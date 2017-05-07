Ненашев объяснил сокращение количества кораблей на военно-морском параде в Петербурге
Руководитель Движения поддержки флота Михаил Ненашев заявил, что сокращение кораблей на параде в Санкт-Петербурге никоим образом не связано с появлением американского эсминца USS Carney.
Напомним, ранее некоторые издания сообщили об отмене военно-морского парада «из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара».
Затем РИА Новости опубликовало сообщение своего источника, который пояснил, что военно-морской парад состоится, однако количество участвующих кораблей в нем уменьшено.
Что касается сокращения парадного расчета, то связано оно с организационными вопросами.
Напомним, ранее некоторые издания сообщили об отмене военно-морского парада «из-за американского крейсера USS Carney, приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара».
Затем РИА Новости опубликовало сообщение своего источника, который пояснил, что военно-морской парад состоится, однако количество участвующих кораблей в нем уменьшено.
Подобное сообщение (об отмене парада) является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника,сказал Ненашев агентству.
Что касается сокращения парадного расчета, то связано оно с организационными вопросами.
Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки,сказал собеседник. Поэтому, «число участников парада будет традиционным – до 10 кораблей».
Больше кораблей можно будет увидеть на День Военно-морского флота в июле,добавил Ненашев.
Использованы фотографии: РИА Новости/Людмила Попова
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