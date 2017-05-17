Тяжёлая боевая машина огнемётчиков БМО-Т. Инфографика

БМО-Т (Объект 564) — российская тяжёлая боевая машина огнемётчиков. Предназначается для транспортировки вооружения и личного состава огнемётного отделения при контакте с противником.Боевая машина огнемётчиков создана на базе узлов и агрегатов ОБТ Т-72. БМО-Т разделена на два отделения: моторно-трансмиссионное и отделение управления (которое совмещено с десантным отделением). Над обитаемым отсеком имеется коробчатая броневая надстройка. В отсеке находятся два члена экипажа (механик-водитель и командир), а также имеется 7 мест для десанта. Так как БМО-Т выполнена на базе Т-72, лобовая броня обеспечивает защиту экипажа на уровне основного боевого танка. В боковых стенках установлено вспомогательное оборудование.