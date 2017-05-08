19:25 08 мая

Пентагон планирует наращивать военное присутствие в АТР

Минобороны США поддержало план инвестиций на сумму около $ 8 млрд., необходимую для увеличения военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение последующих 5-ти лет, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.

Пентагон планирует наращивать военное присутствие в АТР


По данным газеты, Пентагон может увеличить свое присутствие «посредством модернизации военной инфраструктуры, проведения дополнительных учений и развертывания дополнительных сил и кораблей». Автор статьи поясняет, что администрация Трампа «пока вырабатывает свою политику в отношении Азии».


Упомянутый план поступил на обсуждение в виде предложений, которые озаглавлены «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности». Автор инициативы – сенатор Джон Маккейн. Его предложение уже поддержали несколько законодателей, а также министр обороны Джеймс Мэттис и глава Тихоокеанского командования адмирал Гарри Харрис.

Эта инициатива могла бы увеличить военную силу США посредством целевого субсидирования необходимого для корректировки нашего положения в регионе и улучшения работы инфраструктуры, а также финансирования дополнительных учений,
сказал Маккейн на слушаниях в сенате.

Газета напоминает, что администрация президента недавно запросила дополнительные средства на военные нужды в текущем финансовом году. Кроме того в 2018 году Белый дом планирует увеличить оборонные расходы на $ 54 млрд. Возможно, именно на эти деньги и рассчитывал сенатор Маккейн, когда разрабатывал свои предложения.

Использованы фотографии: http://newstes.ru
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Комментарии 12

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  1. pjastolov Сегодня, 18:56
    Маккейн бабло почуял laughing
    pjastolov
    1. faridg7 Сегодня, 19:03
      Цитата: pjastolov
      Маккейн бабло почуял laughing

      не, не бабло а нефть, вон на фото- бригада нефтянников, Скорее всего нефть у Дутерте отжимать будут( чтобы не кобенился)
      faridg7
      1. Громобой Сегодня, 19:15
        Цитата: faridg7
        вон на фото- бригада нефтянников, Скорее всего нефть у Дутерте отжимать будут( чтобы не кобенился)

        Да не,это американская сборная по баскетболу:северокорейский Лидер большой любитель этой игры.И они летят в Пхеньян даже не на товарищеский матч,а чисто на показательные выступления .Этакая закрытая вечеринка для членов Политбюро.
        Громобой
        1. faridg7 Сегодня, 19:21
          Ну-ну, выступатели. Были тут во Владике, сборная от морпехов-бейсболистов. Огреблись в баре знатно. Видимо понравилось
          faridg7
          1. maxim947 Сегодня, 19:24
            Когда у них уже очко треснет от повсеместного присутствия...
            maxim947
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:56
    Когда-ж макеша скопытится.Ведь прекрасно понимают тщетность попыток.Или макеша там,типа Бугор у них?
    ВЕРЕСК
  3. sabakina Сегодня, 19:10
    Интересно, я доживу до похорон Маккейна? what
    sabakina
    1. Masya Masya Сегодня, 19:19
      Цитата: sabakina
      Интересно, я доживу до похорон Маккейна? what

      и вы, не один этого ждете... надо верить... wink мысль материальна... wink
      Masya Masya
      1. sabakina Сегодня, 19:21
        После похорон я буду думать только о деньгах. laughing
        sabakina
    2. faridg7 Сегодня, 19:24
      А его будут хоронить? Я думал его как пугало перед капитолием поставят.
      faridg7
    3. активатор Сегодня, 19:24
      Цитата: sabakina
      Интересно, я доживу до похорон Маккейна? what

      Недоработали в свое время вьетнамские товарищи. laughing
      активатор
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