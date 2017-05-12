Бронированная медицинская машина БММ-80 «Симфония». Инфографика

БММ-80 «Симфония» (ГАЗ-59039) — российская бронированная медицинская машина. Создана на базе бронетранспортёра БТР-80 в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода.Основной функцией БММ-80 является поиск и эвакуация раненых из различных очагов поражения. Также имеется возможность оказания первой медицинской помощи в процессе эвакуации. Машина позволяет действовать в различных сложных климатических условиях, а также в труднопроходимых местах. Машина может использоваться врачебной бригадой в качестве подвижной перевязочной. Экипаж машины составляют 3 человека. В корпусе машины имеется 7 мест для перевозки раненых, а также есть 2 места на крыше для перевозки дополнительно 2 раненых на носилках.