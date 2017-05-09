14:30 09 мая

Эрдоган и Путин спланировали удар по США

Правда ли, что Эрдоган приказал стрелять в американский спецназ? Правда ли, что Трампа выдавили из Сирии? Правда ли, что США втягивают Европу в большую войну с Россией? Правда ли, что русские военные самолёты уже над Аляской? На зрителей ежедневно обрушиваются тонны комментариев, но эксперты часто говорят совсем не о том. О чём же молчат эксперты?




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Комментарии 1

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:20
    Правда-ли? Однако -как и всегда.Патрулирование возобновилось.Увеличивается помалу. Остальное-блаж.Наводят панику на обывателей бюргерообразных.
    ВЕРЕСК
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