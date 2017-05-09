06:18 09 мая

9 мая. Праздник Великой Победы

Сегодня наша страна отмечает один из главных государственных праздников- День Победы в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией и союзными ей профашистскими силами. Отмечается этот праздник, что не может не вызывать позитивных эмоций, не только в Российской Федерации. В последние дни буквально по всему миру – от Вашингтона до Ханоя прошли шествия в рамках акции «Бессмертный полк», превратившейся из скромной инициативе неравнодушных людей в по-настоящему масштабное движение, объединяющее людей в десятках странах планеты. Это движение миллионов граждан, семьи которых коснулась самая кровопролитная война в истории человечества.
Подготовка к акции «Бессмертный полк» в Азербайджане (фото сайта «Бессмертный полк» ):
9 мая. Праздник Великой Победы


«Бессмертный полк» в Лиссабоне:



«Бессмертный полк» в Риме:


Бессмертный полк в Вашингтоне:


День Победы сегодня – это ещё и посыл от наших предков на фактическое единение народов, для которых фашизм и нацизм – зло антицивилизационного характера.

Несмотря на масштабные акции в память о Великой Победе, нельзя не заметить и тенденции в рядах тех, кто всеми силами пытается облить эту память грязью. Речь о многочисленных фальсификаторах истории и так называемых «либеральных несогласных», для которых сам факт обгаживания дня настоящего народного единства, народной воли и памяти – есть нечто греющее души. Хотя в данном случае больше подошло бы слово «душонки» по той простой причине, что попытки принизить роль советского народа в победе над нацизмом и освобождении Европы от человеконенавистнической идеологии, выдаёт в таких людях семя, которое та идеология в своё время заронила. Семя дожило до наших времён, и, как показывает, практика дало определённые всходы и даже плоды.

А это, на секундочку, материал от 2015 года, активно тогда раскручиваемый украинскими СМИ. Акция «Чтобы помнили», в которой известные люди весьма своеобразно рассказывали об истории войны, не вспоминая ни Великой Победы, ни беспримерного подвига советских воинов. Понимаем, что у многих наших читателей появление этого лица на экране в такой день вызовет негативные эмоции. Но всё же стоит пересмотреть ещё раз, чтобы понять, как те, кто в своё время активно поддержал нацистов, сегодня спонсируют новые проекты, подтягивая в них «Макаревичей» и раскручивая деструктивную идею о том, что якобы между СССР и гитлеровской Германией можно ставить знак тождества.



Такие люди были всегда. Однако в прошлые годы эти индивиды, готовые выставлять себя борцами за "историческую правду", голоса не подавали. А вот теперь - при "кровавом режиме и гонениях на свободу слова" - у них прорезался голос. При этом отрадно то, что десятки миллионов россиян уже поняли цену такого рода заявлениям. Да и сами "заявители", несмотря на их художественный талант, уже ничего иного, кроме чувства пренебрежения, не вызывают.

9 мая - один из самых любимых праздников. Это день, когда практически во всех городах России проходят торжественные мероприятия в память о Великой Победе. В крупных городах страны, включая в первую очередь города-герои и города воинской славы, организованы военные парады в честь праздничной даты разгрома гитлеровской Германии. В этом году по главной площади страны впервые пройдёт военная техника в так называемом арктическом камуфляже.




Это своеобразный сигнал о том, что Россия по-настоящему и всерьёз вернулась в Арктический регион для защиты своих национальных интересов.

К 72-й годовщине Победы министерство обороны приурочило серию публикаций под заголовком "Наша победа в объективе". Подборка фотоматериалов рассказывает о самой страшной войне в истории и сообщает о важных её этапах. Вот несколько исторических фото, в которых есть и героизм, и великая душевная боль, и настоящая радость:






Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот беспримерный подвиг, который был совершён на фронте и в тылу, и который привёл к Победе над врагом, силу которого сложно недооценивать. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла. Вы отстояли страну, прошагав через такие невзгоды, которые нам – современным поколениям – представляются по-настоящему непреодолимыми.

