьезную угрозу"Вы этим самым выставить себя н
      Монархист
      1. Владимир 38 Сегодня, 18:34
        Цитата: Монархист
        Владимир,1)пиариться все любят, помните как"папа Зю"старался,это как моровая зараза.

        Речь не о любви к пиару, а в умении управлять государством. Пусть хоть папа, хоть деда, хоть Димон пиарятся, но при этом должен быть результат, который реально отражается на качестве жизни граждан.
        Владимир 38
    3. Berkut24 Сегодня, 18:33
      Было бы глупо шарахаться из-за одного корабля, словно БФ обос***ся от его появления. Это не авианосное соединение и для того, чтобы пасти одно судно на мелководье вполне достаточно дежурных сил.
      Для справки. От наследия коммунистов там почти что ничего осталось чтобы пиарится. Если следовать такой логике, то если к власти снова придут коммунисты, то пиарится они будут на наследии Путина. Не партия строила флот. Он был и до неё, и в 41-м году половина БФ была наследием царских времен. Флот строила страна, начиная с "сатрапа" Петра Великого. И партийных среди этих строителей был статистическая погрешность.
      Berkut24
  2. cniza Сегодня, 18:03
    Что такую шумиху поднимают и кто ? Будет военно - морской парад и все.
    cniza
    1. Pirogov Сегодня, 18:16
      Цитата: cniza
      Что такую шумиху поднимают и кто ? Будет военно - морской парад и все.

      Как же не поднимать шумиху ,когда столько чинуш развелось ,всем высказаться нужно ,показать себя так сказать во всей красе,пиарщики хреновы......
      Pirogov
    2. фигвам Сегодня, 18:26
      Цитата: cniza
      Что такую шумиху поднимают и кто ? Будет военно - морской парад и все.


      Да парад то будет, это однозначно. Но как то странно, что ночью корабли дружно ушли, может и правда ждут плохую погоду.
      фигвам
    3. ЛукичЪ Сегодня, 18:27
      Цитата: cniza
      Будет военно - морской парад и все.

      и какая разница сколько там будет кораблей. не меньше и всё
      ЛукичЪ
  3. Аскет Сегодня, 18:11
    Слышал такую версию,что в Питере ожидается плохая погода сильный ветер,осадки...волна пойдет с Невы, в таких условиях трудно держать кильватерный строй,корабли будут "зарываться" как было в Севастополе,поэтому число флагов на рейде решили максимально минимизировать,да и для зрителей эффект теряется при таких условиях,чем на гладкой воде и безветреной погоде.
    Аскет
  4. pv1005 Сегодня, 18:12
    ранее некоторые издания сообщили об отмене военно-морского парада «из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара».

    По логике этих журнашлюшек, после пролета американского разведчика вблизи тервод России, надо срочно отменять воздушную часть парада на Красной площади, а то и весь парад сворачивать. am
    pv1005
  5. Deck Сегодня, 18:18
    Там где раньше стояли крейсера "Киров" и "Свердлов" пару дне постояла Варшавянка КЧФ и МПК. Так до надувных лодок дойдём
    Deck
    1. armata37 Сегодня, 18:33
      Вы зашли что-то умное написать или просто так ляпнуть ерунду как сейчас?
      armata37
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