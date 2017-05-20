10:32 20 мая

Авиационная ракета средней дальности Р-27. Инфографика

Р-27 — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная предприятием ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова (Москва).

Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27Т, Р-27Р, Р-27П предназначены для поражения воздушных целей (высокоманевренных самолетов, вертолетов и т. п.) в любое время суток, на всех ракурсах при наличии естественных и организованных помех, на фоне земной и водной поверхностей. Р-27 предназначена для поражения целей в диапазоне высот от 20 м до 25 км с максимальным превышением (принижением) 10 км при скорости целей до 3500 км/ч и перегрузке до 8g. Возможен пуск двух ракет по двум целям.




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Комментарии 1

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  1. мыслитель Сегодня, 10:31
    Опять сплошная облачность lol (серый шрифт на сером фоне)
    мыслитель
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