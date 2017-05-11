Корень превосходства китайской корабельной БИУС H/ZBJ-1 перед «Иджисом» в «технической дубовости» AN/SPY-1

Головной эсминец УРО Type 052D «Куньмин»

Передний правый антенный пост многофункциональной РЛС FCS-3A на надстройке одного из эсминцев класса «Акидзуки» Морских сил самообороны Японии

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16893

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16898

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/standard_2/standard_2.shtml

http://www.carpenterdata.net/346.html

Самыми высокотехнологичными, многофункциональными и совершенными в плане оперативно-тактической гибкости боевыми кораблями Военном-морских сил Китая являются эсминцы управления ракетным оружием Type 052D. Серия из 12 ракетных ЭМ с водоизмещением 7500 тонн оснащается современной боевой информационно-управляющей системой H/ZBJ-1, имеющей французские корни и концептуальное сходство с американской БИУС «Aegis». В отличие от предшествующего класса эсминцев Type 052C, обладающего выраженной противовоздушной/противоракетной конфигурацией благодаря установленному ЗРК HHQ-9 с 8x6 вертикальными револьверного типа, Тип 052D «Куньмин» является первым наиболее многофункциональным классом китайских надводных боевых кораблей. Достигается это за счёт оснащения 2x32 модульными ПУ на 64 транспортно-пусковых контейнера (ячейки), которые адаптированы под использование зенитных, противокорабельных, стратегических крылатых, а также противолодочных ракет. «Ядром» боевой информационно-управляющей системы H/ZBJ-1 является многофункциональная РЛС с АФАР Type 346A, представленная 4-хсторонней АР (на Type 052C была установлена аналогичная МРЛС более ранней версии Type 346).Разработка данного радара началась в конце далёких 80-х гг. в стенах Нанкинского научно-исследовательского института (ранее известного как 14-й институт), основным конкурентом которого была 2-я исследовательская академия 23-го НИИ, относящегося к компании CASIC. Между двумя подразделениями-разработчиками тогда вспыхнула жесточайшая конкурентная борьба, которая подкреплялась серьёзным кризисом инвестиций в оборонный сектор экономики со стороны Центрального народного правительства, что только подогревало интерес к проекту. Ведь победитель в стратегически важной программе разработки перспективной корабельной МРЛС мог рассчитывать на 230 млн. ¥ для развития научно-технической базы и модернизации производственных мощностей. Специалисты Нанкинского НИИ, ранее знакомые с тонкостями проектирования и изготовления элементной базы РЛС с фазированными антенными решётками, выиграли гонку у 23-го института, и именно их изделие Type 346 стало базовым элементом радиолокационного облика будущих эсминцев Type 052C и Type 052D. Вплоть до второго десятилетия XXI века об этом уникальном (в сравнении с американским AN/SPY-1D) радаре почти ничего не было известно, но буквально несколько лет назад в сети появились разрозненные «крупицы» данных, по которым можно составить довольно чёткий портрет изделия.Если вы внимательно взглянете на радиолокационную архитектуру ЭМ Type 052С/D, то не заметите на элементах надстройки привычных для «Иджис»-кораблей «радиолокационных прожекторов» непрерывного излучения, аналогичных штатовским AN/SPG-62 для подсвета целей, работающих в Х-диапазоне и имеющих всего по 1 целевому каналу на один «прожектор». По этой причине поспешим опечалить всех блогеров-приверженцев концепции: «Type 346 - худшая копия американской AN/SPY-1A/D».В реальности перед нами один из лучших образцов китайской инженерной мысли в области радиолокации. Type-346, в отличие от штатовской AN/SPY-1D, может считаться полноценной многофункциональной РЛС, позволяющей одновременно сканировать земную поверхность у береговой линии, надводное и воздушно-космическое пространство, а также захватывать для обстрела зенитными ракетами HHQ-9 более 16-20 стандартных и сверхмалоразмерных целей противника. Для этого приёмо-передающие модули полотна каждой из четырёх АФАР Type 346 разделены на 2 группы.Первая работает в обзорном S-диапазоне (частота 2-4 ГГц), предназначенном для дальнего обнаружения целей, завязки их трасс, а также возможного целеуказания для зенитных ракет с активной радиолокационной ГСН типа DK-10A (как известно из архитектуры построения европейских корабельных ЗРК «PAAMS», S-диапазон радаров «EMPAR» и «Sampson» используется для целеуказания ракетам с АРГСН «Aster-15/30»).