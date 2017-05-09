09:24 09 мая

Порошенко опять в ударе: Путин ведет себя как Гитлер

Президент Украины Пётр Порошенко заявил , что воссоединение Крыма с Россией аналогично аннексионной политике фашисткой Германии.

Крым, аннексированный путинской Россией подобен тому, как почти восемьдесят лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия.


Порошенко опять в ударе: Путин ведет себя как Гитлер



Данное сообщение было опубликовано в Twitter. В ответ появились комментарии читателей президентского блога:

Закусывать пора.


Львов-то уже вернули законным владельцам? Ну, в рамках десоветизации то?


Ранее украинский президент указывал на то, что присоединение полуострова к РФ «свидетельствует о российском провинциализме».


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Комментарии 56

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  1. Бензорез Сегодня, 07:47
    Лживая сабака.
    Бензорез
    1. 79807420129 Сегодня, 07:55
      Ранее украинский президент указывал на то, что присоединение полуострова к РФ «свидетельствует о российском провинциализме»

      Ну ну,во что превратили жемчужину СССР-Крым,за 25 лет независимости Украины даже говорить не хочется,теперь Крым дома. yes
      79807420129
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:58
        За 23 года, если быть точным.
        Лёня Пантелеев
        1. Чёрный Сегодня, 08:09
          Педро, вонючее бухое животное....Самое страшное, что при режиме этого упыря на Украине воспитывается поколение, которое лет через тридцать , подобно ему, с удовольствием будут лизать зад своим звездно полосатым кумирам - "победителям" в 2-й мировой и кричать на каждом шагу, что американцы и британцы разорвали гитлера как тузик грелку, а главными помощниками были хохлы и латыши и сами немцы.
          Чёрный
          1. ЛукичЪ Сегодня, 08:13
            Цитата: Чёрный
            Педро, вонючее бухое животное

            ЛукичЪ
          2. Venceremos Сегодня, 09:04
            Цитата: Чёрный
            Педро, вонючее бухое животное....


            Слишком много чести(целая статья на ВО) этому нелюдю в ТАКОЙ ДЕНЬ...

            Всех помнящих, с Днём Великой Победы !

            Venceremos
      2. рич Сегодня, 08:23
        помоему лучший ответ в самом твитере Порошенко
        рич
      3. oleg-gr Сегодня, 08:24
        Окраине можно посочувствовать. До выздоровления им еще далеко. Следующим правителем может стать националист.
        oleg-gr
    2. vovanpain Сегодня, 08:03
      Порошенко опять в ударе

      Да Петруха не в ударе,в ударе некий мэр,пэр и прочий хрен Киева,а Петруха вечно в угаре. fellow
      vovanpain
      1. LostCoast Сегодня, 08:16
        Как вижу так ржу laughing
        LostCoast
      2. vasilev Сегодня, 08:31
        К нему тут одна союзница приходила.. .
        vasilev
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:05
      Цитата: Бензорез
      Лживая сабака.

      Да как пес шелудивый лает....Мне даже комментировать не хочется ! Тьфу блин..
      ОТДЕЛ
      1. Siegen Сегодня, 08:29
        Да как пес шелудивый лает

        Собака лает - ветер носит...

        Лживая сабака

        Siegen
    4. Jovanni Сегодня, 08:12
      Цитата: Бензорез
      Лживая сабака.

      Зря вы так животных обижаете! Собаки - верные друзья человека...
      Jovanni
      1. Бензорез Сегодня, 08:35
        А он не собака, он и его товарищи именно сабаки.
        Бензорез
      2. vorobey Сегодня, 08:37
        Цитата: Бензорез
        Бензорез

        Цитата: vovanpain
        vovanpain

        Цитата: ОТДЕЛ
        ОТДЕЛ

        Цитата: Siegen
        Siegen

        Цитата: Jovanni
        Jovanni

        Цитата: LostCoast
        LostCoas

        Цитата: oleg-gr
        oleg-gr

        Цитата: рич
        рич

        Цитата: ЛукичЪ
        ЛукичЪ

        Цитата: Лёня Пантелеев
        Лёня Пантелеев

        Цитата: Чёрный
        Чёрный


        мужики... светлый праздник.. а мы убогого обсуждаем.. laughing предлагаю лучше по соточке за тех кто излечивал таких в 45...
        vorobey
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:58
          Цитата: vorobey
          предлагаю лучше по соточке за тех кто излечивал таких в 45...

          Присоединяюсь! За Победу, мы не опозорим наших предков и очистим Украину от нечисти .. drinks
          ОТДЕЛ
          1. vorobey Сегодня, 09:02
            Цитата: ОТДЕЛ
            Цитата: vorobey
            предлагаю лучше по соточке за тех кто излечивал таких в 45...

