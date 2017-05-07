Ненашев объяснил сокращение количества кораблей на военно-морском параде в Петербурге

Подобное сообщение (об отмене парада) является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника,

Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки,

Больше кораблей можно будет увидеть на День Военно-морского флота в июле,