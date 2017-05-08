12:57 08 мая

В Ельцин Центре сочли оскорбительными слова Михалкова о полученной музеем премии

Руководство Ельцин Центра посчитало заявление режиссера Никиты Михалкова о конкурсе «Европейский музей года» оскорблением и сравнило полученную премию с наградой американской киноакадемии «Оскар», передает РИА Новости .



Речь идет о недавно полученной музеем первого президента РФ Бориса Ельцина награде в рамках конкурса «Европейский музей года – 2017». Михалков, ранее заявлявший о разрушении национального самосознания в Ельцин Центре, сказал в воскресенье, что вручение музею европейской награды является лучшим подтверждением его слов. Режиссер сравнил достижение Центра с «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».


По мнению представителей музея, Михалков «позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе».

Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновение с мировой историей и культурой. Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов – вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции,
говорится в сообщении Центра.

Музей также принес извинения своим европейским коллегам, «которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны».

Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра «разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно», поскольку предоставляет «необъективную оценку истории России». Вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала заявления Михалкова лживыми.

Использованы фотографии: http://thr.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. rrrd Сегодня, 09:15
    за такие заслуги ЕБ европа и на оскар раскошелится!
    rrrd
    1. Zibelew Сегодня, 09:19
      Музей профессионального алкаша оскорбили. В стране сотни достойных музеев есть, но их обошли по политическим мотивам.

      Zibelew
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:24
        В Ельцин Центре сочли оскорбительными слова Михалкова о полученной музеем премии

        А что ещё могут сказать в этой либеральной забегаловке? sad
        СРЦ П-15
        1. Тралл Сегодня, 09:39
          Цитата: СРЦ П-15
          что ещё могут сказать в этой либеральной забегаловке?

          А Вы правы smile
          Тралл
          1. Николай С. Сегодня, 09:44
            Вручение премии Ельцин-центру - такое же "событие" как "победа" на попсовом ЛГБТ-конкурсе "Евровидение".
            Сам Ельцин-центр, на мой взгляд - оскорбление нашего народа. Даже не оскорбление, а глум над нами.
            Николай С.
            1. To be or not to be Сегодня, 09:53
              Сам Ельцин-центр, на мой взгляд - оскорбление нашего народа. Даже не оскорбление, а глум над нами."
              """КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

              1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

              Статья 3

              1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный НАРОД. (!!!!!!!!!!!!!.а не чиновники всех мастей и олигархи)

              2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

              3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы."
              Нужен центр ПОЗОРА народу? Не может власть сама решить -пусть ставит на народный референдум
              To be or not to be
              1. Великанов Сегодня, 11:51
                У нашей сказочной власти народ неправильный. Вот и вся причина laughing
                Великанов
                1. mikh-korsakov Сегодня, 12:47
                  А Вы какую власть имеете в виду под чешским флагом?
                  mikh-korsakov
            2. ИванИванов Сегодня, 10:26
              Цитата: Николай С.
              Сам Ельцин-центр, на мой взгляд - оскорбление нашего народа. Даже не оскорбление, а глум над нами.

              Особенно на фоне драпируемого мавзолея
              ИванИванов
            3. mixei Сегодня, 10:57
              Полностью согласен! Ельцин центр закрыть ,все что с алкашом связано уничтожить ,здание отдать под дом пионеров(центр детского творчества), Наину посадить на социальную пенсия,лишить всего гособеспечения, у всего ельценского отродия забрать все наварованое и передать государству ....
              mixei
              1. Армата Сегодня, 12:29
                Цитата: mixei
                Ельцин центр закрыть ,все что с алкашом связано уничтожить ,здание отдать под дом пионеров(центр детского творчества)

                Дом детского творчества (дворец пионеров) у нас в разы лучше этого мавзолея из стекла. Реально Ельцин-центр как бельмо на глазу города (и почему этот алкаш родился именно в Свердловской облости). Несколько фактов связанных с ним. 1. Умалчивают о том, что кусок мрамора треснул в районе зада после того как установили данный памятник (тогда никакого центра рядом не было, Это здание стоили как гостиницу) На проект восстановления из, из разных источников, было потрачено от 15 до 22 млн. руб . 2. Данный памятник до открытия центра днём и ночью охранял батон ППС т.к. некие "недобросовестные" граждане писали на нём своё мнение о данной личности (было потрачено 3 000 000 руб. на очистку его от краски и покрытием специальным составом с которого краска легко смывается.
                3. Когда заходишь в данный музей, видишь кругом видео панорамы, фильмы и другова материала о том как крут был ЕБН. Экскурсоводы орут о его крутости. Если кто то пытается возразить начинают орать ещё громче просто заглушая неугодные вопросы и высказывания.
                4. Все более мене значимые сборища либерастов сейчас проводятся именно в нем (вот где самое подходящие место их всех накрыть скопом)
                5. В горе возрос поток интуристов, связывают именно с этим значимым строением.
                Я во многом не понимаю творчество Михалкова, да и бог ему судья, но в данном высказывании совершенно согласен с ним.
                Армата
            4. 13воин Сегодня, 11:12
              Михалков приятно удивил!))
              13воин
              1. Orionvit Сегодня, 12:25
                Михалков приятно удивил!))
                Особенно после таких своих "шедевров', как "Утомлённые солнцем", которые по своему антисоветскому содержанию, мало чем уступают "ельцин центру". А тут получается переобулся? Но лучше поздно, чем никогда.
                Orionvit
            5. бормотолог Сегодня, 12:27
              Цитата: Николай С.
              Сам Ельцин-центр, на мой взгляд - оскорбление нашего народа. Даже не оскорбление, а глум над нами.

