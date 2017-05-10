От Саур-Могилы до Одессы: злодеяния нового фашизма
Спустя 72 года после разгрома фашизма - чтить память тех, кто отдал жизни в борьбе с ним, становится все опаснее и опаснее.
В Донецкой Народной Республике ежегодно за день или два до годовщины Великой Победы (7 или 8 мая) проходят торжественные мероприятия на Саур-Могиле. Там, где стоял величественный мемориал, ныне варварски разрушенный в результате обстрелов со стороны укрохунты. Там, где теперь покоятся новые герои современной войны.
На этот раз торжество чуть было не омрачилось. Противники Республики устроили террористический акт. И только чудом обошлось без жертв.
Тем, кто организовал это гнусное преступление, не надо было иметь своих осведомителей в окружении Главы Республики Александра Захарченко, чтобы знать: он поедет на Саур-Могилу. Можно предположить, что именно его и пытались устранить.
А возможно, злодеяние было направлено против любого из тех, кто направлялся к этому святому кургану поклониться памяти павших. На Саур-Могилу перед Днем Победы съезжаются многие – и ветераны, и школьники, и активисты общественных организаций, и делегации предприятий, и журналисты. Для этого в Республике организуются специальные автобусы (общественным транспортом туда доехать проблематично). Те, у кого есть собственные машины, едут своим ходом. По той же самой дороге.
Итак, 8 мая на пути следования автотранспорта на Саур-Могилу, в районе города Шахтерск, прогремело два взрыва. Затем на этой же дороге нашли и обезвредили еще пять фугасов.
«Украина сделала нам подарок», — прокомментировал Глава ДНР Александр Захарченко. Несмотря на случившееся, он приехал на место назначения и принял участие в митинге. Безусловно, это мужественный поступок и вызов диверсантам.
К сожалению, происходит далеко не первое покушение за Захарченко. Еще трагичнее – то, что были покушения на других ярких лидеров и воинов ДНР и ЛНР, и некоторых удалось убить. Мы потеряли людей, которые были символами «Русской весны» и антифашистского восстания против киевской хунты.
Жаль также, что каждое подобное злодейство вызывает кривотолки со стороны некоторых людей (пусть даже и заслуженных), будто бы организаторами терактов и диверсий являются не враги, а свои. Устроители подлых преступлений, увы, достигают двойной цели: помимо самих взрывов, каждое такое происшествие сеет раздор. Люди как будто забывают, с каким врагом Народные Республики имеют дело.
А ведь этот враг – без преувеличения, проснувшийся фашизм, способный на любое гнусное преступление. Вот и на этот раз те, кто закладывал фугасы, не подумали, что жертвами могут стать и дети, и ветераны…
И, если на территориях, которые удалось вырвать из-под власти порошенковской необандеровской хунты, - враги могут лишь подло стрелять в спину и устраивать трусливые теракты, то на оккупированных землях все по-другому. Там – действительно разгул и всевластие нового фашизма.
И особенно это видно в Одессе – городе, который попытался восстать против неонацистского переворота в 2014 году и был жестоко наказан… Наказание длится и поныне…
Накануне Дня Победы в Одессе снесли закладной камень на том месте, где когда-то планировалось поставить памятник легендарному полководцу Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Жукову. Теперь, когда проспект Маршала Жукова, вопреки решению Одесского городского совета, носит имя «Небесной сотни», - ясно, что памятник уже не будет установлен. Но даже камень с надписью о том, что мемориал планировали возвести, мозолил глаза носителям новой фашистской идеологии.
В марте текущего года этот камень разрисовали нацистской символикой. Помимо данного мемориала, в городе был бюст Г.К.Жукова, который неофашисты попросту украли и затем глумились над ним (хоть и противно говорить, но пусть уж гнусность этих типов будет видна: бюст притащили в туалет, фотографировали там и выкладывали снимки в сеть). Полиция никого не задержала, никого не нашла. Никто не был привлечен к ответственности.
Зато эти «доблестные» стражи порядка в той же Одессе 7 мая схватили человека, на автомобиле которого был флаг с изображением Ордена Великой Отечественной войны. Теперь это – «запрещенная символика». 29-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы за уважение к Великой Победе… Еще раз подчеркну: за чудовищные акты вандализма, за многочисленные избиения мирных граждан и даже за сожжение людей никто не понес ответственности. Устроить «Хатынь» - это ж не флаг вывесить…
Что ни новость из Одессы – то боль и возмущение. На 9 Мая планировался Крестный ход в память о погибших воинах. Но радикалы не погнушались угрожать священнослужителям. И вот результат: Крестного хода не будет. Председатель Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк вынужден был заявить: «Нас предупредили о возможных провокациях, а потому попросили не проводить крестный ход. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти по тем местам, где наши мужественные предки героически защищали родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее».
Столь же неутешительные новости приходят и из других городов Украины. Так, в Харькове 5 мая вандалы разгромили Братскую могилу, в которой похоронены 610 воинов, павших за освобождение города от гитлеровцев.
В Киеве у монумента Неизвестному солдату радикалы напали на двух 80-летних женщин, двух сестер, которые вышли с портретом Г.К.Жукова. Отобрали портрет и бросили в Вечный огонь... Героические бабушки спасли изображение Маршала Победы, вытащили из пламени, несмотря на улюлюканье нелюдей.
А в ночь на 8 мая неонацисты устроили шабаш на мемориальном комплексе и братской могиле в Мелитополе, разбросали мусор и пустые бутылки, раздавили клумбы колесами автомобиля и разгромили надпись «Подвиг ваш будет жить в веках». Видимо, столь отвратительное деяние было сделано потому, что они-то понимают: их «подвиги» проживут ровно до того момента, когда падет нынешняя хунта.
Все эти мерзости происходят на глазах всего «цивилизованного» мира. В то самое время, когда жена господина Порошенко произносит речь на открытии «Евровидения», - агрессивные молодчики громят памятники освободителям Европы, спецслужбы устраивают теракты против граждан, отправившихся почтить память воинов, а 29-летний одессит брошен в тюрьму за флаг с символом Великой Победы. Победы, принесшей 72 года назад мир все той же Европе.
Автор: Елена Громова
Использованы фотографии: Фото сделано мною на Саур-Могиле в 2015 г.
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