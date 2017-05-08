Американское командование подтвердило уничтожение главаря ИГ в Афганистане
Главарь группировки ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане был ликвидирован 27 апреля в ходе операции, проведенный американскими и афганскими военнослужащими, передает РИА Новости сообщение командующего войсками США в республике Джона Николсона.
Ранее о ликвидации Хасиба заявлял президент Афганистана Ашраф Гани.
Афганские военные считают Хасиба причастным к организации множества террористических атак в стране. Сообщается, что именно «он распорядился атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медработников».
Предполагается, что гибель Хасиба заметно ослабит позиции ИГ в Афганистане.
Напомним, операция по уничтожению главаря исламистов прошла 27 апреля. В ней были задействованы 50 солдат армии США и 40 афганских спецназовцев. С воздуха военнослужащих поддерживала американская авиация. В ходе операции под «дружественный огонь» попали два американских бойца. Оба от полученных ран скончались.
Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГ,сказал Николсон агентству «Рейтер».
Ранее о ликвидации Хасиба заявлял президент Афганистана Ашраф Гани.
Афганские военные считают Хасиба причастным к организации множества террористических атак в стране. Сообщается, что именно «он распорядился атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медработников».
Предполагается, что гибель Хасиба заметно ослабит позиции ИГ в Афганистане.
Напомним, операция по уничтожению главаря исламистов прошла 27 апреля. В ней были задействованы 50 солдат армии США и 40 афганских спецназовцев. С воздуха военнослужащих поддерживала американская авиация. В ходе операции под «дружественный огонь» попали два американских бойца. Оба от полученных ран скончались.
Использованы фотографии: http://heavy.com
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