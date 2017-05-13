11:44 13 мая

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2. Инфографика

БРДМ-2 — советская бронированная разведывательно-дозорная машина. Является дальнейшим развитием БРДМ-1. Серийно производилась с 1963 по 1982 г. Горьковским автомобильным заводом и с 1982 по 1989 год Арзамасским машиностроительным заводом (а также по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии).

БРДМ-2 имеет невысокую защищённость, броня защищает от пуль стрелкового оружия и осколков. Главная особенность машины — очень высокая проходимость. Кроме основного полноприводного шасси с регулируемым давлением в шинах, в средней части корпуса имеются специальные дополнительные выдвижные колеса, позволяющие, в частности, преодолевать значительные рвы, траншеи.




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Комментарии 2

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  1. Langf Сегодня, 08:36
    Звезду верните. Настоящую, ибо славой овеяна.
    Langf
  2. Алексей 2016 Сегодня, 09:30
    Данная модификация, представленная на картинке, лишена дополнительных, опускаемых колёс. Из-за появления бортовых люков. Доп колёса убрали из-за желания упрощения конструкции машины, при незначительном снижении ходовых качеств, точней проходимости.
    Алексей 2016
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