К сожалению, в Европе снова война. За 25 лет современная Россия не смогла и не успела стать миролюбивой. Вспомним молдавское Приднестровье, грузинскую Абхазию, Осетию, украинский Крым и Донбасс, Сирию. Представьте, это всё за 25 лет существования РФ! А перед этим был Афганистан в 1979 году, была Чехословакия и Прага в 1968 году, были Будапешт и Венгрия в 1956 году. И сегодня со снятыми погонами, с закрашенными краской бортовыми номерами танков и БТРов российские военные тайно пересекают границу Украины, чтобы без имён, без документов, без мундира выжигать и заливать украинскую землю кровью.

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Национальном музее истории Украины на открытии выставки «Четвёртое поколение», большую часть своей речи посвятил Российской Федерации. В ходе своего выступления украинский президент, в частности, решил «разъяснить» разницу между украинскими и российскими военнослужащими. По словам Порошенко, «сейчас почётно быть украинским военным в отличие от российского, так как быть российским военнослужащим – значит, исполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, без всякого угрызения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат».Выходит, что быть украинским военнослужащим значит приказы командования и государства не исполнять?.. Вполне в духе современной украинской армии.Президента Украины, нацепившего на лацкан пиджака красный мак, цитирует ТК «112 Украина» Напомним, что на Украине 8 мая по инициативе майданных властей отмечается так называемый день. 9 мая на Украине фактически перестаёт в качестве государственного праздника поддерживаться на уровне властей, так как, судя по названию новой даты и всему происходящему в этой стране, примирение действительно состоялось – с деструктивной нацистской идеологией и идеологией борьбы со своей собственной историей.