              Только что смотрел по зомбоскопу передачу о женщинах - ветеранах ВОВ, участницах боевых операций, лётчицах, снайперов, медиков и даже есть женщина служившая в морской пехоте, Крым освобождала, ей тогда 16 лет было, она 2 года себе приписала, чтоб на фронт взяли. Так вот, к чему это я, передача прерывается рекламой, то прокладки покажут, то средство от поноса или импотенции . . .
              Срамота! Торгаши страной заправляют, нет у них совести. Разве это не глумление над людми?
              бормотолог
          2. фигвам Сегодня, 10:04
            Признать здание елцацентра ветхим и .....

            фигвам
            1. ИванИванов Сегодня, 10:29
              Перепрофилировать самое оно. А Ельцину, следуя демократическим традициям сша - музей-квартиру. Как говорится "это и охота и зверей убивать не надо"
              ИванИванов
              1. ava09 Сегодня, 10:42
                Цитата: ИванИванов
                А Ельцину, следуя демократическим традициям сша - музей-квартиру.

                Хватит уголка в рюмочной "Ельцин центр", может кто из его последователей - алкашей с утра вспомнит... А "демократические традиции сша", янки пускай у себя дома блюдут... Хотя, где он, их дом?
                ava09
                1. мордвин 3 Сегодня, 10:49
                  Интересно, а в центре выставлена пробкозакаточная машинка, с помощью которой Коржаков операции "Закат" проводил, разбавляя водку водичкой?
                  мордвин 3
            2. APASUS Сегодня, 11:05
              Цитата: фигвам
              Признать здание елцацентра ветхим и .....

              Зачем такое здание разрушать.Вполне можно сделать реабилитационный цент для детей,инвалидов,для солдат с посттравматическим синдромом ,больницу или просто ДОМ КУЛЬТУРЫ
              APASUS
          3. Комментарий был удален.
      2. pjastolov Сегодня, 09:37
        Ну так не эти люди (то есть создатели музеев) Союз развалили am
        pjastolov
      3. Владимир 38 Сегодня, 09:54
        Е-центр оскорбляет, тем что он есть. Прав Михалков.
        Владимир 38
      4. Siegen Сегодня, 10:34
        Музей профессионального алкаша


        Ельцин: Быть трезвым — такой стресс...

        Siegen
      5. Комментарий был удален.
      6. ЮБОРГ Сегодня, 11:24
        Музей не награждать, а взрывать надо и ровнять с землёй.
        ЮБОРГ
      7. alstr Сегодня, 12:14
        В том же Екатеренбурге (точнее рядом в В.Пышме) есть прекрасный музей с великолепной выставкой военной техники. Причем создан на деньги предприятия и с помощью воинских частей Свердловской области.
        И денег вгрохали в него много меньше, чем Ельцин центр. А толку больше. В Ельцин центр мне даже идти не хочется, в Пышминский музей я как приезжаю, то всегда захожу. Т.к. там интересно и постоянно новинки появляются.
        alstr
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:32
      Я Михалкова не очень, но это очень смелое заявление!
      награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».

      Как точно и жестко выразился ! Уверен ,что так же думают большинство населения России!
      ОТДЕЛ
      1. Ныробский Сегодня, 10:03
        Цитата: ОТДЕЛ
        Как точно и жестко выразился ! Уверен ,что так же думают большинство населения России!

        Жёстко, но не совсем исчерпывающе. Надо было добавить, что не только премия, но и само наличие "Ельцин-Центра" в качестве музея, оскорбительно для России и её народа. Это то же самое, что поставить памятник Иуде предавшему Христа в Кувуклии у гроба господня, где сходит благодатный огонь.
        Ныробский
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:23
          Цитата: Ныробский
          Жёстко, но не совсем исчерпывающе. Надо было добавить, что не только премия, но и само наличие "Ельцин-Центра" в качестве музея, оскорбительно для России и её народа. Это то же самое, что поставить памятник Иуде предавшему Христа в Кувуклии у гроба господня, где сходит благодатный огонь.

