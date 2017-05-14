Боевая машина противотанкового комплекса 9П148 «Конкурс». Инфографика

9П148 — советская боевая машина противотанкового комплекса «Конкурс». Создана на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.Основным назначением боевой машины 9П148 является транспортировка, наведение и запуск противотанковых управляемых ракет 9М111-2 или 9М113. Машина способна поражать ракетами как подвижные цели, перемещающиеся со скоростью до 60 км/ч, так и неподвижные цели типа дот и дзот в условиях оптической видимости. Боевые машины действуют в составе мотострелковых подразделений. Запуск ракет возможен с подготовленных и неподготовленных огневых позиций, кроме того пуск может выполняться и на плаву как по наземным так и по плавающим целям. При ведении огня на суше пуск производится только с места.