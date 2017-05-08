08:50 08 мая

Засекреченный космический аппарат США завершил 2-летнюю орбитальную миссию

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4, который около 2-х лет находился в космосе с секретной миссией, приземлился на мысе Канаверал, передает РИА Новости сообщение ВВС США.



X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней,
говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВВС в «Твиттере».


Ранее представитель Пентагона сообщал, что на базе X-37B OTV-4 планируется «провести эксперименты по программе создания ионного двигателя», а также исследовать изменение свойств материалов в космическом пространстве.



Полный перечень задач американского челнока (мини-шаттла) не разглашается. Ряд экспертов считает, аппарат является прообразом «космического перехватчика» или «космического самолета-разведчика».

Отмечается, что вернувшийся на землю OTV-4 стал четвертой орбитальной лабораторией, созданной в рамках проекта Х-37.


Использованы фотографии: https://twitter.com/usairforce
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Комментарии 19

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:14
    Засекреченный космический аппарат США завершил 2-летнюю орбитальную миссию
    Хороший вариант для барражирующего ядерного боеприпаса.Закинули на орбиту десяток.И висят там.Через пару лет ротация.Или запуск в момент обострения обстановки.Хотя.Договоры и тд.
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:20
      Странная штучка и нашим Кулибинам задачка ...Если два года в космосе баражирует , не спроста и засунуть в нее можно все что угодно и это настораживает , если их массово начнут запускать в космос!
      ОТДЕЛ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:33
        ОТДЕЛ hi
        Странная штучка и нашим Кулибинам задачка
        Приветствую коллега!
        С 500 как раз заточена и с такими игрушками справляться
        Наблюдатель2014
        Хотя.Договоры и тд.
        bully
        Наблюдатель2014
        1. Уэф Сегодня, 08:46
          Цитата: Наблюдатель2014
          С 500 как раз заточена и с такими игрушками справляться

          Сбить то можно, а самим такой построить слабо ? Сейчас скажут - "нам такой не нужен, у нас свой путь!", " мы "Буран" построили!" smile yes
          Уэф
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:50
            Уэф
            Сбить то можно, а самим такой построить слабо ? Сейчас скажут - "нам такой не нужен, у нас свой путь!", " мы "Буран" построили!" smile yes
            А,вы сразу за других не отвечайте.А теперь с одного раза отгадайте, что легче сбить .Этот аппарт.Или носитель на 1км глубины прущий к побережью с 100 мегатонной в кобальте бабахой?
            Наблюдатель2014
    2. Lycan Сегодня, 08:34
      Пора изобретать абордажных дроидов.
      Lycan
  2. Кент0001 Сегодня, 08:16
    А у нас подобного нет...по крайней мере пока.
    Кент0001
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Мини-шатл приземлился. Ну и что? У них и покруче сундуки летали, с людьми. Ионные двигатели - у нас тоже на испытаниях. И очень даже крутые. Долго летал? Незаметный сильно? Тоже мне, новость. wassat
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 08:28
      Цитата: Горный стрелок
      . Долго летал? Незаметный сильно? Тоже мне, новость. wassat

      И все таки очень интересно. wink
      Арон Заави
  4. рич Сегодня, 08:20
    X-37B Orbital Test Vehicle
    Boeing X-37 (также известный как X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) — орбитальная летающая лаборатория) — экспериментальный орбитальный самолёт, созданный для испытания будущих технологий. Этот беспилотный космический корабль многоразового использования является увеличенной на 20 % производной от X-40. Самолёт предназначен для функционирования на высотах от 200—750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать.


    наиболее правдоподобным предназначением этого аппарата является обкатка технологий для будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать чужие космические объекты и, если нужно, выводить их из строя кинетическим воздействием. И такое предназначение аппарата полностью соответствует документу «Национальная космическая политика США» 2006 года, провозглашающему право США частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство
    рич
    1. yuriy55 Сегодня, 08:43
      Цитата: рич
      ...наиболее правдоподобным предназначением этого аппарата является обкатка технологий для будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать чужие космические объекты и, если нужно, выводить их из строя кинетическим воздействием.

      Тут, вероятно более компетентные специалисты, чем в ВКС? lol Если бы американцы это делали, российские аппараты давно бы уже опустили его (случайно) где-нибудь во внутренних водах...Больше похоже на аппарат, где проводятся эксперименты, которые для человека утомительны, опасны или его присутствие не обязательно...
      yuriy55
  5. pan.70 Сегодня, 08:21
    Интересно, а наши не знали про такой челнок. Мы как всегда сидим и смотрим, а потом догоняем. Лишь бы поздно не было.
    pan.70
    1. avg-mgn Сегодня, 08:27
      О существовании на орбите - безусловно знали, а вот досконально о миссии - сомневаюсь.
      avg-mgn
    2. yuriy55 Сегодня, 08:33
      Цитата: pan.70
      Интересно, а наши не знали про такой челнок. Мы как всегда сидим и смотрим, а потом догоняем. Лишь бы поздно не было.

      Врать не надо...Не всегда такое было. А догонять надо. Ибо, когда создаётся что-то новое, что может реально принести угрозу, надо и догонять, и перегонять.
      Американцам - респект. Нечего на орбите людей держать, потом "командировочные" им выплачивать... lol
      1. Проект может включать такие исследования, которые нельзя проводить на МКС в присутствии "посторонних"...
      2. Как вам программа во выращиванию "злых" вирусов? А что? А вдруг?
      3. На всё хватает средств, а не хватит РФ и КНР дадут за бумажки... bully
      yuriy55
  6. nokki Сегодня, 08:27
    Плохое для нас известие. У нас и так малочисленная орбитальная группировка, а тут реально нарисовался космический перехватчик, готовый идти в серию. Есть ли у нас "противоядие"? Вопрос...
    nokki
    1. Вадим237 Сегодня, 08:40
      Противоядия у нас нет, системы ПРО в том числе и С 500 его не достанут - слишком высоко летает и этот аппарат в лёгкую могут переделать в космический бомбардировщик, носитель ядерных боеголовок.
      Вадим237
  7. soroKING Сегодня, 08:29
    Цитата: Кент0001
    А у нас подобного нет...по крайней мере пока.

    было... и давно
    soroKING
    1. donavi49 Сегодня, 08:35
      Нет. Спираль так и не полетела, то есть даже до уровня 10 года не дошла. Плюс она пилотируемая, плюс краткосрочная (то есть для Спирали нужна станция или запускать только когда уже война).

      Тут беспилотный, долгосрочный вариант.
      donavi49
    2. TIT Сегодня, 08:39
      Цитата: soroKING
      было... и давно

      у них рабочая лошадка, у нас красивый музейный экспонат ,

      без меренея пиписьками winked ,
      очень достойный аппарат, которому легко можно напридумывать задач как для народного хозяйства так и для обороны
      TIT
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