Почему я пойду на марш Бессмертного полка

Мою семью, как и всех остальных граждан России, Вторая мировая война не обошла стороной. Все, кто мог взять в руки оружие и защищать свою Родину, его взяли, и с честью выполнили свой долг.Главное отличие от большинства в одном, все наши мужчины ушедшие на фронт, вернулись домой. Ну а завтра мы с сыном понесём два портрета моих дедов.Первый окончил ускоренные курсы лётчиков в г.Фрунзе, сейчас город Бишкек, в годы СССР в этом здании был строительный техникум. По окончанию сразу попал на фронт, где летал на стареньком разведчике Р-5. Был несколько раз сбит, шесть раз лечился в госпиталях от многочисленных ранений, а войну закончил в небе над Берлином на истребителе Ла-9. Стал кадровым военным много лет служил в ГСВГ.Второй, был призван по мобилизации в 1942 году. Попал в инженерные войска. Прошёл с боями от Москвы до Берлина. Затем участвовал в разгроме японцев на Дальнем востоке, вернулся домой по демобилизации только в 1949 году, так как участвовал в восстановлении инфраструктуры Китая.Абсолютно понятно, завтра на марше Бессмертного полка не будет Навального и Шендеровича, из-за океана будет шипеть Каспаров и ему подобные, и я даже знаю что они будут писать в своих твитах и блогах. Но это всё не важно, мы заслужили этот марш, а не они.В конце концов не проигравшим войну принимать участие в подобных мероприятиях, и соответственно не им открывать рот и критиковать нас. Так что лучше сидите дома и тихо скулите в интернете.Представьте только себе, внуки бандеровского отребья вышли на подобный марш неся портреты фашистских прислужников с лозунгом - мы гордимся тем, что наши деды уничтожали евреев и мирное население. Поэтому лучше помолчите, вы для нас плесень, недостойная нашего внимания.Ну а мы пойдём потому что помним и чтим подвиг своих родных людей. Наши деды завтра будут опять в одном строю с теми, с кем прошли огненные годы той войны. Они заслужили это своим подвигом. Да и лозунг у нас другой. Настоящий.Мы гордимся тем, что именно они уничтожили фашистскую гадину!Это мы, наш народ, наши близкие и родные победили фашизм. А вы, сидите тихо и молча считайте сколько нас, готовых в случае необходимости опять свернуть шею тем, кто мечтает о реванше.Ну а я, и мой сын, будем всего лишь маленькими частичками этого огромного людского потока таких же как мы людей, которые пришли точно с такими же целями.