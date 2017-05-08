В Ельцин Центре сочли оскорбительными слова Михалкова о полученной музеем премии

Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновение с мировой историей и культурой. Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов – вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции,

Руководство Ельцин Центра посчитало заявление режиссера Никиты Михалкова о конкурсе «Европейский музей года» оскорблением и сравнило полученную премию с наградой американской киноакадемии «Оскар», передает РИА Новости Речь идет о недавно полученной музеем первого президента РФ Бориса Ельцина награде в рамках конкурса «Европейский музей года – 2017». Михалков, ранее заявлявший о разрушении национального самосознания в Ельцин Центре, сказал в воскресенье, что вручение музею европейской награды является лучшим подтверждением его слов. Режиссер сравнил достижение Центра с «награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».По мнению представителей музея, Михалков «позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе».говорится в сообщении Центра.Музей также принес извинения своим европейским коллегам, «которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны».Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра «разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно», поскольку предоставляет «необъективную оценку истории России». Вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала заявления Михалкова лживыми.