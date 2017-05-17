10:58 17 мая

Тяжёлая боевая машина огнемётчиков БМО-Т. Инфографика

БМО-Т (Объект 564) — российская тяжёлая боевая машина огнемётчиков. Предназначается для транспортировки вооружения и личного состава огнемётного отделения при контакте с противником.

Боевая машина огнемётчиков создана на базе узлов и агрегатов ОБТ Т-72. БМО-Т разделена на два отделения: моторно-трансмиссионное и отделение управления (которое совмещено с десантным отделением). Над обитаемым отсеком имеется коробчатая броневая надстройка. В отсеке находятся два члена экипажа (механик-водитель и командир), а также имеется 7 мест для десанта. Так как БМО-Т выполнена на базе Т-72, лобовая броня обеспечивает защиту экипажа на уровне основного боевого танка. В боковых стенках установлено вспомогательное оборудование.




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Комментарии 2

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  1. 31rus4 Сегодня, 08:44
    Уважаемые,вот один из вариантов примирения т-72 модернизировать под создаваемые подразделения инженерного спецназа,тут только дай волю ,мнрюогое чего можно сделать на базе т-72,а главное тяжелую БМП,ну не идет пока т-15,а "Армата",получается пока без прикрыия ,
    31rus4
  2. cariperpaint Сегодня, 08:54
    что то вспомнилось как в первом классе отец меня взял на полигон а там огнеметные танки ночью работали) вот зрелище то было)))
    cariperpaint
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