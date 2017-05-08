В Ельцин Центре сочли оскорбительными слова Михалкова о полученной музеем премии
Руководство Ельцин Центра посчитало заявление режиссера Никиты Михалкова о конкурсе «Европейский музей года» оскорблением и сравнило полученную премию с наградой американской киноакадемии «Оскар», передает РИА Новости .
Речь идет о недавно полученной музеем первого президента РФ Бориса Ельцина награде в рамках конкурса «Европейский музей года – 2017». Михалков, ранее заявлявший о разрушении национального самосознания в Ельцин Центре, сказал в воскресенье, что вручение музею европейской награды является лучшим подтверждением его слов. Режиссер сравнил достижение Центра с «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».
По мнению представителей музея, Михалков «позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе».
Музей также принес извинения своим европейским коллегам, «которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны».
Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра «разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно», поскольку предоставляет «необъективную оценку истории России». Вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала заявления Михалкова лживыми.
Речь идет о недавно полученной музеем первого президента РФ Бориса Ельцина награде в рамках конкурса «Европейский музей года – 2017». Михалков, ранее заявлявший о разрушении национального самосознания в Ельцин Центре, сказал в воскресенье, что вручение музею европейской награды является лучшим подтверждением его слов. Режиссер сравнил достижение Центра с «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».
По мнению представителей музея, Михалков «позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе».
Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновение с мировой историей и культурой. Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов – вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции,говорится в сообщении Центра.
Музей также принес извинения своим европейским коллегам, «которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны».
Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра «разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно», поскольку предоставляет «необъективную оценку истории России». Вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала заявления Михалкова лживыми.
Использованы фотографии: http://thr.ru
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