Авиационная ракета средней дальности Р-27. Инфографика

Р-27 — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная предприятием ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова (Москва).Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27Т, Р-27Р, Р-27П предназначены для поражения воздушных целей (высокоманевренных самолетов, вертолетов и т. п.) в любое время суток, на всех ракурсах при наличии естественных и организованных помех, на фоне земной и водной поверхностей. Р-27 предназначена для поражения целей в диапазоне высот от 20 м до 25 км с максимальным превышением (принижением) 10 км при скорости целей до 3500 км/ч и перегрузке до 8g. Возможен пуск двух ракет по двум целям.