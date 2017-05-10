Опыт, полученный в танковых сражениях в Сирии и Йемене

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В Йемене сочетание горной местности, боевых действий в городах, недоработанной доктрины и некачественного обучения создало ситуацию, в которой саудовские ошибки мгновенно использовались оппозицией, до сих пор вооруженной высокоэффективными ПТУР советской эпохи. При помощи этих систем хуситы уничтожили несколько бронированных машин, включая поставленные Соединенными Штатами танки M1 Abrams.На нескольких видеороликах, опубликованных хуситскими повстанцами на официальном спутниковом канале Al Masirah, подробно показано уничтожение саудовских (танки M1) и эмиратских (БМП-3, M-ATV) машин в Йемене и на юге Саудовской Аравии – яркий пример того, что даже устаревшее вооружение, например ПТРК «Фагот/Фактория», может уничтожить американский танк за считанные секунды. На одном из видео видно, как три саудовских танка M1A2S (эквивалент американского стандарта SEP [System Enhancement Program]) были уничтожены иранскими ПТУР Toosan (модернизация российских 9M113 «Конкурс»). До марта 2016 года было подбито 6 танков M1A2S Abrams, при этом ни один экипаж не выжил. На одном впечатляющем видео показана ракета, отстрелянная из противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» с безопасной дистанции, поразившая стоящий танк M1 с борта. Через девять секунд после попадания танк становится большой красивой петардой. Срабатывание боеприпасов приводит к катастрофическому взрыву, демонстрируя, что вышибные панели не всегда работают.Стрельба по танкам не всегда заканчивается уничтожением цели, как это и было продемонстрировано в Сирии на примере танков Т-72 с продвинутой динамической защитой и новых танков T-90. Новые российские танки, отправленные в Сирию, смогли пережить несколько попаданий американских ракет TOW, хотя их противоракетные средства противодействия еще должны показать свои реальные возможности. Хотя сирийские офицеры становились свидетелями, как новый комплекс оптико-электронного подавления «Штора» танка T-90 заставляет ракеты отклоняться от курса всего в нескольких метрах от машины.Эксплуатация в реальных условиях саудовских танков M1A2 очень разочаровывает. Танки американского происхождения зачастую выходили из строя в глубоких песках ближневосточных пустынь. Известно, что их ходовая часть быстро перегревалась после езды по труднопроходимой местности в условиях жаркого климата. Но самым слабым местом танка M1 является турбина ATG-1500, которая часто отказывала и ломалась. Ее потребление топлива до сих пор вызывает большие озабоченности, даже для мирового лидера производства нефтепродуктов, поскольку с подобной логистической нагрузкой тяжело справиться без четкого оперативного планирования. Фильтрация воздуха также стала громадной проблемой при эксплуатации в очень сухом, запыленном воздухе. Танк M1 не может правильно эксплуатироваться никакой армией кроме армии Соединенных Штатов, которая единственная способна обеспечить его огромным сонмом мобильных мастерских, транспортных колонн снабжения, ближней защитой механизированной пехоты, и вообще, полностью его защитить от всех проблем. Его главная сила - тепловизионные устройства и бронебойные подкалиберные снаряды - использовалась либо неправильно, либо были бесполезны в йеменских конфликтах. Случалось, что танки M1 захватывались в исправном состоянии. Хорошо ли это или плохо, но повстанцы никогда не могли обернуть их против своих бывших владельцев, в то время как T-72 и T-55 зачастую использовались ими повторно без каких-либо проблем!В сравнении с слишком часто и шумно рекламируемым танком M1 и приписываемыми ему высокими характеристиками, во французском танке Leclerc тихо, без лишнего шума и пыли, был найден компромисс между умеренной боевой массой, хорошей проходимостью по пересеченной местности, надежностью, боеспособностью, приемлемым материально-техническим снабжением, огневым могуществом и защитой экипажа. Эмираты задействовали около 80 танков Leclerc, вооружив ими два батальона в Йемене. Некоторые танки были оборудованы комплектом AZUR. Многие из них проехали по минам и СВУ, не получив серьезных повреждений и не став братской могилой для экипажа. По ним несколько раз попадали из РПГ, не пробив при этом броню. Танки обстреливали цели с достаточно больших дистанций, а также с очень коротких дистанций, главным образом стреляя 120-мм осколочно-фугасным боеприпасом в городских кварталах. В Йемене вооруженные силы Эмиратов понесли довольно скромные потери бронетехники по сравнению с другими участниками коалиции, оставшись довольными Leclerc и очень недовольными БМП-3. Эта машина была прозвана «мобильным гробом» из-за плохой защиты от СВУ, мин и ПТУР, несколько экипажей машин было потеряно. Этот неудачный опыт может ускорить процесс закупки совершенно новой тяжелой бронемашины 8x8. Напротив, продемонстрированные в реальных условиях эксплуатационные характеристики эмиратских ОБТ Leclerc