Авиационная ракета средней дальности Р-23. Инфографика

Р-23 — советская (российская) ракета класса «воздух—воздух» средней дальности. Чувствительность тепловой ГСН ракеты Р-23Т позволяет атаковать цели и на встречных курсах (для захвата цели достаточно слабого кинетического нагрева передних кромок самолёта).Ракета имеет несущее крыло и стабилизаторы в носовой части. Стабилизацию по крену осуществляет система автоматического управления. На ракете может устанавливаться либо стержневая (23 кг), либо осколочная (26 кг) боевая часть. Для подрыва БЧ используется радиовзрыватель.