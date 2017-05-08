Пентагон планирует наращивать военное присутствие в АТР

Эта инициатива могла бы увеличить военную силу США посредством целевого субсидирования необходимого для корректировки нашего положения в регионе и улучшения работы инфраструктуры, а также финансирования дополнительных учений,

Минобороны США поддержало план инвестиций на сумму около $ 8 млрд., необходимую для увеличения военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение последующих 5-ти лет, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.По данным газеты, Пентагон может увеличить свое присутствие «посредством модернизации военной инфраструктуры, проведения дополнительных учений и развертывания дополнительных сил и кораблей». Автор статьи поясняет, что администрация Трампа «пока вырабатывает свою политику в отношении Азии».Упомянутый план поступил на обсуждение в виде предложений, которые озаглавлены «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности». Автор инициативы – сенатор Джон Маккейн. Его предложение уже поддержали несколько законодателей, а также министр обороны Джеймс Мэттис и глава Тихоокеанского командования адмирал Гарри Харрис.сказал Маккейн на слушаниях в сенате.Газета напоминает, что администрация президента недавно запросила дополнительные средства на военные нужды в текущем финансовом году. Кроме того в 2018 году Белый дом планирует увеличить оборонные расходы на $ 54 млрд. Возможно, именно на эти деньги и рассчитывал сенатор Маккейн, когда разрабатывал свои предложения.