          Одно слово ЕБН..Ну вы поняли, кто русский! bully А я считаю , что этот центр даже очень вовремя построили и на чьи деньги (вернее идея ..) Потом в нем сделаем мемориал памяти всем погибшим и обманытам в 90-е ..Чтобы помнили и не повторилось!
          ОТДЕЛ
    3. Зяблицев Сегодня, 10:04
      А чего это еще никто не замутил петицию по закрытию этого гадюшника?? Я,лично, не имею активной гражданской позиции, по причине врожденной лени, но вот подписать уже готовую петицию, силы бы в себе нашел...Хотя это естественно абсолютна пустая затея! Впрочем у меня много товарищей служащих на Урале, в том числе в Екатеринбурге, и мнение у них такое - в целом наплевать на деятельность этого клозета - не до него, так сказать..!

      А нет, я ошибся - есть такая петиция, созданная Виталием Войтиковым , 17.05.2016 14:28, на сайте Петиций Президенту (http://петиция-президенту.рф/закрыть-ельцин-цент
      р-в-екатеренбурге),и за год, ее аж 2 тысячи с гаком граждан подписали - скорее всего Михалков и его родня... laughing Не у одного меня отсутствует активная гражданская позиция... laughing

      Так и живем...
      Зяблицев
      1. To be or not to be Сегодня, 12:20
        Брат о брате с видео ...
        Станислав Ельцин, троюродный брат Бориса Ельцина:
        «Какой стыд, что у меня такие родственники».
        http://www.ntv.ru/novosti/302879
        To be or not to be
    4. To be or not to be Сегодня, 10:05
      "..полученной музеем первого президента РФ Бориса Ельцина награде в рамках конкурса «Европейский музей года – 2017».
      Забугорные УШИ вылезли наружу!! laughing
      To be or not to be
    5. сибиралт Сегодня, 10:13
      Переделать этот музей в какой - ни будь дворец пионеров и не морочить людям голову. А Ельцина объявить позором России. Пусть у него будет памятник в Свердловске на постаменте в виде бутылки из-под водки с надписью "так, шта". Того и достаточно.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:09
        Цитата: сибиралт
        А Ельцина объявить позором России

        Думаю не стоит , просто пусть будет , такой как есть ! Хватит уже на костях плясать.. hi Это история наша , плохая или хорошая , но все же ИСТОРИЯ! Кто прав или виноват, пусть потомки разбираются ..А нам Россию нужно подымать из того , куды мы ее загнали Будет трудно и все же нужно!
        ОТДЕЛ
  2. Vincent Сегодня, 09:18
    Потрындели, покурил и разошлись...(с)
    А центр как работал так и работает. Да ещё и гранты огребает некислые. Через 5-10 лет вокруг этого центра демократическое государство образуется - "Ельция".
    Vincent
    1. rrrd Сегодня, 09:19
      настроение с утра поднял smile lol laughing
      rrrd
    2. Александр романов Сегодня, 09:28
      Цитата: Vincent
      Через 5-10 лет вокруг этого центра демократическое государство образуется - "Ельция".

      И будет оно обнесено 10 метровым забором ,с часовыми на вышках .
      Александр романов
      1. Siegen Сегодня, 10:39
        И сейчас стоит полицейский пост.
        После того, как памятник облили дерьмом.

        Siegen
        1. Армата Сегодня, 12:36
          Цитата: Siegen
          И сейчас стоит полицейский пост.

          Уже не стоит, сейчас его охраняют силами ЧОП, что при центре.
          Армата
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:18
    Михалков.Точнее, вся его команда(семья).Очень тонко чувствует политическую конъюктуру рынка России.Так сказать "политбизнес" и ничего личного. feel
    Наблюдатель2014
    1. Подрезчик Сегодня, 09:25
      Может он и прав? Почему бы не открыть Горбачев-музей? Заслуженно!
      Подрезчик
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:41
        Подрезчик
        Может он и прав? Почему бы не открыть Горбачев-музей? Заслуженно!
        Вы, знайте.Что у каждого взрослого человека.Наступает период в жизни.Который я охарактеризовал бы как ."Я от сюда! И больше нигде." Точка.
        Когда жизненные обстаятельства наваливаются цунами на тебя.А ты, не смотря ни на что стошь.Вопреки всему и вся.Вот тогда .Этот человек ,достоин называться ЧЕЛОВЕКОМ..
        Это моё сугубо личное мнение.А быть к примеру, комсоргом.А потоим махать жовто-блакытным .Это удел "vthpjcnb." Это сплошь и рядом.
        Наблюдатель2014
        1. Подрезчик Сегодня, 09:50
          Конечно нам легче рассуждать, чем управлять страной (нет такого опыта)! Но я НЕ помню "ЦУНАМИ", которая бы ЗАСТАВИЛА человека Горбачева РАЗВАЛИВАТЬ свою страну. Кстати это один из первых комсргов, ставших настоящими либерало-демократами! Не ТАК?????????
          Подрезчик
    2. мордвин 3 Сегодня, 09:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      Михалков.Точнее, вся его команда(семья).Очень тонко чувствует политическую конъюктуру рынка России.Так сказать "политбизнес" и ничего личного. feel

      Не ожидал такого от Мигалкина. К чему бы это? recourse
      мордвин 3
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:51
        мордвин 3 Н
        е ожидал такого от Мигалкина. К чему бы это?
        Потому что" В России ФСЁ плохо и ужасасно" Это ваш удел.А правду сказать, в лицо.Когда до дела доходит ,такие как я способны.
        Наблюдатель2014
        1. мордвин 3 Сегодня, 10:01
          Цитата: Наблюдатель2014
          .А правду сказать, в лицо.Когда до дела доходит ,такие как я способны.

