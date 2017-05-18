Боевая разведывательная машина БРМ-3К «Рысь». Инфографика

БРМ-3К «Рысь» — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя и артиллерийской разведки в составе подразделений сухопутных войск и отрядов морского десанта, в любых условиях: днём, ночью в дождь, снег, туман, при искусственных помехах, таких, как дымовая завеса, световые помехи.Машина оборудована современным вооружением, современной радиолокационной станцией, тепловизионным прибором наблюдения, лазерным дальномером, ночным активно-импульсным и перископическими дневными приборами наблюдения, аппаратурой навигации и ориентирования, электронным вычислителем обработки информации, средствами связи и передачи данных. Имеется аппаратура выносного наблюдательного пункта на удалении от 0,5 до 6 км от машины.