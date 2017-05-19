Авиационная ракета средней дальности Р-23. Инфографика
Р-23 — советская (российская) ракета класса «воздух—воздух» средней дальности. Чувствительность тепловой ГСН ракеты Р-23Т позволяет атаковать цели и на встречных курсах (для захвата цели достаточно слабого кинетического нагрева передних кромок самолёта).
Ракета имеет несущее крыло и стабилизаторы в носовой части. Стабилизацию по крену осуществляет система автоматического управления. На ракете может устанавливаться либо стержневая (23 кг), либо осколочная (26 кг) боевая часть. Для подрыва БЧ используется радиовзрыватель.
Ракета имеет несущее крыло и стабилизаторы в носовой части. Стабилизацию по крену осуществляет система автоматического управления. На ракете может устанавливаться либо стержневая (23 кг), либо осколочная (26 кг) боевая часть. Для подрыва БЧ используется радиовзрыватель.
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