          Ну и чего Вы там сказать способны?
          мордвин 3
    3. ИванИванов Сегодня, 10:33
      Цитата: Наблюдатель2014
      Михалков.Точнее, вся его команда(семья).

      Может и политбизнесмен и наснимал много фигни, но чтото вокруг полит бизнесменов больше не наблюдается. на последнее его заявление в совфеде матвиенко сухо ответила "мы вас услышали"..
      ИванИванов
  4. bgt157.5 Сегодня, 09:20
    Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра «разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно», поскольку предоставляет «необъективную оценку истории России».

    Михалков - жалкий приспособленец. Когда Пу уйдет на покой, запоёт о кровавом режиме.

    bgt157.5
    1. yuriy55 Сегодня, 09:39
      Прямо в точку. Молодец!!! good
      Так бы он и шагал по Москве "мохнатым шмелём", а тут ему все регалии навесили:от маршальских до императорских...
      yuriy55
    2. ИванИванов Сегодня, 10:37
      Цитата: ИванИванов
      Михалков - жалкий приспособленец. Когда Пу уйдет на покой, запоёт о кровавом режиме.


      Хм... интересно под кого он присопсабливается сейчас? власть и либералы единодушны по ебц. как недавно сказал меньшов о церемонии "ника": давно не встречал такой концентрации буржуазных либералов. на их капризы (райкин) власть им денех подбрасывает, ведет себя более чем бережно. Сокурова( "отпустите сенцова") помните? по его собственным словам, прессует мозг ВВП при любом удобном случае. Михалков, Меньшов, Бортко скорее исключения в той среде.
      ИванИванов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:13
        Цитата: ИванИванов
        Цитата: ИванИванов
        Михалков - жалкий приспособленец. Когда Пу уйдет на покой, запоёт о кровавом режиме.

        Хм... интересно под кого он присопсабливается сейчас? власть и либералы единодушны по ебц. как недавно сказал меньшов о церемонии "ника": давно не встречал такой концентрации буржуазных либералов. на их капризы (райкин) власть им денех подбрасывает, ведет себя более чем бережно. Сокурова( "отпустите сенцова") помните? по его собственным словам, прессует мозг ВВП при любом удобном случае. Михалков, Меньшов, Бортко скорее исключения в той среде.

        Хорошо высказались ! И добавить нечего.... hi
        ОТДЕЛ
  5. volodya Сегодня, 09:20
    Всё правильно Михалков сказал. Давно пора этот алкаш - центр закрыть!
    volodya
    1. pjastolov Сегодня, 09:40
      То что закрыть - это да. Но как чует направление ветра hi
      pjastolov
  6. Mavrikiy Сегодня, 09:21
    Режиссер сравнил достижение Центра с «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта»
    Лучше и не скажешь. Помня о противостоянии России и Запада, подготовке войны НАТО против нас, санкций и т.п., если тебя хвалит враг, то "все ты делаешь не так".
    Mavrikiy
  7. Гаврила Сегодня, 09:21
    жаль, что нет музея солженицына , он бы два Оскара получил !
    Гаврила
  8. Стройбат запаса Сегодня, 09:22
    В том-то и беда, что эта либерастическая язва спокойно существует и занимается фальсификацией истории. Причем при поддержке государства. Лишнее подтверждение колониальности нашей "политической илиты"
    Стройбат запаса
  9. Butters Сегодня, 09:25
    То есть нормально, когда Ельцин вручает Михалкову награды (http://docs.cntd.ru/document/901100825), а когда Ельцин-центру награды вручают, это уже "железный крест от Вермахта"
    Butters
    1. Сибирячка Сегодня, 09:37
      Да,нормально.Ельцин вручал награду от имени нашего государства и не за либеральную деятельность. Да, кстати сказать, на тот момент (конец 80х-90-е) много было "достато" из архивов, сказано такого, чего раньше и присниться не могло. Что-то из этого впечаталось в нашу реальность, что-то осело пеной. Проблема втом, что часть журналистов и деятелей искусства, оказывается только критиковать и оппозиционерить и могут (до сих пор); прошло время, мняется жизньи обсоятельства, а Невзоровы никак не могут продвинуться никуда, все те же слова,все те же обвинения,а они уже устарели. Ельцин-центр, я понимаю, аналогичное извержение 90-х. Извините, чему научились...
      Сибирячка
  10. Jovanni Сегодня, 09:26
    В Ельцин Центре сочли оскорбительными слова Михалкова о полученной музеем премии

    А для меня оскорбительно само существование этого "ельцинцентра"...
    Jovanni
  11. Million Сегодня, 09:27
    Михалков умеет держать нос по ветру!)))
    Хотелось бы посмотреть на этот центр воочию и помочиться на него,в дань традиции..
    Million
    1. yuriy55 Сегодня, 09:36
      Цитата: Million
      Хотелось бы посмотреть на этот центр воочию и помочиться на него,в дань традиции..

