Эрдоган и Путин спланировали удар по США

Правда ли, что Эрдоган приказал стрелять в американский спецназ? Правда ли, что Трампа выдавили из Сирии? Правда ли, что США втягивают Европу в большую войну с Россией? Правда ли, что русские военные самолёты уже над Аляской? На зрителей ежедневно обрушиваются тонны комментариев, но эксперты часто говорят совсем не о том. О чём же молчат эксперты?