            Присоединяюсь! За Победу, мы не опозорим наших предков и очистим Украину от нечисти .. drinks


            украинцам ... спасибо Вам за то что в некоторых еще живет русский дух.. спасибо что помните и чтите в этот день предков.. спасибо что перестаете бояться..
            vorobey
  2. KIBL Сегодня, 07:50
    "Белочка" правит бал в черепной коробке Пэцко!Там одной закуской не обойтись,гильотина вот лучшее средство от похмелья для этого персонажа!
    KIBL
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:50
    Петя опять перепил или не похмелился с утра .
    Spartanez300
  4. ВадимЖивов Сегодня, 07:51
    Да у них это семейная развлекуха. Он с женой на пару употребляют. Закусывать надо... am
    ВадимЖивов
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:52
    Придурь степная, прости господи! Язык, что помело. Что угодно брехать может. Кол бы в тебя осиновый вогнать, вурдалачина! am
    Горный стрелок
  6. Ирек Сегодня, 07:53
    Что про Педрушу Вальцмана не говорят , а это у няво лихо получается. .. Ф
    Ирек
    1. Venceremos Сегодня, 09:08
      Цитата: Ирек
      Что про Педрушу Вальцмана не говорят , а это у няво лихо получается. .. Ф

      Что касается кАлОмойши,то его самого ,отняв часть бизнеса и активов,Вальцман развёл как...
      Venceremos
  7. Masya Masya Сегодня, 07:54
    потрох белку пожалей! песец самое то!!!

    Masya Masya
    1. ВадимЖивов Сегодня, 07:58
      Белка уже к нему не приходит. Она с ним живет . laughing bully fool
      ВадимЖивов
      1. Masya Masya Сегодня, 08:05
        Цитата: ВадимЖивов
        Белка уже к нему не приходит. Она с ним живет . laughing bully fool

        животное жаль...хотя, ещё посмотреть кто из них... животное..
        Masya Masya
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:16
          Цитата: Masya Masya
          животное жаль...

          да уже и не животное
          ЛукичЪ
          1. Masya Masya Сегодня, 08:29
            нет...курицей ему не отделаться... поросенок, значит супнабор... wink
            Masya Masya
  8. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:55
    А поросенко ведёт себя как последний синяк.
    Лёня Пантелеев
    1. Смог Сегодня, 09:19
      Почему как? Он и есть синяк.
      Смог
  9. yuriy55 Сегодня, 07:56
    Да, если бы Путин вёл себя, как Гитлер, вы бы давно висели на верёвках... belay А, если бы - как Сталин, то махали бы кайлом на урановых рудниках...
    Смотреть на вас противно. С таким лицом не вам нас учить, кем быть...Тоже украинский Маяковский выискался...
    Перефразируя Высоцкого:
    Идите туда же, откуда взялись!
    Пока мы не взяли нагайки,
    Напился, старик, - так пойди похмелись,
    И неча рассказывать байки...
    yuriy55
  10. Рабинович Сегодня, 07:58
    Такое чувство что украинский сайт. Здался вам Порошенко, больше обсуждать что-ли нечего. Сегодня 9 мая. Есть же свои политики.

    Вот недавно Медведев понизил прожиточный минимум. - неужели это менее важно.
    Рабинович
    1. rrrd Сегодня, 08:05
      Вчера первый раз посмотрел "фильм" про него. Что вы насчет этого думаете?
      rrrd
      1. Б.Т.В. Сегодня, 09:01
        Цитата: rrrd
        Вот недавно Медведев понизил прожиточный минимум. - неужели это менее важно.


        Цитата: rrrd
        Вчера первый раз посмотрел "фильм" про него. Что вы насчет этого думаете?


        А наши хоккеисты немцам наваляли, как, Вы, к этому отнеслись?!
        Б.Т.В.
    2. Сергей Фоменко Сегодня, 08:19
      Во как, оказывается Медведев, понижает прожиточный минимум и Белоруссии...
      Сергей Фоменко
    3. ЛукичЪ Сегодня, 08:19
      Цитата: Рабинович
      Вот недавно Медведев понизил прожиточный минимум. - неужели это менее важно.

