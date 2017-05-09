Тяжелый танк ИС-2 – победитель «Пантер» и «Тигров»

Групповой снимок красноармейцев на тяжелом танке ИС-2 на улице взятого Берлина, фото: waralbum.ru

Советский тяжелый танк ИС-2 на опушке леса, фото: cefius.blogspot.com

Маршевая колонна тяжелых танков ИС-2 1-го Украинского фронта на подступах к Берлину. У обочины дороги стоит автомобиль Willys MB, фото: waralbum.ru

Танки ИС-2 с десантом на борту в атаке

Источники информации:

http://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201704230814-745n.htm

https://life.ru/t/армия/986967/ubiitsa_tighrov_i_pantier_kak_is-2_nokautiroval_bronietiekhniku_rieikha

https://worldoftanks.ru/ru/news/history/heavy_guardian_hammer

Материалы из открытых источников

Тяжелый танк ИС-2 стал одним из символов победы в Великой Отечественной войне. На полях сражений он массово появился в 1944 году, став самым мощным и наиболее тяжелобронированным серийным танком союзников периода Второй мировой войны, одним из сильнейших танков в мире. Хорошее бронирование и мощное 122-мм орудие позволяли данной машине решать на поле боя различные боевые задачи. Тяжелые танки ИС-2 не боялись встреч с хорошо бронированными немецкими «Пантерами» и «Тиграми», а также очень уверенно чувствовали себя при штурме городов и укрепленных позиций противника, чему способствовали мощные 122-мм фугасные снаряды.Также не стоит забывать о том, что ИС-2 (расшифровывается как Иосиф Сталин, «2» – соответствует второй модели танка этого семейства) был уникальной боевой машиной. Это едва ли не единственный советский танк, который был построен с нуля в годы Второй мировой войны, а не являлся развитием еще довоенных разработок. Танк ИС был абсолютно новой боевой машиной, которая не имела ничего общего с тяжелыми танками КВ за исключением ряда деталей подвески и торсионных валов. Всего с конца 1943 по 1945 год советская промышленность сумела выпустить 3395 тяжелых танков ИС-2.О разработке нового тяжелого танка начали задумываться еще весной 1942 года. К началу 1942 года тяжелый танк КВ-1 по ряду причин перестал устраивать военных. Именно тогда на полях сражений появились модернизированные PzKpfw IV и самоходные установки StuG III с усиленным бронированием и более совершенными орудиями. 76-мм пушек КВ-1 и Т-34 было недостаточно для уверенного поражения новой бронетехники вермахта, а после появления на полях сражений танков «Пантера» и «Тигр I» потребность Красной Армии в новых более совершенных танках стала еще более явной.Проект создания нового тяжелого танка курировал Жозеф Котин, являвшийся одним из опытнейших советских конструкторов в области танкостроения. Ранее он уже получил огромный опыт в проектировании тяжелых танков, будучи отцом семейства танков КВ (Клим Ворошилов). КВ стал первым серийным тяжелым танком в мире с противоснарядным бронированием. Но у машины были свои недостатки, к которым относили невысокую надежность и тяжелые условия работы экипажа. Непосредственно работами по созданию танков ИС-2 руководил Николай Шашмурин, которого Котин очень хорошо знал еще с 1930-х годов по совместной работе на Кировском заводе в Ленинграде.Первоначально военные рассчитывали на боевую машину массой в 30 тонн с новым 85-мм орудием. Таким образом, должна была реализоваться попытка создания универсального танка, который отличался бы и хорошей подвижностью на поле боя, и хорошей живучестью. Так на свет появился танк КВ-13, однако на испытаниях данный танк провалился, его ходовая была ненадежной, также необходимо было введение более просторной трехместной башни.