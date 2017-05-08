22:04 08 мая

Сирийцы вновь применили "Змея Горыныча" против боевиков

Сегодня на Youtube появилось видео, снятое с БПЛА сирийской армии, на котором запечатлено применение установки разминирования. Вероятнее всего, это была УР-77.




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Комментарии 2

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  1. APASUS Сегодня, 20:42
    Что и следовало ожидать ,прилетит к тебе 50 кг взрывчатки .В Чечне такими девятиэтажку пополам разрезали
    APASUS
  2. sabakina Сегодня, 20:47
    До чего картинка статична! Это точно БПЛА? И камера неплохая.
    sabakina
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