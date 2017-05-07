21:04 07 мая

Бомбардировщики Ту-160М2 берут Пентагон на прицел

Когда начнётся выпуск нового поколения стратегических бомбардировщиков Ту-160М2? Сколько их будет и чем они отличаются от нынешних «Белых лебедей»? Что за сверхдальняя и сверхточная ракета под шифром Х-БД разрабатывается для этих самолётов? Почему именно арктический регион станет важнейшим русским стратегическим плацдармом, над которым будет происходить развертывание новых поколений наших самолётов и ракет?




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Комментарии 6

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  1. APASUS Сегодня, 19:35
    Ох уж эти планы.Пока еще только начало и даже производства,а подготовки оборудования ,еще ого сколько
    APASUS
  2. капрал Сегодня, 19:36
    Кто заголовки выдумывает? Наверное,cцуko. кто-то из бывших шакалов-замполитов перекрасился под пoцpeoта.
    Бесит уже, как-будто передовицу "Правды" читаешь. am
    капрал
    1. Смог Сегодня, 20:00
      Цитата: капрал
      Бесит уже, как-будто передовицу "Правды" читаеш

      Да Правда правдивей была. Задолбали эти любители красного словца. Лишь бы ляпнуть, а там хоть потоп. am
      Смог
      1. ИмПерц Сегодня, 20:07
        Я не против бравурных лозунгов. Но чтобы хоть минимально соответствовали действительности. А то ещё только в планах, а уже за горло схватил...
        Взлетит, пройдёт госиспытания, будет принят на воогружения тогда можно и за горло взять soldier
        ИмПерц
        1. капрал Сегодня, 20:15
          Цитата: ИмПерц
          Но чтобы хоть минимально соответствовали действительности

          Вам удалось наиболее точно выразиться. hi
          И более сдержанно.
          капрал
  3. Смог Сегодня, 20:25
    А вот новости от "партнеров"[quote07.05.2017 - 18:53
    Секретный орбитальный самолет ВВС США вернулся на Землю после 700 дней в космосе
    Американский суборбитальный многоразовый самолет-разведчик X-37B Orbital Test Vehicle совершил успешную посадку на космодроме на мысе Канаверал в США после более чем 700 дней на орбите, сообщили в ВВС США, передает ТАСС.

    Источник: http://rusvesna.su/news/1494172395][/quote]
    Смог
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