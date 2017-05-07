Бомбардировщики Ту-160М2 берут Пентагон на прицел
Когда начнётся выпуск нового поколения стратегических бомбардировщиков Ту-160М2? Сколько их будет и чем они отличаются от нынешних «Белых лебедей»? Что за сверхдальняя и сверхточная ракета под шифром Х-БД разрабатывается для этих самолётов? Почему именно арктический регион станет важнейшим русским стратегическим плацдармом, над которым будет происходить развертывание новых поколений наших самолётов и ракет?
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти