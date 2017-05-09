Порошенко опять в ударе: Путин ведет себя как Гитлер
Президент Украины Пётр Порошенко заявил , что воссоединение Крыма с Россией аналогично аннексионной политике фашисткой Германии.
Данное сообщение было опубликовано в Twitter. В ответ появились комментарии читателей президентского блога:
Ранее украинский президент указывал на то, что присоединение полуострова к РФ «свидетельствует о российском провинциализме».
Крым, аннексированный путинской Россией подобен тому, как почти восемьдесят лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия.
Данное сообщение было опубликовано в Twitter. В ответ появились комментарии читателей президентского блога:
Закусывать пора.
Львов-то уже вернули законным владельцам? Ну, в рамках десоветизации то?
Ранее украинский президент указывал на то, что присоединение полуострова к РФ «свидетельствует о российском провинциализме».
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