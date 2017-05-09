9 мая. Праздник Великой Победы
Сегодня наша страна отмечает один из главных государственных праздников- День Победы в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией и союзными ей профашистскими силами. Отмечается этот праздник, что не может не вызывать позитивных эмоций, не только в Российской Федерации. В последние дни буквально по всему миру – от Вашингтона до Ханоя прошли шествия в рамках акции «Бессмертный полк», превратившейся из скромной инициативе неравнодушных людей в по-настоящему масштабное движение, объединяющее людей в десятках странах планеты. Это движение миллионов граждан, семьи которых коснулась самая кровопролитная война в истории человечества.
Подготовка к акции «Бессмертный полк» в Азербайджане (фото сайта «Бессмертный полк» ):
«Бессмертный полк» в Лиссабоне:
«Бессмертный полк» в Риме:
Бессмертный полк в Вашингтоне:
День Победы сегодня – это ещё и посыл от наших предков на фактическое единение народов, для которых фашизм и нацизм – зло антицивилизационного характера.
Несмотря на масштабные акции в память о Великой Победе, нельзя не заметить и тенденции в рядах тех, кто всеми силами пытается облить эту память грязью. Речь о многочисленных фальсификаторах истории и так называемых «либеральных несогласных», для которых сам факт обгаживания дня настоящего народного единства, народной воли и памяти – есть нечто греющее души. Хотя в данном случае больше подошло бы слово «душонки» по той простой причине, что попытки принизить роль советского народа в победе над нацизмом и освобождении Европы от человеконенавистнической идеологии, выдаёт в таких людях семя, которое та идеология в своё время заронила. Семя дожило до наших времён, и, как показывает, практика дало определённые всходы и даже плоды.
А это, на секундочку, материал от 2015 года, активно тогда раскручиваемый украинскими СМИ. Акция «Чтобы помнили», в которой известные люди весьма своеобразно рассказывали об истории войны, не вспоминая ни Великой Победы, ни беспримерного подвига советских воинов. Понимаем, что у многих наших читателей появление этого лица на экране в такой день вызовет негативные эмоции. Но всё же стоит пересмотреть ещё раз, чтобы понять, как те, кто в своё время активно поддержал нацистов, сегодня спонсируют новые проекты, подтягивая в них «Макаревичей» и раскручивая деструктивную идею о том, что якобы между СССР и гитлеровской Германией можно ставить знак тождества.
Такие люди были всегда. Однако в прошлые годы эти индивиды, готовые выставлять себя борцами за "историческую правду", голоса не подавали. А вот теперь - при "кровавом режиме и гонениях на свободу слова" - у них прорезался голос. При этом отрадно то, что десятки миллионов россиян уже поняли цену такого рода заявлениям. Да и сами "заявители", несмотря на их художественный талант, уже ничего иного, кроме чувства пренебрежения, не вызывают.
9 мая - один из самых любимых праздников. Это день, когда практически во всех городах России проходят торжественные мероприятия в память о Великой Победе. В крупных городах страны, включая в первую очередь города-герои и города воинской славы, организованы военные парады в честь праздничной даты разгрома гитлеровской Германии. В этом году по главной площади страны впервые пройдёт военная техника в так называемом арктическом камуфляже.
Это своеобразный сигнал о том, что Россия по-настоящему и всерьёз вернулась в Арктический регион для защиты своих национальных интересов.
К 72-й годовщине Победы министерство обороны приурочило серию публикаций под заголовком "Наша победа в объективе". Подборка фотоматериалов рассказывает о самой страшной войне в истории и сообщает о важных её этапах. Вот несколько исторических фото, в которых есть и героизм, и великая душевная боль, и настоящая радость:
Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот беспримерный подвиг, который был совершён на фронте и в тылу, и который привёл к Победе над врагом, силу которого сложно недооценивать. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла. Вы отстояли страну, прошагав через такие невзгоды, которые нам – современным поколениям – представляются по-настоящему непреодолимыми.
С праздником! С Днём Победы!
Подготовка к акции «Бессмертный полк» в Азербайджане (фото сайта «Бессмертный полк» ):
«Бессмертный полк» в Лиссабоне:
«Бессмертный полк» в Риме:
Бессмертный полк в Вашингтоне:
День Победы сегодня – это ещё и посыл от наших предков на фактическое единение народов, для которых фашизм и нацизм – зло антицивилизационного характера.
Несмотря на масштабные акции в память о Великой Победе, нельзя не заметить и тенденции в рядах тех, кто всеми силами пытается облить эту память грязью. Речь о многочисленных фальсификаторах истории и так называемых «либеральных несогласных», для которых сам факт обгаживания дня настоящего народного единства, народной воли и памяти – есть нечто греющее души. Хотя в данном случае больше подошло бы слово «душонки» по той простой причине, что попытки принизить роль советского народа в победе над нацизмом и освобождении Европы от человеконенавистнической идеологии, выдаёт в таких людях семя, которое та идеология в своё время заронила. Семя дожило до наших времён, и, как показывает, практика дало определённые всходы и даже плоды.
А это, на секундочку, материал от 2015 года, активно тогда раскручиваемый украинскими СМИ. Акция «Чтобы помнили», в которой известные люди весьма своеобразно рассказывали об истории войны, не вспоминая ни Великой Победы, ни беспримерного подвига советских воинов. Понимаем, что у многих наших читателей появление этого лица на экране в такой день вызовет негативные эмоции. Но всё же стоит пересмотреть ещё раз, чтобы понять, как те, кто в своё время активно поддержал нацистов, сегодня спонсируют новые проекты, подтягивая в них «Макаревичей» и раскручивая деструктивную идею о том, что якобы между СССР и гитлеровской Германией можно ставить знак тождества.
Такие люди были всегда. Однако в прошлые годы эти индивиды, готовые выставлять себя борцами за "историческую правду", голоса не подавали. А вот теперь - при "кровавом режиме и гонениях на свободу слова" - у них прорезался голос. При этом отрадно то, что десятки миллионов россиян уже поняли цену такого рода заявлениям. Да и сами "заявители", несмотря на их художественный талант, уже ничего иного, кроме чувства пренебрежения, не вызывают.
9 мая - один из самых любимых праздников. Это день, когда практически во всех городах России проходят торжественные мероприятия в память о Великой Победе. В крупных городах страны, включая в первую очередь города-герои и города воинской славы, организованы военные парады в честь праздничной даты разгрома гитлеровской Германии. В этом году по главной площади страны впервые пройдёт военная техника в так называемом арктическом камуфляже.
Это своеобразный сигнал о том, что Россия по-настоящему и всерьёз вернулась в Арктический регион для защиты своих национальных интересов.
К 72-й годовщине Победы министерство обороны приурочило серию публикаций под заголовком "Наша победа в объективе". Подборка фотоматериалов рассказывает о самой страшной войне в истории и сообщает о важных её этапах. Вот несколько исторических фото, в которых есть и героизм, и великая душевная боль, и настоящая радость:
Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот беспримерный подвиг, который был совершён на фронте и в тылу, и который привёл к Победе над врагом, силу которого сложно недооценивать. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла. Вы отстояли страну, прошагав через такие невзгоды, которые нам – современным поколениям – представляются по-настоящему непреодолимыми.
С праздником! С Днём Победы!
Использованы фотографии: http://camera.mil.ru, @Bochkarev_B, http://moypolk.ru/
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