      Мне хочется, чтобы посещение ебн-центра приравнивалось к процедуре посвящения в лгбт-сообщество...
      yuriy55
      1. Avis Сегодня, 10:00
        Цитата: yuriy55

        Мне хочется, чтобы посещение ебн-центра приравнивалось к процедуре посвящения в лгбт-сообщество...

        ...и сделать невыездным из ЕКБ пожизненно.
        Avis
    2. pjastolov Сегодня, 09:44
      В дань традиции не получиться - там нет стойки шасси laughing
      pjastolov
      1. Avis Сегодня, 10:02
        Цитата: pjastolov
        В дань традиции не получиться - там нет стойки шасси laughing

        Недавно образовались два "неприкаянных" Ил-96, можно одну с них снять. Или все основные с обоих бортов, ибо желающих может оказаться слишком много. По одной стойке на угол, одну у центрального входа, другую — у служебного.
        Avis
  12. петька слесарь Сегодня, 09:30
    прав Михалков
    и неча либерастам из ебн-центра обижаться на правду - они давно обвешаны рыцарскими крестами в форме грантов и спонсорских денЕг из стран эуропы и п..достана

    и че тут еще и мадам ебн лезет? что еще может сказать шея, которая вертела головой борюсика про своего борюсика? кроме как одобрить его , борюсика,действия! а она - мать тереза- прямо ничего не знала, что ее доченька с зятем вытворяют.... да все семейство ебн и она в том числе , замазаны по самое не хочу
    слышали бы вы какие путевые направления ебн и его семейству уральцы выписывают ....
    вот и шел бы это ебн-центр с ебн-семейством и ебн-либерастами в этих направлениях....
    петька слесарь
    1. pjastolov Сегодня, 09:49
      Направление знаю, реально далеко в Перу
      pjastolov
  13. NKVD Сегодня, 09:38
    Абсолютно правильно высказался Михалков. За развал СССР, предательство армии в Чечне этого мерзавца следовало бы отправить на Колыму !!!! А тут ему целый центр открыли. Центр прославления предателя и изменника родине. В прочем чему удивляться. Этого мерзавца Солженицына наши власти поставили в школьной программе в один ряд с призаными мировыми классиками.
    NKVD
    1. skylare Сегодня, 09:51
      А Михалков своими последними фильмами чем-то принципиально от Солженицына отличается? Не думаю. Так обгадить нашу историю - это постараться нужно. Наравне с творчеством этого товарища только игра Company of Heroes 2, но её канадцы делали, им хоть как-то простительно.
      skylare
  14. Горный стрелок Сегодня, 09:43
    Михалков прав. У России великая и страшная история, но никак не унизительная - что Ежедневно пытаются доказать в этом самом Ельцин-центре. Среди знакомых моих детей уже есть такие, что считают США самой великой страной мира. А Россию, которая вырастила и выкормила их, считают злой мачехой. Работает вражеская пропаганда, работает.
    Горный стрелок
  15. brasist Сегодня, 09:50
    Сейчас премии уже ничего не стоят (в смысле за достоинство), одному недочеловеку за убийство стран нобелевку,другому вечно не просыхавшему музей,меченный тоже прославился у западенцев за продажность ...
    brasist
  16. Вальцманюга Сегодня, 09:52
    Сионюги сварганили идолище позорное , для оскорбления России и народа , этот "рейхстаг" ССионизма будет уничтожен , как рассадник вражеской идеологии .
    Вальцманюга
  17. sychiov Сегодня, 09:55
    Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра «разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно», поскольку предоставляет «необъективную оценку истории России».