Вторая группа формирует так называемый «стрельбовой массив». Следовательно, она представлена несколькими тысячами приёмо-передающих модулей сантиметрового C-диапазона (частота 4-8 ГГц). Данная группа ППМ предназначена для сопровождения целей с высоким разрешением, а также их подсвета для зенитных ракет-перехватчиков HHQ-9. В отличие от иджисовских одноканальных «РЛ-прожекторов» AN/SPG-62, работающие в С-диапазоне АФАР-сектора, станции Type-346 способны осуществлять «подсвет» сразу нескольких воздушных целей, благодаря чему производительность комплекса HHQ-9 во время «звёздных налётов» ПКР будет значительно выше. Ведь у семейства «Иджис»-кораблей при использовании ракет с ПАРГСН SM-2ER зависит исключительно от количества радаров AN/SPG-62 («Тикондерога» - 4, «Арлей Бёрк» - 3). Более-менее улучшает положение «Иджисов» лишь поступление на вооружение ВМС ракет-перехватчиков RIM-156B и RIM-174 ERAM, оснащённых активными радиолокационными головками самонаведения, либо вспомогательными ИК-датчиками.Немного схожая c китайской Type 346 архитектура также наблюдается в японско-голландской радиолокационной станции FCS-3A, которая предназначена для управления ЗУР «Evolved Sea Sparrow Missile» модификации RIM-162B (усовершенствованный «Морской воробей», не унифицированный с системой «Aegis»). Станция FCA-3A, разработанная совместным подразделением «Thales» и «Mitsubishi Electronics», установлена на многоцелевых эсминцах класса «Акидзуки» и вертолётоносцах «Хьюга». Для обзора и сопровождения здесь используются 4 крупные антенные решётки С-диапазона сантиметровых волн, а для захвата и подсвета целей - ещё более высокочастотные маленькие АФАР Х-диапазона. Основным конструктивным отличием FCA-3A от китайской Type 346 является разделение обзорных и «стрельбовых» АФАР-секторов в виде отдельных антенных решёток. В плане живучести радиолокационного комплекса японско-голландская концепция, без сомнений, выглядит более привлекательно. Китайская, напротив, лучше в плане эргономичности, поскольку для ремонта дециметровых и сантиметровых секторов ППМ в составе единой антенной решётки необходима куда меньшая численность высококвалифицированного офицерского состава эсминца.Американская компания «Ratheon» выбрала путь модернизации «Иджиса», соответствующий японской концепции FCS-3A, который выражен в обновлённой версии AN/SPY-6(V) AMDR («Air and Missile Defense Radar»). Здесь, в дополнение к АФАРизованным AN/SPY-1D, будет интегрирован новый 3/4-хсторонний антенный пост Х-диапазона, который разместиться в дополнительной возвышающейся надстройке ЭМ УРО класса «Arleigh Burke» модификации «Flight III». При этом, судя по эскизам, американцы оставят для подстраховки классические радары подсвета AN/SPG-62, за счёт чего AMDR считается «трёхдиапазонным радаром». Такая методика также значительно улучшит противоракетные способности «Иджисов», но сделает систему более сложной и громоздкой в сравнении с китайской H/ZBJ-1, снабжённой лёгкими двухдиапазонными РЛС Type 346.Как видно уже сейчас по техническим эскизам и наземным испытательным макетам, передовые тяжёлые эсминцы УРО ВМС Китая Type 055 также получат аналогичные Type 346 многоканальные радиолокационные комплексы, способные легко справляться со всеми типами воздушных угроз в сложной помеховой обстановке. Четыре корабля данного класса, превосходящие по габаритам и водоизмещению американские крейсера «Тикондерога», благополучно достраиваются на верфях в Шанхае и Даляни. Их высокоточный арсенал, представленный зенитными управляемыми ракетами DK-10A, HQ-9, HQ-16, противокорабельными YJ-83, YJ-18, стратегическими CJ-10A и противолодочными YU-8, разместится в 122-128 транспортно-пусковых контейнерах двух модульных ПУ в носовой и кормовой частях, что превысит боекомплект Type 052D в 2 раза и достигнет показателей «Тикондероги». В ту же очередь, более продвинутые способности РЛС Type 346 дадут китайским корабельным и авианосным ударным группировкам серьёзное преимущество перед американскими АУГ в плане построения обороны от массированных ударов противокорабельными ракетами LRASM. Единственным заметным недочётом у китайцев остаётся временное отсутствие экзоатмосферных перехватчиков морского базирования, аналогичных американским SM-3 Block IB, из-за чего возможности в борьбе с БРСД и МБР противника на текущий момент будут серьёзно «хромать».