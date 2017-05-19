17:06 19 мая

Авиационная ракета средней дальности Р-23. Инфографика

Р-23 — советская (российская) ракета класса «воздух—воздух» средней дальности. Чувствительность тепловой ГСН ракеты Р-23Т позволяет атаковать цели и на встречных курсах (для захвата цели достаточно слабого кинетического нагрева передних кромок самолёта).

Ракета имеет несущее крыло и стабилизаторы в носовой части. Стабилизацию по крену осуществляет система автоматического управления. На ракете может устанавливаться либо стержневая (23 кг), либо осколочная (26 кг) боевая часть. Для подрыва БЧ используется радиовзрыватель.




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