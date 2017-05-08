Сирийцы вновь применили "Змея Горыныча" против боевиков Сегодня, 19:59 Сегодня на Youtube появилось видео, снятое с БПЛА сирийской армии, на котором запечатлено применение установки разминирования. Вероятнее всего, это была УР-77. 3 Боевики применяют против сирийцев американский аналог "Змея Горыныча" Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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