были тщательно изучены их саудовскими союзниками, да так изучены, что в 2015 году пошли слухи о возможной сделке между Францией и Саудовской Аравией по танкам Leclerc. Саудовцы до сих пор имеют на вооружении старые AMX-30, купленные в 70-х годах которые так ничем и не были заменены. Саудовцы каждый раз переносили эту программу и раздумывали, что же брать: пакистанские Al Khaled, французские Leclerc или дополнительные партии американских M1A2 и немецких Leopard 2A6/A7. В августе 2016 года прошла информация, что министерство обороны США одобрило возможную продажу королевству Саудовской Аравии в рамках программы продажи военной техники за рубеж 153 «систем» M1A2SA Abrams и 20 ремонтно-эвакуационных машин M88A1/A2 HERCULES, а также различного оборудования, комплектов обучения и поддержки на сумму 1,15 миллиарда долларов. Предполагается, что эти «системы» будут комбинироваться с запасными частями и агрегатами, подсистемами и деталями, снятыми с выработавших ресурс и частично разрушенных танков с целью получения «новых» танков. Самое разумное объяснение этой сделки состоит в том, что США предложили самый быстрый вариант по обновлению саудовской бронетанковой техники. Интересно, что 20 машин из 153 «систем» должны компенсировать боевые потери. Обозреватели подчеркивают, что эта новая партия танков M1 не пойдет на замену парка танков M60/AMX30.На международной выставке Eurosatory 2016 в Париже компания Nexter Systems опубликовала информацию по доработкам, которые были реализованы на ее танке: усиленная противоминная защита днища, новое поколение решетчатых экранов для борьбы с РПГ, боевой модуль с 12,7-мм пулеметом, новый тепловизионный прицел командира Sagem PASEO, камера водителя и система ситуационной осведомленности. Эти усовершенствования предлагаются Эмиратам, которые спят и видят довести свои танки Leclerc до наивысших стандартов, и эти доработки могут привлечь интерес других потенциальных заказчиков, ищущих освоенные, проверенные в бою эффективные системы защиты. Интересно, что официальная делегация сухопутных войск ОАЭ была принята во Франции, где поделилась опытом с французскими коллегами. Один из уроков, полученный в Йемене заключается в том, что танки зачастую «слепли», поскольку приоритетными целями снайперов были их оптические и прицельные системы.Сирия в свое время купила у Советского Союза более 700 танков T-72 в трех партиях. Первая партия состояла из 150 танков T-72 «Урал», которые были поставлены в конце 70-х годов. Вторая партия состояла из 300 танков T-72A, поставленных в 1982 году. Третья партия из 252 танков T-72M1 прибыла из бывшей Чехословакии. В Сирии этот танк знаменит своим участием в крупных битвах, например в районах Дарайа или Джобар. Сирийское государство испытывало очень большое доверие к этим танкам, причем до такой степени, что бросало их в бой систематически, зачастую вопреки какому-то тактическому замыслу. Что касается вооруженной оппозиции и Исламского государства (запрещено в РФ), то захват танка T-72 считается своего рода престижным мероприятием с крупным призом. Из-за популярности и повсеместного применения танков T-72 Сирия стала страной, где больше всего уничтожено этих машин. Тем не менее, около 300 танков стоит до сих пор на вооружении сирийского режима и если быть более точным в основном на вооружении республиканской гвардии и 4-й бронетанковой дивизии, чьи военнослужащие главным образом являются выходцами из общины алавитов. Чуть более ста машин имеются на вооружении различных повстанческих организаций. Все танки T-72A позднее были доведены до стандарта АВ, модернизация и оборудование их дополнительным комплектом динамической защиты «Контакт-1» были проведены в Сирии. Комплекты «Контакт-1» были закуплены в бывших республиках советских (возможно в Украине) и установлены армянскими подрядчиками.Модернизация не изменила обозначение танка в сирийской армии, где оно осталось T-82. В рамках соглашения с итальянской компанией Galileo Avionica (Selex ES с 2013 года) в 2003-2006 годы в 122 танка T-72 была интегрирована комплексная система управления огнем Turms-T (Tank Universal Reconfiguration Modular System-T), после чего они получили обозначение T-72-M1S. Эта система включает баллистический вычислитель, датчик ветра, прицел стрелка и панорамный прицел командира. Turms-T представляет собой экспортный вариант системы, стоящей на танке Ariete и колесных самоходных артиллерийских установках Centauro B1/AMS 120 итальянский армии. Эта система стоит также на борту чешского танка T-72M4. Большая часть T-72-M1S задействуется республиканской армией в окрестностях Дамаска. Некоторые танки T-72M1S были замечены, когда они изучали активность повстанцев в деревнях, например, в поселении Макадамиа в 2014 году. Танков T-72 было потеряно больше, чем танков T-55 и T-62 вместе взятых. Вышедшие из строя танки T-72 заменяются в армии сирийского режима танками T-55 и T-62, поскольку там имеются существенные запасы этой техники. К сожалению, танки T-72 не смогли продемонстрировать свой полный тактический потенциал. Хотя эти танки