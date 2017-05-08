16:17 08 мая

Порошенко предложил объединить мемориал участникам АТО с музеем Второй мировой войны

Планируемый мемориал в память участников АТО в Донбассе и музей истории Украины во Второй мировой войне должны стать единым комплексом, посвященным украинским героям, передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко предложил объединить мемориал участникам АТО с музеем Второй мировой войны


Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения, введенный указом Порошенко в 2015 году. Таким образом страна приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Многие люди будут отмечать день Победы завтра – 9 мая. Этот день также пока остается государственным праздником. Однако основные мероприятия по случаю окончания войны власть проводит именно 8 мая.


Мемориал следует разместить в историческом месте… Я считаю, что лучшей исторической локации для размещения мемориала украинских героев, чем эти высокие холмы правого берега Днепра (в Киеве), нет. Вся эта территория, где будет размещаться национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции должен стать единым мемориалом украинских героев,
сказал Порошенко во время посещения фотовыставки, посвящённой вкладу Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) в «победу над нацизмом».

Президент добавил, что ранее подписал указ о создании мемориала «украинских героев», участвующих в военной операции в зоне конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что должен быть объявлен всеукраинский конкурс проекта мемориала.

Использованы фотографии: РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 6

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  1. Владимир 38 Сегодня, 16:08
    Совсем допился поросенок, фашизм оправдать пытается..
    Владимир 38
    1. Смог Сегодня, 16:10
      Это уже клиника! Нет слов, одни междометия и те матерные.
      Смог
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:16
        Цитата: Смог
        Это уже клиника! Нет слов, одни междометия и те матерные.

        где логика, поставить рядом тех кто убивал фашистов и тех кто убивает граждан своей страны????
        ЛукичЪ
  2. Подрезчик Сегодня, 16:15
    А будут неплохо смотреться рядом боец красной армии, добивающий ОУНовца, и боец "Азова", убегающий из окружения, например (на фотках,конечно). Ну дела, твои Господи!
    Подрезчик
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