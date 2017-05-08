16:21 08 мая

Порошенко "разъяснил" разницу между украинскими и российскими военнослужащими

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Национальном музее истории Украины на открытии выставки «Четвёртое поколение», большую часть своей речи посвятил Российской Федерации. В ходе своего выступления украинский президент, в частности, решил «разъяснить» разницу между украинскими и российскими военнослужащими. По словам Порошенко, «сейчас почётно быть украинским военным в отличие от российского, так как быть российским военнослужащим – значит, исполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, без всякого угрызения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат».

Выходит, что быть украинским военнослужащим значит приказы командования и государства не исполнять?.. Вполне в духе современной украинской армии.

Президента Украины, нацепившего на лацкан пиджака красный мак, цитирует ТК «112 Украина» :
К сожалению, в Европе снова война. За 25 лет современная Россия не смогла и не успела стать миролюбивой. Вспомним молдавское Приднестровье, грузинскую Абхазию, Осетию, украинский Крым и Донбасс, Сирию. Представьте, это всё за 25 лет существования РФ! А перед этим был Афганистан в 1979 году, была Чехословакия и Прага в 1968 году, были Будапешт и Венгрия в 1956 году. И сегодня со снятыми погонами, с закрашенными краской бортовыми номерами танков и БТРов российские военные тайно пересекают границу Украины, чтобы без имён, без документов, без мундира выжигать и заливать украинскую землю кровью.



Порошенко "разъяснил" разницу между украинскими и российскими военнослужащими


Напомним, что на Украине 8 мая по инициативе майданных властей отмечается так называемый день памяти и примирения. 9 мая на Украине фактически перестаёт в качестве государственного праздника поддерживаться на уровне властей, так как, судя по названию новой даты и всему происходящему в этой стране, примирение действительно состоялось – с деструктивной нацистской идеологией и идеологией борьбы со своей собственной историей.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 6

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  1. Андрей К Сегодня, 16:15
    Порошенко:
    ...«сейчас почётно быть украинским военным в отличие от российского, так как быть российскими военнослужащим – значит, исполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, без всякого угрызения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат»...

    Вот это скозявило щеневмэрлика...
    Курнул так, что мерещатся погибшие и раненые солдаты ВС РФ...
    А так как б/у укурина ценит жизни своих аватаров, оно не отрекается от них, оно просто удобряет ими землю...
    Андрей К
    1. Зяблицев Сегодня, 16:16
      Пьяница-президент, горе своей стране и просто праздник какой то для всех остальных ... laughing
      Зяблицев
    2. Тралл Сегодня, 16:18
      А чего Порошенки не на коленях на фото?
      Первый ряд весь на коленях стоит, а Поросята стоят в первом ряду. smile
      Тралл
  2. Подрезчик Сегодня, 16:19
    Отличие серьезное! Те, значит исполняют приказы, а вам необязательно! Уже вторая тема, по которой убеждаюсь, он сегодня С УТРА НАКАТИЛ!!!
    Подрезчик
  3. viktor. Сегодня, 16:19
    Вот мне не понятно, у нас сегодня (Глава) поселения провела праздник победы, народ задал вопрос почему 8 мая ведь день победы отмечают 9 МАЯ, ответ был исчерпывающий у меня 9 мая ВЫХОДНОЙ! belay
    viktor.
  4. Mavrikiy Сегодня, 16:21
    решил «разъяснить» разницу между украинскими и российскими военнослужащими.
    Разъяснил и все стало ясно. И нет большего счасья, чем служить Парошенко и К. И все примирились. А в День памяти и примирения грохот взрывов и разрывов, так процесс примерения очень длительный, так этак..... Пока Парошенко у власти.
    Mavrikiy
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