Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Инфографика

С-500 «Прометей» — российский зенитный ракетный комплекс, который разрабатывается ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке. От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей.