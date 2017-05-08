Засекреченный космический аппарат США завершил 2-летнюю орбитальную миссию

X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней,

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4, который около 2-х лет находился в космосе с секретной миссией, приземлился на мысе Канаверал, передает РИА Новости сообщение ВВС США.говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВВС в «Твиттере».Ранее представитель Пентагона сообщал, что на базе X-37B OTV-4 планируется «провести эксперименты по программе создания ионного двигателя», а также исследовать изменение свойств материалов в космическом пространстве.Полный перечень задач американского челнока (мини-шаттла) не разглашается. Ряд экспертов считает, аппарат является прообразом «космического перехватчика» или «космического самолета-разведчика».Отмечается, что вернувшийся на землю OTV-4 стал четвертой орбитальной лабораторией, созданной в рамках проекта Х-37.