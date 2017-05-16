Управляемая авиационаая ракета средней дальности РВВ-АЕ. Инфографика

РВВ-АЕ — российская управляемая ракета средней дальности (110 км) класса «воздух-воздух» с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения. Разработана в ГосМКБ «Вымпел». Принята на вооружение в 1994 году.РВВ-АЕ предназначена для борьбы с воздушными целями: самолетами, вертолетами, ракетами классов «земля — воздух» и «воздух — воздух» в любое время суток в простых и сложных метеоусловиях, при наличии фоновых и активных радиолокационных помех. Вероятность поражения цели составляет 0,6-0,7.