      следуя Вашей логике это как то относится к военной тематике?
      ЛукичЪ
    4. vovanpain Сегодня, 08:21
      Цитата: Рабинович
      Здался вам Порошенко,

      Рабинович,нам этот алкаш нафиг не падал,а вот когда вы успели переехать из Израиля в Белорусь вот это интереснее. what
      vovanpain
  11. iliitchitch Сегодня, 07:59
    Вопли выселенного квартиранта , которого пустили пожить по доброте душевной , так настолько всё заххадили , что лет 50 ещё разгребать . Наглый жирный мизерабль . Скажи спасибо , что в окно не вышвырнули из квартиры .
    iliitchitch
  12. tatra Сегодня, 08:04
    Враги коммунистов никогда не признают вины за свои преступления и постоянно объявляют преступлениями других то же ,что делают сами .
    Майдан и последующие события -это аналог того ,что после Октябрьской революции враги большевиков развязали Гражданскую войну с целью свержения Советской власти ,захватили территории России и создали на них свои страны и республики .
    А то ,что Путин отнял Крым и Украины -это аналог того , Бандера жаждал отнять УССР у СССР ,за что украинские враги коммунистов и сделали Бандеру "национальным героем Украины "
    tatra
  13. Aleksandr_K Сегодня, 08:07
    Я, когда выпью, стараюсь телефон даже в руки не брать, т.к. есть шанс отличиться в худшую сторону. Порося этого не знает. Перешел край.
    Aleksandr_K
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:21
      Цитата: Aleksandr_K
      Я, когда выпью, стараюсь телефон даже в руки не брать

      ну а он за микрофон хватается
      ЛукичЪ
    2. rrrd Сегодня, 08:26
      Сколько раз я на этом "погорел" smile
      rrrd
  14. Skif83 Сегодня, 08:12
    Не слишком ли много стало этого Порося на сайте?
    Чем меньше мы о нем говорим-пишем, тем более он ничтожен.
    Тем более что-то говорить об этом убоище в День Победы...
    Skif83
  15. kitamo Сегодня, 08:17
    *До чего же на нашего Буншу (ЕБН) похож...*
    *Когда вы говорите, Иван Васильевич (Петр Алексеевич), впечатление такое, что вы бредите...*
    нетленка, однако...
    какие, все-таки, гениальные фильмы снимались в былые времена...
    kitamo
  16. Mavrikiy Сегодня, 08:17
    Порошенко опять в ударе: Путин ведет себя как Гитлер
    Ну так на календарь глянте. Отметил праздник, отсюда красноречие и ..."свежие мысли".
    Mavrikiy
  17. Сакмагон Сегодня, 08:27
    Вот сегодня про эту мерзость можно было и не вспоминать...
    Сакмагон
  18. behemot Сегодня, 08:30
    пора этой свинье пасть заткнуть раз и навсегда. Почему официально не разорваны дип. отношения? Почему с этой помойкой до сих пор нет визового режима? Почему украинские гастарбайтеры не депортированы обратно в/на Украину?
    behemot
  19. mikh-korsakov Сегодня, 08:31
    Цитирую Порошенко: "Крым, аннексированный путинской Россией подобен тому, как почти восемьдесят лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия". Этого типа наше руководство все время пыталось воспитать. Но вот к чему приводит вседозволенность. Совсем распустился. Пусть для начала Львов отдаст Польше, Ужгород Венгрии, Черновцы и Измаил Румынии, Новороссию России. А там посмотрим, стоит ли отвечать на его телефонные звонки
    mikh-korsakov
  20. martin-159 Сегодня, 08:33
    Интересно, а с кем он сравнивает себя?
    martin-159
    1. mikh-korsakov Сегодня, 08:49
      Ну уж себя-то он сравнивает не меньше чем с Цезарем. Пришел, увидел, наследил.
      mikh-korsakov
  21. Karayakupovo Сегодня, 08:50
    Что то на Украине "декоммунизация" неправильно, однобоко идёт. Меняют только названия и сносят памятники. А возврат земель, переданных Украине коммунистами обратно хозяевам, что-то не видно. "Декоммунизация по-украински" так "декоммунизация" полностью и во всём!
    Karayakupovo
  22. инженерный Сегодня, 08:58
    Опаньки, вот и белочка к поросе пришла, так и писец незаметно подкрадется.
    инженерный
  23. mamont5 Сегодня, 08:59
    "Львов-то уже вернули законным владельцам? Ну, в рамках десоветизации то? "

    Это, в смысле России? Львов, вообще-то, тоже русский город. А что какое-то время им владели ляхи, так и Варшава была под Российской империей. Может и ее вернуть России?
    mamont5
  24. 3vs Сегодня, 08:59
    Вертикальный галстук ему пойдёт, с~волочь жидобандеровская!
    Да и за нарушение воинской присяги - кулю в лоб.
    3vs
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
    Президент Украины Пётр Порошенко заявил
    ...пьяная свынюка укрокакловского свынарника laughing
    a.s.zzz888
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