    Правильно сказал Михалков, не сочтите кровожадным, но вдову с деятелями Ельцин центра я бы как Мусалини с женой за ноги подвесил, когда их словили итальянские партизаны.
    Столько горя народу и стране принесли за десять лет, а теперь сами себе, гады ищут оправдания, они прекрасно понимают что натворили, иначе бы не было ни какого Ельцин центра и не пытались нагло врать выгораживая себя, видимо допускают, что их могут привлечь к ответственности ещё при жизни.
    Так как только время и потомки через несколько поколений могут давать оценку деятельности Ельцина, а не современники его эпохи. Тем более подельники Ельцина в воровстве национального богатства природных и других ресурсов принадлежащих народу.
    sychiov
  18. Suharik.inline Сегодня, 09:56
    Я вот искренне не понимаю направленности данного здания:
    Музей.......понимаю,выставочный центр......понимаю,в музей как и в выставочный цент можно сходить узнать что то полезное.
    А вот в этом здании что? Это место где собираются люди у которых огромное желание пошипеть на Россию?
    Искренне не понимаю направленности данного здания, не понимаю людей, которые инициализировали его постройку.
    Тут была высказана мысль о том что данные деньги лучше бы потратили на музеи, я думаю в них нашлось бы что отреставрировать и подлатать.
    Suharik.inline
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:21
      Цитата: Suharik.inline
      Я вот искренне не понимаю направленности данного здания

      мультик посмотрит и все поймете
      Василенко Владимир
  19. Правдодел Сегодня, 09:58
    Присоединяюсь к Н.С. Михалкову: елкин-центр - рассадник предательства в России, разрушающий русский мир и растлевающий детские души.
    Данный клоповник либерастов нужно закрыть и забить огромными гвоздями с серебряными шляпками, чтобы трупная вонь оттуда не исходила.
    Правдодел
  20. jurijsv Сегодня, 10:06
    Прав Михалков.
    jurijsv
  21. славсерб Сегодня, 10:07
    Михалков прав на 100%. Власти еврейских олигархов настроили в РФ позорные памятники своей оккупации: Ельцин-центр, музей "толерастомании", дом Горбачева...награждают Горби и дают ему приют по приездам в Россию, которую он развалил и отдал на поругание. А убежище для ка Януковича, отдавшему Украину американцам и бандеровцам - это двойной позор! И Горбачев и Янукович заслужили высшую кару - смертную казнь за предательство своих народов - пусть они получат по заслугам... А Ельцин-центр и его "память" -откровенное издевательство над народами России.
    славсерб
    1. Farid05 Сегодня, 10:41
      Цитата: славсерб
      Власти еврейских олигархов

      я одного не могу понять, как может патриот гордящийся победой над нацизмом, быть самому нацистом?
      Farid05
    2. Kenneth Сегодня, 10:44
      Всех убью один останусь.
      Kenneth
  22. лысова Сегодня, 10:08
    Не стоит на Ельцина катить - ему досталось и он не предатель. Представте человека который,заправляет свинарником (Спасибо Володьке ,хоть начал - хотя и к нему есть предьявы и крутые. То что там твоится --------это заказ из вне . А теперь думайте - кому это выгодно.
    \
    лысова
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:19
      Цитата: лысова
      ему досталось и он не предатель

      а кто он, человек предавший страну, партию, народ?!!!!!
      Цитата: лысова
      представте человека который,заправляет свинарником

      простите а свинарником вы что назвали?!!!!!!!!!
      Василенко Владимир
    2. colonel Сегодня, 11:23
      Цитата: лысова
      заправляет свинарником

      Цитата: лысова
      Спасибо Володьке ,хоть начал - хотя и к нему есть предьявы и крутые

      Свинарник, это где? Володька, это кто? А ты сам, что за..., что бы предъявы кидать?
      colonel
  23. bsk_una Сегодня, 10:11
    "...Режиссер сравнил достижение Центра с «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта»... Спасибо за оценку!!! Молодец!!! Еще бы его снести без следа!
    bsk_una
  24. Sige Сегодня, 10:20
    Ельцин оскорбил и унизил гораздо больше людей чем Михалков.
    Sige
    1. Farid05 Сегодня, 10:39
      согласен полностью, но проблема лишь в том, что за него этот же народ под танки бросался... так что при всем моем к нему неуважении считаю что мы его заслужили.
      Farid05
      1. Толстоевский Сегодня, 11:05
        под танки не бросался, а падал по пьяни
        Толстоевский
  25. Alekseits Сегодня, 10:25
    Все правильно сказал, это музей алкашу развалившему страну. А сейчас музей продолжает тем же заниматься.
    Alekseits
  26. Шурале Сегодня, 10:33
    Пригласить Михалкова в Ельцин центр и спалить всех нахрен ... Вместе с премией.
    Шурале
  27. Чаронда Сегодня, 10:35
    Да само наличие в РФ Алкашцентра и памятника алкашу уже оскорбление для всех нормальных людей в РФ.
    Чаронда
  28. Farid05 Сегодня, 10:38
    мда.. люблю Михалкова, его творчество, отличный и неповторимы актер/режиссер, настоящий русский простой мужик. Хотя смущают некоторые факты, но ему простительно так как он не политик.
    Farid05
  29. 1536 Сегодня, 10:40
    Оскорбительным является то, что в старинном рабочем уральском городе создан музей человека, едва не угробившего страну и ее народ, человека, который вместе с партийной верхушкой ответственен за миллионы и миллионы жизней, положенных в годы так называемой "перестройки" и после нее в угоду кучке профессиональных жуликов. Вот это действительно пощечина всему нашему народу!
    1536
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:17
      Цитата: 1536
      едва не угробившего страну

      ну страну то он как раз угробил
      Василенко Владимир
  30. Kenneth Сегодня, 10:42
    Мне они оба противны.
    Kenneth
  31. Анатольевич Сегодня, 10:44
    Цитата: Владимир 38
    Е-центр оскорбляет, тем что он есть. Прав Михалков.