и являются ценным боевым средством, но их теряли в ситуациях, когда было бы достаточно T-55 или T-62. В основном потери происходили в результате нападения боевиков из засад, обстреливавших машины из современных РПГ, например РПГ-29 и M79 Оса. Из-за интенсивной эксплуатации многие танки T-72АВ лишались защиты по бортам и это приводило к снижению их боевых качеств. Действительно, крепежные гайки оказались слишком хрупкими и не выдерживали вес элементов динамической защиты. Элементы динамической защиты отваливались и по бортам образовывались неприкрытые «проплешины». Еще один выявленный недостаток этого танка - недостаточное напряжение бортовой сети, но, по всей видимости, экипажи решили эту проблему, используя генераторы и усилители гражданского назначения. Тем не менее, экипажи по большей части высказывают положительные отклики о своих машинах. Что касается ходовых качеств, то также положительно оценивается хорошая проходимость по строительному мусору – неотъемлемой части нынешних сирийских городов. Мощность двигателя считается достаточной. Броневая защита удовлетворяет пользователей, и не такое уж редкое явление, когда корпус танка T-72 (даже в варианте «Урал») выдерживает попадание РПГ.На данный момент группировка «Исламское государство» владеет 13 танками T-72 «Урал» и 6 танками T-72А, все полной боевой готовности. Кроме того, еще шесть танков Урал T-72 и T-72АВ были приняты в ряды ИГ после того, как к ней в 2014 году присоединился крупнейший оператор танков на стороне повстанцев батальон Liwa Dawood. В конце февраля 2016 года они были замечены в городе Дейр-эз-Зор. Они зачастую использовались следующим образом: тщательно маскировались, устанавливались в непосредственной близости от места атаки, предпочтительно ночью, затем использовались в поддержку штурмовым действиям пехоты или для изматывания противника. Они также использовались для подготовки артиллерийских обстрелов, поскольку автомат заряжания позволяет выпустить очередь из шести фугасных снарядов за одну минуту на дистанцию более 5000 метров. Еще один известный оператор, принадлежащий к Исламистскому фронту, группировка Джейш аль-Ислам. Третий по счету оператор - Сукур аш-Шам.С большей части танков T-72 снимались ручные 12,7-мм пулеметы НСВТ, поскольку командиры были весьма уязвимы при работе с ними и по этой причине эти пулеметы редко использовались. Но, тем не менее, надо же где-то было их применять, поэтому они снимались и устанавливались на пикапах 4х4 (они же тачанки в современном понимании).Модернизация и усовершенствования танка T-72 проводились с обеих сторон. С правительственной стороны были реализованы четыре доработки. Первая доработка состоит из нескольких металлических деталей, расположенных вокруг башни, и больших металлических листов по бортам шасси. Они «усилены» пустыми гильзами от 130-мм или 152-мм снарядов, наполненных бетоном. В некоторых случаях, мешки с песком также укладывались вокруг башни. Вторая модернизация включает установку решеток от РПГ вокруг корпуса и башни, что дает круговую защиту. Третья модернизация, самая успешная и самая эффективная, появилась в конце августа 2014 года вблизи города Адра. Танки с этим комплектом получили название T-72 «Adra». Компоненты этой модернизации были изготовлены и испытаны Республиканской гвардией, которая подтвердила свой статус элитного подразделения сирийских войск, преданных режиму. Этот комплект не может устанавливаться на башню варианта Т-72 «Урал», поскольку дополнительная защита мешает оптической визирной линии дальномера; в основном он устанавливался на вариант T-72M1. Она включает дополнительный броневой лист на бортовых экранах, а также передний лобовой лист и броневые листы вокруг башни. Комплект дополняется решетками от РПГ и металлическими цепями. Некоторые танки модификации Adra были отправлены сражаться в пригород Дамаска район Джобар.Новейшим компонентом, устанавливаемым на правительственные танки, стал инфракрасный глушитель. Получившая название «Mirage 1-1», эта система функционального поражения работает подобно системе Lire, установленной на машины AMX-10RCR и VBCL. Это устройство, появившееся в феврале 2016 года, было интегрировано на танки с целью повышения уровня защиты от противотанковых систем, в надежде, что оно будет эффективно наподобие станции оптико-электронного противодействия ТШУ-1-7, установленной на танки T-90. Но, устройство изготавливалось «на коленке» и поэтому есть сомнения в его работоспособности; впрочем, оно были замечено и на других танках T-72.С ноября 2015 года на территории Сирии были замечены и другие модели танка T-72, причем не известно, эксплуатируются они российскими подразделениями или силами Башара Асада. Тем не менее, эти машины прибыли одновременно с заявлением России, в котором заявлялось о ее поддержке правительственного режима. Это танки T-72Б обр.87 и обр.89. Танки T-72Б обр.87 стоят на вооружении 4-й бронетанковой дивизии. Они позволили получить преимущество правительственным войскам благодаря существенным доработкам в области защиты и системы управления огнем.