Осенью 1942 года в руки советских военных и конструкторов попал новейший немецкий тяжелый танк «Тигр». Машина была практически целой и была захвачена советскими войсками под Ленинградом в сентябре 1942 года, но немцы успели демонтировать с танка часть оборудования. Позднее в январе 1943 года также под Ленинградом в руки советских солдат попал практически неповрежденный танк, с которого немцы не только не сняли/уничтожили приборы/прицелы/орудие, но и оставили вместе с танком технический паспорт. Появление информации о новых немецких тяжелых танках и их захват в качестве трофеев ускорил работы по созданию советских тяжелых боевых машин. Также данные работы подстегивала встреча красноармейцев с новыми образцами полевой фортификации противника. К примеру, к ним относились массово производимые в Германии бронированные пулеметные гнезда типа «Краб». Бронеколпак такого пулеметного гнезда полностью изготавливался из броневой стали и утапливался в специально вырытый заранее котлован.Принимая все это во внимание, советским войскам нужен был тяжелый танк, вооруженный пушкой, которая позволяла бы поражать даже самые хорошо защищенные цели. Проведенные полигонные обстрелы захваченных «Тигров» показывали, что необходимо повышать калибр орудий. Правда, использование более мощных пушек неизбежно вело к росту габаритов и массы танка. В результате от идеи создания нового танка с высокой скоростью, огневой мощью и бронезащитой отказались, принеся в жертву скоростные характеристики танка.Первоначально конструкторы думали ограничиться 85-мм орудием Д-5Т. Для среднего танка данная пушка была очень хорошим решением, но Котин настаивал на установке на тяжелый танк еще более мощного орудия. На типичной для танкового боя Великой Отечественной войны дистанции среднюю бронетехнику противника можно было бы выбивать и 85-мм орудием, но с тяжелобронированными машинами уже возникали проблемы. На дистанции 500-1000 метров калиберный бронебойный снаряд 85-мм пушки мог пробить лобовую броню танка «Тигр» лишь при попаданиях близких к нормали. В конечном итоге, Котин и команда конструкторов, работавших над созданием нового тяжелого танка, решилась на установку на него 122-мм пушки.За базовую модель была взята 122-мм корпусная пушка А-19, которая была хорошо освоена советской промышленностью. Орудие массово выпускалось на Пермском заводе №172. Осенью 1943 года был готов эскизный проект нового тяжелого танка со 122-мм орудием. Он впечатлил сначала наркома танковой промышленности СССР Вячеслава Малышева, а затем и самого Сталина. Еще больший фурор новая боевая машина произвела на участников испытаний на полигоне. Из нового тяжелого танка расстреляли трофейную «Пантеру». С дистанции 1400 метров 122-мм тупоголовый бронебойный снаряд БР-471Б уверенно пробивал броню немецкого «хищника», оставляя в ней серьезные пробоины. Попадание такого снаряд в лоб башни не только образовало в ней пробоину размерами 180 на 240 мм, но и сорвало башню «Пантеры» с погона, она была смещена на 500 мм относительно оси вращения. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны наряду с обозначением ИС-2 использовалось и название ИС-122, где индекс 122 как раз обозначал калибр основного вооружения тяжелого танка.Но были у танка и недостатки. Во-первых, очень небольшая для танковой пушки скорострельность – всего 1,5-3 выстрела в минуту. У 122-мм танковой пушки Д-25Т было раздельно-гильзовое заряжание. Низкая скорострельность не позволяла вести интенсивный огонь по противнику и ограничивала возможности танка при борьбе с вражеской бронетехникой. Правда, по воспоминаниям воевавших на ИСах танкистов, низкая скорострельность танка в реальных боевых условиях обычно не была проблемой. Другой не менее серьезной проблемой был небольшой боекомплект танка (всего 28 снарядов). По этой причине танкисты очень часто старались помещать в танк снаряды сверх штата. Но даже несмотря на имеющиеся недостатки, куда лучшая по сравнению со всеми средними танками живучесть и главное – очень мощное орудие – искупали недостатки машины и в декабре 1943 года ИС-2 пошел в серию.Успеху решающих наступлений Красной Армии в 1944 году в немалой степени способствовало появление на полях сражений новых тяжелых танков ИС-2. Эти грозные боевые машины первоначально были объединены в отдельные тяжелые танковые полки. Учитывая важность решаемых ими задач, данным частям часто «авансом» присваивалось звание гвардейских. При проведении наступательных операций тяжелый танковый полк ИС-2 был своеобразным тузом в рукаве командира танкового корпуса. Каждый такой полк состоял из 4-х рот по 5 боевых машин, а также танка командира полка (всего 21 танк). Позднее в Красной Армии появились и более крупные формирования – тяжелые танковые бригады.