С праздником! С Днём Победы!

Использованы фотографии: http://camera.mil.ru, @Bochkarev_B, http://moypolk.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Butters Сегодня, 05:18
    Поздравляю всех с Праздником Великой Победы!
    Butters
    1. рич Сегодня, 05:37
      с Праздником Великой Победы!
      рич
      1. vovanpain Сегодня, 06:08
        Уважаемые наши деды и прадеды победители.Все кто приближал этот день,делал все,что бы мы сейчас жили,отдавая самое прекрасное- жизнь.Мы ваши дети,внуки,правнуки,мы помним,СПАСИБО ВАМ за нашу жизнь,низкий поклон вам.И с Праздником Великой Победы!Всем кто не дожил,до этого светлого дня-Вечная Память!
        vovanpain
  2. Дюк Сегодня, 05:19
    Вечная память всем, кто погиб ради нашей жизни!

    Дюк
    1. igordok Сегодня, 06:17
      Праздник Победы в 1965г.
      Как много еще участников войны.
      igordok
  3. Spartanez300 Сегодня, 05:19
    От всей души поздравляю Вас с Днем Победы !!! Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма ! Пусть ниодно поколение не узнает ужасов войны ! С Днем Победы Ура Ура Ура !!!
    Spartanez300
  4. Мар.Тира Сегодня, 05:22
    С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД,ПОКА МЫ ЖИВЫ,ПОКА МЫ ПОМНИМ,НИ КОМУ НЕ УДАСТЬСЯ ИЗВРАТИТЬ ПОДВИГ НАШИХ ДЕДОВ, УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  5. Михаил55 Сегодня, 05:33
    Всех с Праздником!!!! Идет снег, но гордое чувство...скоро пойдем в рядах "Бессмертного полка"!!! Очень рад, что этот день стал самым радостным и торжественным в году. Это был и будет самым Великим Праздником не только у нас, но и во всем мире!
    Михаил55
  6. Masya Masya Сегодня, 05:40
    Мы все войны шальные дети
    И генерал и рядовой
    Опять весна на белом свете
    Опять весна на белом свете
    Опять весна на белом свете
    Бери шинель пошли домой
    Бери шинель пошли домой...
    С Праздником! Великой ПОБЕДЫ!!!

    Мирного неба всем нам! love
    Masya Masya
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:02
      с Днём Победы всех !ну,и за Деда..(справа в шлеме) drinks
      андрей юрьевич
  7. ВадимЖивов Сегодня, 05:43
    С Праздником 9 Мая !!! С Днем Победы!!! И спасибо нашим дедам !!! hi
    ВадимЖивов
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 05:46
    Праздник День Победы - великий праздник для русских людей!!! Заслуга ВСЕХ кто воевал, защищал, работал, страдал!
    И ни кому не отнять его у нас!
    a.s.zzz888
  9. Арон Заави Сегодня, 05:48
    Всех с Великим праздником!

    С Днем Победы ! Да будет благословенна память всех отдавших жизнь и здоровье за Победу над нацизмом!
    Арон Заави
  10. Комментарий был удален.
  11. инженерный Сегодня, 05:53
    Поздравляем с Днем победы ветеранов, всех, кто участвовал в боевых действиях и всех людей, которым дороги мир и благополучие! Желаю Всем крепкого железного здоровья, бодрости духа, чуткости души и уважения окружающих!
    инженерный
  12. bionik Сегодня, 05:58
    С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!УРА!!!
    bionik
  13. Рабинович Сегодня, 06:08
    Ура!!! С 9 мая!!
    Рабинович
  14. капрал Сегодня, 06:12
    Всех с праздником!!!

    А вспомним как из пол Сталинграда
    Народ наш гнал коричневого гада,
    В Берлине с блеском мы окончили атаку,
    И написали на рейхстаге: @...вам в cpaку.....
    капрал
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