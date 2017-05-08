12:50 08 мая

Американское командование подтвердило уничтожение главаря ИГ в Афганистане

Главарь группировки ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане был ликвидирован 27 апреля в ходе операции, проведенный американскими и афганскими военнослужащими, передает РИА Новости сообщение командующего войсками США в республике Джона Николсона.

Американское командование подтвердило уничтожение главаря ИГ в Афганистане


Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГ,
сказал Николсон агентству «Рейтер».


Ранее о ликвидации Хасиба заявлял президент Афганистана Ашраф Гани.

Афганские военные считают Хасиба причастным к организации множества террористических атак в стране. Сообщается, что именно «он распорядился атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медработников».

Предполагается, что гибель Хасиба заметно ослабит позиции ИГ в Афганистане.

Напомним, операция по уничтожению главаря исламистов прошла 27 апреля. В ней были задействованы 50 солдат армии США и 40 афганских спецназовцев. С воздуха военнослужащих поддерживала американская авиация. В ходе операции под «дружественный огонь» попали два американских бойца. Оба от полученных ран скончались.

Использованы фотографии: http://heavy.com
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Комментарии 3

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  1. Холуай Сегодня, 12:40
    Эх и морда...
    Холуай
    1. Комментарий был удален.
      1. ВадимЖивов Сегодня, 12:49
        Они сначала нужен потом нет. Или опять с авианосца топить будут? negative
        ВадимЖивов
    2. matak4b Сегодня, 12:46
      все успехи США в войне с ИГИЛ не помешают форумовской братве искренне верить, что американцы поддерживают ИГИЛ. Если факты не соответствуют стройной теории заговора форумчан, тем хуже для фактов.
      matak4b
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