В наступлении танки ИС-2 защищали фланги и боролись с контратаками немецких танков. Обычно они двигались позади боевых порядков либо отдельными группами, либо колонной. Часто их использовали для захвата узлов дорог и отдельных опорных пунктов противника. Обычно для этих целей танковой бригаде придавался взвод или рота ИСов, которая занималась поддержкой танков первого эшелона. Тяжелые танки двигались линией в 200-300 метрах от «тридцатьчетверок», которые наступали в первом эшелоне. Для немецких танков, пытавшихся контратаковать Т-34 или обстрелять их из засады, встреча с ИС-2 могла обернуться неприятным смертоносным сюрпризом. Даже осколочно-фугасный снаряд 122-мм танковой пушки Д-25Т при удачном попадании мог вывести из строя немецкий танк или его экипаж.В обороне тяжелые танки ИС-2 отражали атаки немецкой бронетехники, подавляли его артиллерию и огневые точки. Обычно танки выдвигались в район вероятной атаки немцев и выстраивались в шахматном порядке – от 1,5 до 2-х километров в ширину и до 3-х километров в глубину. Помимо этого практиковалось размещение небольшого количества тяжелых танков ИС на переднем крае вместе со средними танками Т-34, при этом основные силы держались в тылу, для того чтобы иметь возможность контролировать все возможные пути и направления атаки противника.Залогом успешных действий тяжелых танков ИС-2 в боевых условиях была постоянная и тщательная разведка местности. Здесь нужно принимать во внимание, что для танкистов очень важно было иметь не только информацию о противнике, но и о местности, на которой предстояло действовать. Если средние танки могли без особых проблем передвигаться по песчаному грунту, болотистой местности и по легким мостам, то гораздо более тяжелые ИС-2 (боевая масса танка 46 тонн) могли если не застрять, то раньше времени износить ходовую часть и сжечь топливо. Часто прокладкой пути для тяжелых танков занимались саперы и здесь запросто могло не хватить усилий саперного взвода.Перед боем танкисты тщательно к нему готовились, все офицеры получали карты, с нанесенной на них известной обстановкой, а экипажи боевых машин, вплоть до каждого механика-водителя, знакомились с передним краем неприятельской обороны и местности. Экипаж каждого танка ИС-2 должен был знать схему действий своей боевой машины и полка во время прорыва обороны. Танкисты отмечали, что новый тяжелый танк был достаточно надежной машиной. При умелом уходе он мог пройти без происшествий до 100 километров в сутки, существенно перекрывая гарантию 520-сильного дизельного двигателя В-2ИС по моточасам.Вместе с другой бронетехникой Красной Армии тяжелые танки ИС-2 хорошо показали себя во время городских боев в Европе. Расчистка городских улиц и подавление огневых позиций противника, по словам историков, представляли для обороняющихся гитлеровцев настоящий Армагеддон. ИС-2 мог на полном ходу врезаться в уличные баррикады, давил гусеницами наспех составленные укрепления и позиции, а там где мощности его двигателя было недостаточно, в дело вступал главный аргумент данного танка – его 122-мм пушка. Особенно с расчетами обнаруженных противотанковых орудий противника и ствольной артиллерией советские танкисты не церемонились. А верхние этажи зданий, на которых засели обороняющиеся, могли стать для них братской могилой после попадания 122-мм осколочно-фугасного снаряда. Одного выстрела из пушки Д-25Т обычно хватало, чтобы закрыть вопрос с продвижением вперед небольшой группы из одного-двух танков и пехоты сопровождения вглубь города. Неслучайно именно танки ИС-2 одними из первых начали оказывать огневую поддержку советской пехоте во время штурма здания Рейхстага.В целом, по мнению многочисленных военных специалистов и историков, тяжелый танк ИС-2 оказался одним из самых сбалансированных и неприхотливых советских танков периода Великой Отечественной войны.