Порошенко предложил объединить мемориал участникам АТО с музеем Второй мировой войны

Мемориал следует разместить в историческом месте… Я считаю, что лучшей исторической локации для размещения мемориала украинских героев, чем эти высокие холмы правого берега Днепра (в Киеве), нет. Вся эта территория, где будет размещаться национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции должен стать единым мемориалом украинских героев,

Планируемый мемориал в память участников АТО в Донбассе и музей истории Украины во Второй мировой войне должны стать единым комплексом, посвященным украинским героям, передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения, введенный указом Порошенко в 2015 году. Таким образом страна приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Многие люди будут отмечать день Победы завтра – 9 мая. Этот день также пока остается государственным праздником. Однако основные мероприятия по случаю окончания войны власть проводит именно 8 мая.сказал Порошенко во время посещения фотовыставки, посвящённой вкладу Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) в «победу над нацизмом».Президент добавил, что ранее подписал указ о создании мемориала «украинских героев», участвующих в военной операции в зоне конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что должен быть объявлен всеукраинский конкурс проекта мемориала.