    Поклон Сергею Михалкову. Позор и презрение ебн-центру.
    Анатольевич
  32. tochila Сегодня, 10:59
    Либеральный гадюшник!Перепрофилировать однозначно!!!
    tochila
  33. garnik Сегодня, 11:03
    Существование ельцин -центра это оскорбление народа.Оно уйдет в небытие с уходом ВВП на покой.К сожалению более адекватного лидера на пост президента России на горизонте не наблюдается. В любом случае наличие ельцин -центр это недоразумение со временем будет исправлено.
    garnik
  34. Толстоевский Сегодня, 11:03
    если вдруг это капище загорится и выгорит дотла - будет всенародный праздник
    Толстоевский
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:15
      Цитата: Толстоевский
      это капище

      не оскорбляйте нашу историю историю, на Капищах наши предки молились СВОИМ БОГАМ, а здесь .... сплошные ПИ
      Василенко Владимир
  35. tank64rus Сегодня, 11:06
    Сказал правду. Это редкость сейчас. И разве можно эту либеральную сво ...чем то оскорбить.Бронзовую медаль для инородцев от третьего рейха надо добавить.
    tank64rus
  36. мичман Сегодня, 11:07
    Полностью поддерживаю Михалкова. Честь имею.
    мичман
  37. урман Сегодня, 11:13
    Вот не долюбливаю я Михалкова.
    Ну тут полностью с ним согласен!!!
    «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».
    точнее не не скажешь.
    урман
  38. Василенко Владимир Сегодня, 11:14
    этот центр нужно закрыть
    после просмотра мультфильма об истории России я был даже не возмущен а взбешен
    так перевернуть русскую истории, создать такой зомбо-фильм это надо постараться
    Василенко Владимир
  39. Antor Сегодня, 11:17
    Все ждал,когда Ельцин центр,который посвящен и носит имя преступного президента России,который вместе с Горбачевым развалил Союз Советских Социалистических Республик вопреки чаяниям его народов,которые до этого 80% высказались за его сохранение, наконец отметят благодарные заказчики из США и Европы,под каким бы соусом бы это не подавалось!! Суть от этого не меняется-дело государственного преступника,нарушившего конституцию СССР, расстрелявшего парламент из танковых орудий,первым позвонивший президенту США о том,что СССР больше нет, как последний иуда и предатель ввергнувший народы СССР в годину тяжелейших испытаний нищеты и вымирания 90 годов-живет и процветает благодаря тем,кто захватил и неслыханно обогатился на разграблении наших
    природных и человеческих ресурсов и которые в благодарность возвели этот Ельцин центр,который тем более греет бальзамом души наших недругов во всем мире. Это политика целенаправленного дальнейшего развала уже России, целью которой является и все это понимают и о чем не скрывая говорят на Западе- уничтожения нашего государства и его народов и в этом плане Ельцин центр уже не музей, а авангард восхваления государственного предательства и рассадник наступления этих глобалистских враждебных сил против России!!! Эти господа не стесняются извиняться за Михалкова перед своими европейскими коллегами,обложившими нас всевозможными санкциями,развязавшими бешеную пропагандистскую войну,порочащими нашу страну и ее народ различной брехней,фейковыми новостями, оскорбляющими нашего законно избранного президента и российскую власть,не скрывающими ненависти ко всему,что зовется русским или российским,стянувшими к нашим границам свои Натовские базы и ПРО США и мечтающими о первом,внезапном и все уничтожающим ядерном ударе по Земле России!!!! Истинные патриоты России воспринимают Ельцин центр как гадюшник,в котором со змеиным коварством подменяются истинные ценности нашего российского государства ,готовятся будущие предатели и изменники России.
    Соловьиные трели г.Ельциной о своем муже и его вкладе в дела России не выдерживают никакой критики,они просто напоминают легкое похмелье после пьяного угара правления алкаша,ее мужа. Да ее семья здорово выиграла ,не голодала,не страдала,не накладывала руки от отчаяния ,дочь живет в Австрии,эдакая патриотка России, сама Наина Ельцина на гособеспечении,так почему бы не поучить тех,кто до сих пор проклинает эпоху Ельцина и его самого,ведь все было замечательно,до сих пор оправиться не можем
    Antor
  40. yuriy55 Сегодня, 11:21
    Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновение с мировой историей и культурой.


    Эрмитаж...Третьяковская галерея...Русский музей...

    Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
    Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив,
    - А потом в нормальном свете представало в черном цвете
    То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
    Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
    Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
    Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
    И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

    Пора открыть настоящее фото этого здания:
    yuriy55
  41. KIBL Сегодня, 11:27
    С этим центром надо поступить как Хрущев с выставкой авангардистов,т.е. под бульдозер!
    KIBL
    1. svp67 Сегодня, 11:32
      Цитата: KIBL
      С этим центром надо поступить как Хрущев с выставкой авангардистов,т.е. под бульдозер!

      Эва Вы так легко с ним расправились, а то что на его строительство потрачены миллиарды, то что это очень современное здание, в котором просто надо сменить РУКОВОДСТВО и это обойдется дешевле
      svp67
  42. PValery53 Сегодня, 11:54
    С Н.Михалковым трудно не согласиться. Он прав по Е-центру. И его метафора про награду предателю от вермахта - острА и точнА.
    PValery53
  43. Вас Влад Сегодня, 12:45
    Севастополь
    Грозное крыло Великой Отечественной войны тяжело пронеслось над Севастополем – о героике тех лет написаны горы литературы. В газетах и журналах опубликованы мемуары сотен ветеранов, защищавших и освобождавших город. И все точки, казалось бы, расставлены. Но среди подобного рода публицистики нет воспоминаний тех, кто жил в то нелегкое время в осажденном городе или, как говорили в войну, «под немцем». О подпольщиках – да, есть материалы, и их немало. Но обычные, рядовые, неприметные в своей жизни севастопольцы – как они пережили оккупацию? Что видели они на разрушенных улицах, как ждали они освобождения, ютясь в задымленных развалинах? И, наконец, что они сами могут рассказать о наших врагах тех лет – о захватчиках в форме Вермахта? Севастополь на два года оказался под пятой фашистов.

    Время безжалостно. Покидают нас свидетели, которые могли во всех деталях описать ужас жизни «под немцем». Остаются те, кто в 42-ом, 43-ем и 44-ом были юнцами. Что ж – им слово. Своими воспоминаниями об оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны делится житель нашего города Анатолий Георгиевич Марсанов.

    – Рассказать об оккупации Севастополя? Расскажу. Правда, было мне тогда всего пять лет – что сам помню, а что и по рассказам родителей знаю. Жил я с матерью, отцом и бабушкой на окраине города, на улице Керченской. Маленький такой домишко, дворик – не разгуляешься. Уличные друзья, беготня по соседским садам, где мы тырили абрикосы, – вот и всё детство. Родители мои работали на «Мехстройзаводе», что на берегу Артиллерийской бухты, отец был шофером, мать – на строительстве военных объектов пропадала. А бабушка за мной приглядывала, чтобы я нигде не шкодил.

    Первые дни войны почти не помню. Единственно, что осталось в памяти: ночью 22 июня в небе появились парашюты. Светло стало, помню, весь город освещен, все бегут, радостные такие... Кричат: «Парашютисты! Парашютисты!» Думают, что по случаю возвращения кораблей в бухту (после военных учений.) свои же летчики прыгнули. Не знают, что это мины. А они как ахнули – одна в бухте, другая – ниже нас по улице, столько людей поубивало! (Улица, где жил с родителями Анатолий Георгиевич, была неподалеку от той самой ул. Подгорной, где упала и взорвалась донная мина, сброшенная немецкими самолетами.)
    Как немцы наступали на город, помню. Отец вырыл во дворе блиндаж, и советчиком ему в таком занятии служила мама. Мама тогда сама укрепобъекты строила и разбиралась, как лучше строить укрытие. И получился у нас классный блиндаж, как и полагается, с накатом, с несколькими выходами, чтоб не завалило. Потом он нам, ох, как пригодился...Помню, началась бомбежка, и к нам соседи прибежали, в блиндаже не протолкнуться. Где-то рядом грохнуло – всё затряслось, карбидки погасли, взрослые спичками чиркают. Пыли нанесло – не продохнуть. Улетел немец, вылезли все из блиндажа – а дома нашего и нет! Исчез дом, одни развалины вокруг воронки. «Мама! – закричал я. – Где же мы теперь жить будем?», – и тут же голоса лишился. До сих пор заикаюсь после той проклятой ночи...
    ...Помню, город огнем занялся, люди друг друга водой обливали – так жарко было. Посмотришь на центральный холм – везде костры, костры... Так весь город и сгорел.
    Еще помню немецкие «зажигалки». Маленькие такие – воткнется в землю и не взрывается, а из хвоста – искры вроде фейерверка. Все заливали зажигалку водой и пацанов отталкивали – им-то интересно...
    А еще помню, как мать ушла рыть противотанковые рвы, а мы с бабушкой одни остались. Налетел немец, а я во дворе. И только бабушка оттолкнула меня, так прямо на то место, где я стоял, бомба упала. Попала она в выгребную яму, и все вверх полетело...
    [media=http://reenactors-krim.info/threads/sevast
    opol-avgust-1942-maj-1944.560/]Color by Klimbim
    Вас Влад
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